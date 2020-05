Máte trable s koupeným zájezdem? Poradíme vám, jak nepřijít o peníze

Pokud jste si koupili zájezd s datem odjezdu do 31. srpna letošního roku, pak v případě, že jej cestovní kancelář zruší, poskytne vám poukaz na zájezd obdobných kvalit s platností do konce srpna roku příštího. Jestliže ale patříte do některé ze skupin tzv. zranitelných zákazníků, například jste starší 65 let nebo matka samoživitelka, nemusíte poukaz přijmout a cestovka vám vrátí zaplacené peníze. Zní to celkem jednoduše. Pro klienty však může být situace mnohem složitější, než to vypadá na první pohled.