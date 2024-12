Kdy a jak uplatnit tiché umění mlčet, radí psycholog

Známý výrok připisovaný Platónovi říká, že moudří lidé mluví, protože mají co říci. Zatímco ti, kterým moudrost chybí, se domnívají, že něco říct musí. V podobném duchu vyznívá (mírně upravené) konstatování filozofa Boethia, které říká: „Kdybyste byl držel jazyk za zuby, mohl bych si myslet, že víte, o čem mluvíte“.

Oba výroky jsou určeny těm, kteří ke své škodě mluví i přesto, že tomu, o čem mluví, příliš nebo vůbec nerozumí. Předstírat znalosti nebývá jednoduché, a lidé, kteří se o to snaží, tak často ztrácejí možnost uchovat si aspoň zdání někoho, kdo ví, co říká. Obdobně, do třetice, a možná ještě příkřeji, vyznívá i okřídlené vyjádření Karla Čapka: „Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.“

Střídmá vyjádření znalců

Důvod, proč se ve snaze posílit váhu svého sdělení držet při vyjadřování střídmosti, spočívá i v tom, že odborníci, na rozdíl od neumětelů, se zpravidla vyjadřují stručněji. Důvody, které je k tomu vedou, bývají dva. Prvý spočívá v tom, že vědí, co nevědí, a své pokušení mluvit o tom, co neznají, tak dokážou většinou úspěšně krotit. K tomu, aby se pouštěli do oblastí, kterým zcela nerozumí, nemají většinou ani žádný důvod.

Druhým je, že ti, kdo určité věci rozumí, ji většinou dokážou popsat či vysvětlit poměrně krátce a stručně, mnohdy způsobem, kterému porozumí i naprostí laici. Snadno se tak obejdou bez záplavy slov.

U ignorantů je tomu jinak. Nejen proto, že své znalosti přeceňují, často natolik, že se domnívají, že toho vědí více než druzí, a bez obav hovoří o věcech, o kterých příliš nevědí, ale i proto, že jejich vyjádření, ve srovnání s odborníky, bývají často delší. K popisu toho, čemu příliš nerozumí, potřebují totiž více času.

Navíc jsou často přesvědčeni, že lidé kolem nich nejsou schopni šarlatány od odborníků příliš rozpoznat, a věří tak tomu, že čím více a hlasitěji budou mluvit, tím učeněji budou vypadat. Sází spíše na to, že své posluchače unaví nebo umluví, případně přesvědčí, že věc, o které dlouho hovoří, je tak složitá, že je obtížné ji vyjádřit stručně.

Jan Urban Je autorem řady publikací, z článků, které několik let publikuje na iDNES.cz, vznikla jeho nejnovější kniha Psychologie pro každý den. Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání. Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.

Jejich strategie může být občas úspěšná. Publikum, které je alespoň částečně znalé věci, však bývá vůči mnohomluvnosti skeptické. Ví, že člověk, který není schopen vyjádřit se jasně a stručně, nebývá důvěryhodný.

Boj s omezenou pozorností

Příčiny toho, proč v komunikaci, ať již rozhovorech či veřejných prohlášeních, často platí, že méně je více, jsou však i prozaičtější. Jedním z hlavních je, že lidská schopnost udržovat pozornost vůči tomu, co druhá strana říká, je omezená, a s rostoucím spektrem digitálních výdobytků dále klesá.

S výjimkou situací, kdy naše sdělení jsou velmi živá a barvitá, se tak druhá strana na to, co říkáme, již po chvíli většinou nedokáže příliš koncentrovat. Platí to tím spíše, pokud naše snaha něco sdělit, zastihla protistranu v situaci, která se jí příliš nehodí, nebo kdy jsme se v počátku svého sdělení opomněli zeptat, zda má na náš rozhovor chvilku.

Schopnost druhých udržovat pozornost však ti, kteří rádi mluví, často přeceňují, mimo jiné proto, že se domnívají, že věc, která je zajímavá pro ně, musí být zajímavou i pro ostatní. Jejich mnohomluvnost tak po čase naráží na fakt, že je ostatní přestávají vnímat.

Pozornost druhých vůči tomu, co říkáme, můžeme trochu povzbudit tím, že naše sdělení rozdělíme do jasných a navazujících bodů, ve kterých se dokážou lépe orientovat. Lidé, kteří příliš mluví, to však často příliš nedokážou. Sdělení, jež postrádá obsah, lze jen zřídka jasně rozčlenit.

Pomoci může i již zmíněná schopnost vyjadřovat se barvitě a autenticky, a namísto mnoha slov spoléhat spíše na omezený počet zajímavých a přesvědčivých příkladů. Ani tyto příklady však lidé, kteří příliš mluví, většinou nemají. Brání jim v tom zpravidla možnost mluvit na základě své osobní zkušenosti.

Mluvit, nebo naslouchat dialog jako série monologů

Prozaický sklon mluvit více, než je zdrávo, postihuje často, s výjimkou zjevných introvertů, i ty, kteří se prostě jen rádi poslouchají. Stejně častá bývá potřeba být svědkem toho, že nám naše okolí naslouchá.

Tato potřeba však v praxi často naráží na fakt, že stejnou potřebu mluvit a cítit zájem o to, co říkají, mají i druzí. Naslouchání svému sdělení berou lidé jako výraz respektu, zájmu o své názory i svou osobu. Lidé, kteří příliš mnoho mluví, nebo dokonce skáčou druhým do řeči, však svému okolí příliš respektu najevo nedávají, a nebývají proto ani příliš oblíbení.

Důvodem nebývá jen to, že odmítají pustit druhé ke slovu, ale i to, že jim nenaslouchají ani tehdy, kdy sami nemluví. V této chvíli si totiž většinou připravují, co řeknou, až druhá strana domluví, a ve své mysli se na to soustředí. A i když si myslí, že to druzí nepoznají, tak se mýlí: jejich mimika včetně výrazu očí je téměř vždy prozradí. Předstírat zájem, aniž bychom se alespoň trochu soustředili, je téměř nemožné.

Nic na tom většinou nemění ani fakt, že podobný sklon mívá i druhá strana rozhovoru, a že zdánlivý dialog se často stává jen sérií monologů, kdy ani jedna strana nenaslouchá druhé.

Když mluvíme příliš, a namlouváme si, že tím na druhé zapůsobíme, nebo dokonce o něčem přesvědčíme, klameme sami sebe. Nedosáhneme tím většinou ani toho, že si nás vyslechnou, a už vůbec ne toho, že si zapamatují, co jsme řekli.

Pokud nejsme druhým sympatičtí, protože dáváme najevo, že se o jejich názory nezajímáme, nevěnují tomu, co říkáme, příliš velkou pozornost. Z rozhovoru si dokonce možná odnesou jen to, že nejsme příliš příjemní ani typem člověka, se kterým je dobré se dávat do řeči.

Když mluvíme méně, a dáváme více prostoru v hovoru druhému, neřekneme možná vše, co jsme říci chtěli. Nemusíme se však obávat, že by si druhá strana v důsledku toho z našeho rozhovoru nic neodnesla. Když navíc dáme najevo, že nás zajímá, co říká, vzbudíme její sympatie. Řekneme jí toho sice možná trochu méně, ale o to víc si z toho zapamatuje.

Kdy a proč si své názory nechat pro sebe

Význam schopnosti držet jazyk za zuby roste v situacích, kdy jsme svědky vzrušených sporů, hádek nebo debat. Pokušení vyjádřit svůj vlastní názor a do debat se zapojit, kterému v těchto situacích občas propadáme, je pokušením ne nepodobným volání sirény, která svádí ke skoku do rozbouřeného moře.

Zapojit se do nich může být na prvý pohled lákavé. Odolat tomuto lákání však většinou znamená vyhnout se zbytečným problémům či konfliktům. Hádky a vášnivé debaty mohou být psychicky vyčerpávající. Když se a rozhodneme do nich nezapojit, uchráníme svou duševní pohodu.

Platí to především v situacích, v nichž jde o diskuse či spory, ve kterých o nich podstatného nejde, či dokonce spory, ve kterých nelze jednoznačně zvítězit. Naše ego, které nás do nich občas tlačí, nás v tomto případě občas svádí na scestí a brání nám zachovat si svůj drahocenný čas a energii pro věci, na kterých skutečně záleží. Totéž se týká situací, kdy propadáme sklonu poskytovat nevyžádané rady nebo sklonu k rychlým, nepříliš přesným hodnocením, vedených někdy jen snahou upoutat pozornost.

Nejlepším způsobem, jak se v těchto situacích zachovat, je uplatnit umění přikyvovat a usmívat se: dobře načasovaným přikývnutím či úsměvem uznáváme právo druhých na jejich názor či pohled, aniž bychom dávali najevo, že s ním souhlasíme, a zaplétali se do zbytečných sporů.

Magická schopnost mlčet

Svět, ve kterém žijeme, má sklon nadměrné mluvení, či nadměrná sdělení podporovat, někdy dokonce i vyžadovat. Ve snaze zesílit hlasy lidí, kteří se domnívají, že mají co říci, vznikla dokonce celá ekonomická odvětví, která se však více, než šířením hlasů, živí produkcí hluku.

Pokud se měří úspěch podle toho, kolik pozornosti se lidem, bez ohledu na obsah nebo význam jejich sdělení, podaří upoutat, nebo obrazně řečeno – jak dlouho se udrží u mikrofonu, není divu, že se občas cítíme nuceni mluvit více, než je zdrávo. Ti, kteří nemají co říct, se pak aspoň snaží donekonečna dokumentovat nebo „sdílet“ každý detail svého života, i když by to mělo být jen jídlo, které jim doputovalo na talíř.

Řada úspěšných a vlivných osobností tohoto světa se však touto praxí neřídí. Ve svých vyjádřeních jsou spíše rezervovaní a mluví většinou jen tehdy, když mají co říci. Často jde o lidi, kteří pochopili „zlaté pravidlo“ komunikace, které říká, že méně mluvit znamená často více získat.

Jedním z důvodů tohoto pravidla je, že méně mluvit dává možnost více naslouchat a díky tomu řadě věcí i lidí lépe porozumět. Dává to i možnost se nad řadou věcí v klidu zamyslet. Druhým důvodem je, že sklon nemluvit příliš či vyjadřovat se spíše střídmě s sebou nese i určité zdání či atmosféru tajemna. Lidé, kteří méně mluví, bývají proto často zajímavější, a o jejich názory bývá v důsledku toho i větší zájem.