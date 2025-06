Nastavte si zrcadlo: Kolo životní energie vám napoví, jak na tom jsme

Well-being znamená stav celkové vnitřní pohody – nejen fyzické, ale i psychické, vztahové a hodnotové. Nejde o to „mít se pořád dobře“, ale o hlubší rovnováhu, která nám umožňuje zvládat každodenní situace bez vyčerpání. Je to stav, kdy máme dostatek vnitřních zdrojů a energie – a naše životní kolo se může točit bez přílišných záseků.

Kolo životní energie jako zrcadlo bez hodnocení

Jedním z jednoduchých nástrojů, jak si udělat přehled o svém fungování, je tzv. Kolo životní energie. Každý jeho paprsek představuje jednu důležitou oblast života a ukazuje, jak na tom právě teď jsme – z našeho vlastního úhlu pohledu.

Radka Loja Psycholožka, lektorka a koučka, autorka knihy „Praktický průvodce transformačním koučinkem a sebekoučinkem“, „Emoce pod kontrolou“ a „Myšlení pod kontrolou“.

Vede akreditované kurzy koučinku se zaměřením na celkový osobní rozvoj a leadership, poskytuje individuální koučink a psychologické poradenství.

Je spoluautorkou webu emoční inteligence www.mindtrix.cz.

Nejde o výkon. Nejde o test. Jde o zrcadlo. A to zrcadlo může vypadat různě – někdo má tvar harmonického kruhu, jiný spíš hvězdici po bouračce. Ale právě to je důležité. Uvidět, kde je energie dost a kde chybí. Co nám ji dává – a co bere.

8 oblastí, které ovlivňují naši rovnováhu

V pracovním tempu často přehlížíme signály, které ukazují, jak na tom doopravdy jsme. Jedeme dál „na setrvačnost“, i když už dochází energie. Kolo životní energie ukazuje osm oblastí, které dlouhodobě ovlivňují naši výkonnost, motivaci i schopnost zvládat náročné situace.

1. Fyzická energie

Tělesná vitalita tvoří základ našeho fungování. Když jsme unavení a bez energie, vše ostatní se stává náročnější.

Kolik mám fyzické energie?

2. Spánek a regenerace

Obnova sil je nezbytnou podmínkou dlouhodobé rovnováhy. Spánek, odpočinek a chvíle bez výkonu nejsou projevem lenosti, ale nutnou péčí o vlastní zdroje.

Jak často a kvalitně spím a dokážu regenerovat své síly?

3. Mentální kapacita

Zahlcená mysl, katastrofické scénáře a neustálá analýza situací oslabují naši schopnost soustředění, rozhodování i kreativity. Jasná hlava je podmínkou funkčního myšlení.

Do jaké míry se dokážu soustředit na své cíle a nevyčerpávat se nadbytečným přemýšlením?

4. Emoční rovnováha a odolnost

Schopnost vnímat a zpracovávat vlastní emoce je klíčem k vnitřní stabilitě i vztahové zralosti.

Jak dobře rozumím svým emocím a zvládám s nimi být v kontaktu bez přetížení?

5. Vztahy a spolupráce

Kvalitní vztahy jsou oporou i zdrojem energie. Jejich absence nebo napětí v nich nás oslabují.

Do jaké míry mám kolem sebe důvěryhodné a podpůrné vztahy – osobní i pracovní?

6. Hranice a vlastní prostor

Bez zdravě nastavených hranic dochází k přetížení. Umět říct ne a chránit si vlastní prostor je dovednost, která udržuje naši kapacitu i sebeúctu.

Jak dobře si dokážu nastavit a udržet své hranice, abych se nevyčerpával/a?

7. Smysl a vnitřní motivace

Když víme, proč děláme to, co děláme, máme vnitřní kotvu, která nás podrží i v náročných fázích.

Do jaké míry vnímám a cítím, že moje práce a každodenní činnosti mají pro mě smysl?

8. Přítomnost a soustředění

Schopnost být skutečně přítomen v tom, co právě děláme, snižuje stres a zvyšuje efektivitu i kvalitu prožívání. Přítomnost znamená, že se naše mysl netoulá v minulosti, budoucnosti ani v domněnkách.

Jak často jsem v běžném dni skutečně tady a soustředěný/á na to, co právě dělám?

Jak sami zjistíte, kde máte energii a kde chybí

Vezměte si tužku a papír. Nakreslete kruh – stejně jako na obrázku. Ti, kdo mají počítač napojený na tiskárnu si mohou kruh vytisknout.

Kolo životní energie

Každý paprsek představuje jednu z osmi oblastí vašeho fungování. Uprostřed je nula, na obvodu desítka. U každé osy se zamyslete, jak na tom právě teď jste, a označte odpovídající bod. Body spojte a vzniklou plochu můžete vyšrafovat.

A teď se podívejte, jaký má vaše kolo tvar. Symbolicky jde o kolo životní energie – a aby dojelo daleko, potřebuje být aspoň trochu kulaté.

Kolik prázdného místa zůstalo?

Právě tyto nevybarvené části ukazují, kde máte prostor něco změnit. A možná právě léto je ideální čas udělat první krok.

Dovolená jako diagnostika (ne výkon)

Možná si říkáte – proč se tím zabývat zrovna na dovolené? Právě proto. V klidu, bez vnějšího tlaku, máme šanci zahlédnout pravdu o svém fungování. Nehodnotit. Jen si všimnout.

Dovolená nemusí být únik. Může to být začátek. Impuls. Vzít jednu z oblastí, kde jsme si dali nízké číslo – a začít s ní jemně pracovat.

Možná přidáme dvacet minut spánku denně. Možná konečně zrušíme ten jeden chat, který nás už měsíce vysává. Možná se ozveme někomu, s kým nám bylo dobře. Možná si přestaneme dávat za vinu, že nejsme vždy dokonalí.

Protože well-being není odměna za výkon. Je to podmínka pro to, abychom mohli fungovat dlouhodobě.

Není třeba dokonalosti

Naše kultura často tlačí na výkon. Mít všechno vybalancované. Mít ranní rutinu, psát deník, cvičit s dechem, nachodit správný počet kroků, mít vymazlený jídelníček, meditovat před spaním a ideálně si ještě pustit seberozvojové podcasty k obědu.

Ale skutečný well-being nezačíná v excelové tabulce. Začíná otázkou: „Jak mi opravdu je?“

Kolo životní energie není měřák, kolik toho stihnete. Je to zrcadlo, které ukazuje, co je potřeba podpořit, aby vám bylo dobře. Aby podnikání, práce i život nebyly jen maratonem, ale taky něčím, co dává smysl.

Jak jednou řekla účastnice mého workshopu:

„Na papíře to vypadá jako umělecké dílo – ale k žití to není.“

Právě proto je dobré se na to podívat – a zkusit udělat první malý krok. V jednoduchém, pravidelném, zaobleném tvaru se ukrývá naše životní energie a náš well-being.

Držím vám palce. Ať je tahle dovolená nejen odpočinkem, ale i návratem k sobě.