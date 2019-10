Třináct psychologických triků, jak získat oblibu

, aktualizováno

K navázání přátelských vztahů dochází často tak přirozeně, že si možná ani nevšimneme, jak k tomu došlo. Někdy se nám to však zcela nedaří, a to přesto, že se o to snažíme. „V těchto případech můžeme použít některý z jednoduchých psychologických triků, které nám k získání obliby u druhé strany napomohou,“ radí psycholog Jan Urban.