Práci chce změnit polovina Čechů. Zhatit kariéru ale může digitální stopa

Kdo by nechtěl získat vysněnou pracovní pozici a zvednout si tak i svůj příjem. Uvažuje o tom polovina zaměstnanců. Pokud si ale myslíte, že při hledání nové pracovní příležitosti je nejdůležitější životopis a motivační dopis, jste na omylu. Personalisté dnes sledují nejen to, co o sobě řeknete přímo, ale i to, co o vás odhalí internet. Pozvání na pohovor se tak nemusíte vůbec dočkat a můžete si pokazit i svou kariéru.