Jazykové kurzy v cizině získávají na atraktivitě. A nemusí být ani drahé

Investice do vzdělání bývají považované za ty nejlepší. A netýká se to jen dětí a škol, které studují. Platí to také pro jazykovou vybavenost, bez níž se dnes takřka nedá obejít. Jenže znalosti jazyků u mnoha lidí stále pokulhávají.

Zájem o jazykové pobyty v zahraničí tak v posledních letech zůstává velmi vysoký a v roce 2025 dále roste. „Nárůst poptávky zaznamenáváme nejen u programů pro dospělé, ale také u pobytů pro děti, kde meziroční růst dosáhl deseti procent,“ říká Alexandra Janoušek Kostřicová, mluvčí společnosti Student Agency.

Velká část zájemců si chce v zahraničí doplnit své znalosti angličtiny, které považují po absolvování školní výuky za nedostatečné. Jiní se zaměřují na zvládnutí dalších cizích jazyků, zejména pak španělštiny a francouzštiny v autentickém prostředí. Výrazně roste také poptávka po výuce řečí ve vzdálenějších destinacích.

Zájmu se těší rovněž letní juniorské pobyty. „Střední a starší generace zájemců volí jazykovou výuku v kombinaci s atraktivní, často exkluzivní destinací. Výjimkou tak není třeba angličtina na Havaji nebo na Floridě, španělština v Argentině, japonština v Tokiu nebo korejština v Soulu,“ doplňuje Kristýna Světlíková, travel manažerka z portálu Study.cz.

Studující napříč generacemi

Jak je vidět, na jazykový kurz do zahraničí může vyrazit v podstatě kdokoliv od dětského věku až po seniory. Největší zájem o pobyty je mezi studenty středních a vysokých škol. Podle údajů Study.cz ale celou čtvrtinu tvoří lidé starší 25 let. Velkou skupinu z toho představují studující ve věku 40+.

V nabídce jsou přitom programy přizpůsobené specifickým potřebám a zájmům jednotlivých skupin, aby si každý našel kurz, který mu nejlépe vyhovuje. Ať už jde o děti, které si chtějí zlepšit angličtinu, dospělé využívající jazyk pro profesní růst, nebo seniory hledající kombinaci jazykového vzdělávání a kulturních zážitků. „Mnoho škol ve vybrané termíny nabízí speciální programy pro studenty 50+,“ dodává Světlíková.

Jaké jazyky lze studovat

Kam jet na kurz Angličtina: Malta, Spojené státy americké, Spojené království (například Brighton, Londýn, Liverpool, Edinburgh, Glasgow), Spojené arabské emiráty, Kanada, Irsko, Nový Zéland, Austrálie, Kypr a Jihoafrická republika ‍Francouzština: Francie (například Paříž, Nice, Provence, Montpellier), Švýcarsko a Maroko ‍Němčina: Německo (například Berlín, Drážďany, Mnichov, Frankfurt nad Mohanem, Düsseldorf) a Rakousko (Vídeň, Salzburg) ‍Španělština: Španělsko (například Barcelona, Madrid, Valencie, Málaga, Kanárské ostrovy), Mexiko, Kuba, Kostarika a Latinská Amerika ‍Italština: Řím, Florencie a Taormina ‍Arabština: Maroko a Jordánsko ‍Čínština: Peking, Šanghaj a Tchaj-wan ‍Japonština: Tokio ‍Korejština: Soul Zdroj: Study.cz

Nejžádanějším jazykem je u všech generací angličtina, s největší poptávkou po kurzech v Anglii a na Maltě. Nově se objevuje také zvýšený zájem o jazykové pobyty v USA, kde k New Yorku a Los Angeles přibyla jako nová destinace Miami, oblíbená pro své poznávací a zábavní programy. V individuálních kurzech se stává stále populárnější Dubaj, která nabízí kombinaci jazykového vzdělání s poznáváním rozmanité kultury a sportovních aktivit.

Ve Student Agency zaznamenali ale i výrazný růst poptávky po studiu jiných jazyků než angličtina. „Zvláště španělština a francouzština si v poslední době vysloužily značnou oblibu, když jen zájem o španělské kurzy stoupl o 20 procent,“ konstatuje Alexandra Janoušek Kostřicová.

O tyto kurzy projevují zájem zejména lidé nad 40 let, kteří se chtějí učit španělštinu či francouzštinu jako druhý jazyk. Stejný trend sledují rovněž u Study.cz.

Jak pobyty probíhají

Nejoblíbenější jsou shodně napříč generacemi týdenní a dvoutýdenní pobyty. Typicky o letních prázdninách, kdy je ale potřeba počítat s vyšší cenou ubytování. Pro dospělé proto mnoho škol nabízí výhodné cenové nabídky na studium během podzimu a zimy.

Intenzitu studia si každý může zvolit podle svých představ a potřeb. „Obvyklá je výuka v rozsahu 15 až 25 hodin týdně ve skupinách, které jsou rozděleny podle jazykové úrovně,“ popisuje Janoušek Kostřicová. K mání jsou ale i výrazně intenzivnější kurzy, až 35 hodin týdně. U některých škol lze absolvovat dokonce až 40 lekcí za týden. A k dispozici jsou také privátní lekce.

Ubytování je možné v hostitelských rodinách, rezidencích nebo hotelích, každý podle vlastních preferencí. Stravování bývá zajištěno v rámci ubytování nebo formou plné penze, v závislosti na typu pobytu. Program často zahrnuje kulturní a volnočasové aktivity, které obohacují jazykový zážitek. Samostatně se pak platí letenky či jiná doprava.

Jde to i levně

„Dospělí si ale mohou u školy objednat i pouze samostatný kurz a ubytování si najít po vlastní ose,“ upřesňuje Světlíková. Pokud se tedy člověk s bydlením uskromní a například si bude i sám vařit, dá se dostat na zajímavou cenu.

Samostatný kurz totiž nemusí vyjít vůbec draze. „Například týdenní kurz pro dospělého v Brightonu na jižním pobřeží Anglie se dá pořídit za 6510 korun, k tomu je třeba přičíst ještě 2 tisíce korun registrační poplatek. Na Maltě pak za 5650 korun, registrační poplatek zde činí 1600 korun,“ uvádí příklady Světlíková ze Study.cz. Týdenní kurz ve španělské Malaze lze pořídit za 5865 korun (+ 780 korun registrační poplatek), v italské Florencii za 6400 korun (+2050 korun registrační poplatek) a v Dubaji za 8450 korun (+ 2700 korun registrační poplatek).

Kolik stojí pobyt na klíč

Nabídky jsou samozřejmě připravené i pro ty, kteří chtějí koupit službu kompletní. Například jazykový pobyt s výukou angličtiny ve skotském Edinburghu na dva týdny vyjde u Student Agency na 36 700 korun. „Jde o přípravný zkouškový kurz, kde student absolvuje 35 lekcí týdně. Cena zahrnuje i ubytování v hostitelské rodině v jednolůžkovém pokoji s polopenzí, a rovněž ubytovací a registrační poplatky,“ říká Alexandra Janoušek Kostřicová. V tomto případě tak bude nutné už zakoupit jen letenku, případně cestovní pojištění.

Za standardní kurz angličtiny (20 lekcí týdně) v New Yorku na dva týdny pak zájemce u Student Agency zaplatí 38 500 korun, přičemž v ceně je i ubytování v hostitelské rodině v jednolůžkovém pokoji se snídaní. A například standardní kurz španělštiny (20 lekcí týdně) v Malaze na dva týdny pak u této agentury vyjde na 26 500 korun. Kromě samotné výuky zahrnuje cena také ubytování v hostitelské rodině v jednolůžkovém pokoji s polopenzí. V obou případech bude nutné dokoupit si ještě dopravu.

Ceny letenek budou záležet na tom, kdy budou kupované. Mění se totiž v závislosti na sezoně, obsazenosti letadel i aktuálních akcí leteckých společností. Jsou tedy dynamické a mohou se rychle měnit. Například u Letuška.cz lze momentálně orientačně pořídit letenku do Edinburghu za zhruba 5500 korun, do Malagy kolem 5 tisíc korun a do New Yorku kolem 15 tisíc korun.

Kurzy pro děti mají svá specifika

Skupinový jazykový kurz pro děti

Vedle těchto „dospěláckých“ kurzů najdete ale v nabídkách jazykových škol, resp. cestovních agentur i mnoho letních juniorských skupinových pobytů. V tomto případě s dětmi cestuje česky nebo slovensky hovořící delegát, který se o ně stará i v průběhu pobytu a dohlíží na jejich bezpečnost.

Některé školy nabízí programy pro děti od 8 let, případně dokonce od 6 let. Častěji ale cestují o něco starší děti, které chodí na druhý stupeň základní školy.

„Kurzy pro děti jsou vedeny zkušenými učiteli - rodilými mluvčími. Výuka probíhá interaktivní formou, která zahrnuje různé metody, aby děti měly z jazyka radost a zároveň se učily efektivně. Do programu jsou často přidávány také výlety a kulturní aktivity, které pomáhají dětem lépe pochopit místní kulturu a jazyk v reálných situacích,“ popisuje Alexandra Janoušek Kostřicová.

Ubytování bývá buď v hostitelských rodinách nebo ve studentských rezidencích. Tyto kurzy jsou ale o poznání dražší. Například do Velké Británie se takový skupinový pobyt na dva týdny o letních prázdninách dá pořídit za cenu zhruba mezi 50 až 70 tisíci korunami. Cena zahrnuje vše, včetně letenek a delegáta.

Je zde ale ještě další varianta. Děti mohou jet na společný pobyt s rodičem, kde se bude učit jak dítě, tak rodič. Tento formát je oblíbený, protože umožňuje rodinám společně zažít jazykové a kulturní zážitky, což může být velmi motivující a zábavné pro všechny zúčastněné.

Případně mohou starší děti cestovat i samostatně. „Zde ale záleží na podmínkách dané letecké společnosti. Například aerolinka KM Malta umožňuje létat dětem samostatně od 12 let, jiné vyžadují doprovod osoby starší 16 let,“ doplňuje Kristýna Světlíková.