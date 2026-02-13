Jak změnit trvalé bydliště v podnájmu? Jde to i přes zákaz v nájemní smlouvě

Matouš Waller
  5:00
Část zájemců o bydlení se setkává s tím, že jim vlastníci nemovitostí a bytů nechtějí povolit přepis adresy trvalého bydliště. Nemají na to však právo, o změnu navíc mohou libovolně žádat nájemníci i podnájemníci. Vlastníkům nemusí nic hlásit, nepotřebují ani jejich souhlas, riskují však narušení vztahů i předčasné ukončení smlouvy naštvaným majitelem.
Jako trvalé bydliště si nájemník může nahlásit byt i bez souhlasu majitele.

Jako trvalé bydliště si nájemník může nahlásit byt i bez souhlasu majitele. | foto: Profimedia.cz

„Máme zkušenosti ze tří různých nájmů v Brně, ani v jednom nám majitelé nedovolili přepsat si adresu trvalého bydliště. Zanesli to přímo do nájemní smlouvy, takže jsme se ani nesnažili si trvalé bydliště přehlásit, byť víme, že tato podmínka je nezákonná. Rozhodující pro nás bylo, že pokud bychom to udělali, porušíme nájemní smlouvu a majitelé by nám mohli nájem vypovědět. To jsme si nemohli dovolit,“ popsala novinářka Lenka, jejíž celé jméno redakce zná. Změnu adresy potřebovala kvůli bezproblémovému zápisu do školky.

Vlastníci domů a bytů se k podobnému kroku uchylují nejčastěji ze strachu z exekutorů či administrativní zátěže při skončení nájmu. Do smluv proto občas připojují klauzule, kterými se přepisu snaží zabránit a obyvatelům bytu změnu bydliště zakazují.

Čeho se bojí majitelé u nájemníků a proč jim nedovolují trvalé bydliště v nájmu

Právě platnou smlouvu totiž musí nájemníci podle zákona 133/2000 o evidenci obyvatel předložit spolu s občanským průkazem na úřadě při podávání žádosti o změnu trvalého bydliště. Smlouva slouží jako doklad, že dům, byt či jeho část užívají oprávněně.

Majitel nemůže bránit změně trvalého bydliště

Ministerstvo vnitra však na Portálu veřejné správy upozorňuje, že na úřadě nebudou na nějaké zákazy ve smlouvě brát zřetel a i nájemní smlouva s tímto zákazem pro přepis adresy stačí. „Pokud máte platnou nájemní smlouvu, pronajímatel vám nemůže trvalý pobyt v nemovitosti zakázat,“ píše se v informačním materiálu ministerstva.

Nájemce versus podnájemce

Nájmem se v řeči zákona rozumí vztah mezi vlastníkem a nájemcem. Ten však (po dohodě s majitelem) může byt či jeho část postoupit další osobě, která se stane podnájemcem a uzavře podnájemní smlouvu. Podnájemce žádnou smlouvu přímo s majitelem nemá. Liší se jejich práva či povinnosti.

Obyvatelé, kteří při přepisu adresy tímto způsobem vůli majitele obejdou, riskují narušení vztahů – vést by mohlo například k neprodloužení stávající smlouvy nebo jejímu předčasnému ukončení. Ideální je se na přepisu s vlastníkem dohodnout, jelikož majitel má právo na výpis z evidence osob zaregistrovaných na dané adrese.

Nedostupnost bydlení v Česku vyvolává konflikt mezi rodiči a dětmi. Má to řešení?

Může majitel změnu zjistit?

Maximálně patnáct dní po nahlášení změny trvalého bydliště musí úřad majiteli objektu oznámit změnu počtu evidovaných osob na dané adrese. Ti si o výpis mohou navíc kdykoli požádat sami.

Současná legislativa však neumožňuje zaslat takový výpis majiteli jen jednoho z bytů v činžovním domě. Osoby s trvalým bydlištěm jsou totiž v evidenci zapsané pouze adresně, nikoliv k číslům bytů. Není tedy možné zjistit, kdo bydlí v kterém bytě. Výpis pak dostane společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Proč je výhodný přepis bydliště

Adresa trvalého bydliště je podstatná z několika důvodů. Mezi ty nejdůležitější patří například možnost parkování v modré zóně a zápis dětí do spádové školy, ale důležitá je i během voleb. Roli hraje také při vyřizování pojistek a příspěvků na bydlení nebo dalších dávek. Údaje z evidence také využívají sama města.

O vylepšení systému evidence a změnu, která by majitelům umožnila najít trvalé bydliště osob přímo v konkrétních bytech, nyní usiluje kancelář ombudsmana Stanislava Křečka.

Majitelé nemovitostí, ale i další oprávněné osoby (zpravidla nájemci) mají rovněž možnost požádat o zrušení trvalého bydliště. Při podání žádosti nicméně musí doložit, že daná osoba už na místě skutečně nebydlí, například ukončenou nájemní smlouvou.

Jeden byt, více spolubydlících a příspěvek na bydlení. Kdo má nárok na superdávku

Podnájemci souhlas majitele nepotřebují

Obdobné podmínky pro přepis trvalé adresy platí i pro podnájemníky, kteří nemají nájemní smlouvu přímo s majitelem bytu, ale podnájemní smlouvu. Pro přihlášení se k trvalému bydliště stačí, když předloží podnájemní smlouvu, smlouvu o ubytování či smlouvu s obdobným obsahem, která je platná. Pokud takovou smlouvu nemají, nahradí ji buď úředně potvrzený písemný souhlas osoby, která je oprávněna byt užívat, nebo osobní návštěva úřadu takového nájemce – a on svůj souhlas potvrdí na formuláři.

Rozšířeným omylem, ve kterém často utvrzují i weby realitních kanceláří, je nutnost předložit pro přepis trvalého bydliště spolu se smlouvou a občanským průkazem i úředně ověřený souhlas majitele. Nejde o souhlas majitele, ale „o souhlas osoby, která je oprávněná daný dům, byt či obytnou místnost využívat“. Dokladem, který opravňuje k užívání dané nemovitosti, je podle ministerstva vnitra právě i podnájemní smlouva.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Stavebko poráží výnosem spořicí i termínované vklady. Zmapovali jsme nabídky

ilustrační snímek

Stavební spoření není na odpis. I když se počty smluv meziročně mírně snížily, má ho uzavřené více než 437 tisíc lidí. Velký zájem byl loni také o úvěry ze stavebního spoření. Potvrzují to údaje...

Jak nenechat tisíce korun státu. Co donést účetní k ročnímu zúčtování daně

Roční zúčtování daně je pro zaměstnance nejsnazší možnost, jak dostát svým...

Většině zaměstnanců už přišla od firemní účetní výzva k tomu, aby přišli vyřešit roční zúčtování daně. Jednotliví zaměstnanci nemusí podávat daňové přiznání. Ale mohou čerpat daňové úlevy a získat...

V únoru dostanete menší peníze než v lednu, upozorňuje sociálka penzisty

ilustrační snímek

Částka, která přijde v únoru českým důchodcům na účet, bude menší než v lednu. Česká správa sociálního zabezpečení na to upozornila na svém webu. Penze, která přijde v únoru, je ve správné výši a...

Státní dluhopisy aktuálně nesou jeden z nejvyšších výnosů, říká odborník

peníze

V lednu 2026 se finanční trhy pohybovaly s lehkou volatilitou a s mírným růstem hlavních indexů, kdy evropské akcie překonaly ty americké. Vítězem se stal region středoevropských akciových burz,...

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

Jak změnit trvalé bydliště v podnájmu? Jde to i přes zákaz v nájemní smlouvě

ilustrační snímek

Část zájemců o bydlení se setkává s tím, že jim vlastníci nemovitostí a bytů nechtějí povolit přepis adresy trvalého bydliště. Nemají na to však právo, o změnu navíc mohou libovolně žádat nájemníci i...

13. února 2026

Daně 2025: Zrušili jste předčasně životko či penzijko? Musíte podat daňové přiznání

ilustrační snímek

Zrušili jste z nejrůznějších osobních nebo finančních důvodů předčasně své penzijní nebo životní pojištění? Pak to může mít finanční dopad. Pokud jste na tyto smlouvy uplatňovali v minulých letech...

13. února 2026

Daň za šikovnost: Proč dnes vyhoří i ti, kteří práci zvládají s úsměvem

syndrom vyhoření

Únava, podrážděnost, bolesti zad nebo žaludku. Psychické vyčerpání se nehlásí nápisem „vyhoření“, ale dává nenápadné signály, které často přehlížíme. Čísla ukazují, že nejde o výjimky, ale o nový...

13. února 2026

Zaměstnanci a daně za rok 2025. Může vás účetní odmítnout kvůli slevě za hypotéku?

ilustrační snímek

Většina zaměstnanců ze zákona nemusí podávat daňové přiznání. Daňovou povinnost splní díky ročnímu zúčtování daně, které provede zaměstnavatel. Někdy ho ale účetní odmítají zpracovat. Proč a je to...

12. února 2026  5:30

Státní dluhopisy aktuálně nesou jeden z nejvyšších výnosů, říká odborník

peníze

V lednu 2026 se finanční trhy pohybovaly s lehkou volatilitou a s mírným růstem hlavních indexů, kdy evropské akcie překonaly ty americké. Vítězem se stal region středoevropských akciových burz,...

12. února 2026

Cílovou částku stavebního spoření není třeba naspořit. Proč, vysvětluje expert

Ilustrační snímek

S pojmem „cílová částka“ se setká každý, kdo uzavírá smlouvu o stavebním spoření. Je totiž sjednána v každé smlouvě o stavebním spoření. Některým zájemcům o „stavebko“ působí rozpaky, zejména když...

12. února 2026

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

11. února 2026  12:23

Online pohovor šetří čas. Ne vždy ale nervy – a na to se vyplatí připravit

online pracovní pohovor

Zatímco dříve se pracovní pohovory realizovaly online formou pouze výjimečně, dnes se tato forma, kterou firmy začaly více využívat v době koronakrize, stala standardem. Virtuální interview je totiž...

11. února 2026

Stavebko poráží výnosem spořicí i termínované vklady. Zmapovali jsme nabídky

ilustrační snímek

Stavební spoření není na odpis. I když se počty smluv meziročně mírně snížily, má ho uzavřené více než 437 tisíc lidí. Velký zájem byl loni také o úvěry ze stavebního spoření. Potvrzují to údaje...

11. února 2026

Jak nenechat tisíce korun státu. Co donést účetní k ročnímu zúčtování daně

Roční zúčtování daně je pro zaměstnance nejsnazší možnost, jak dostát svým...

Většině zaměstnanců už přišla od firemní účetní výzva k tomu, aby přišli vyřešit roční zúčtování daně. Jednotliví zaměstnanci nemusí podávat daňové přiznání. Ale mohou čerpat daňové úlevy a získat...

10. února 2026  7:36

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Jak si odečíst hypotéku z daní? Za zaplacené úroky se vracejí až desetitisíce

ilustrační snímek

Hypotéka nebo úvěr ze stavebního spoření mohou výrazně snížit daň, kterou musíte odvést státu. Platí to jak pro podnikatele a OSVČ, tak pro zaměstnance. Jen je potřeba vědět, co konkrétně lze...

10. února 2026  5:30

Lidé chtějí znát výši mezd. V inzerátech, ale i u kolegů, potvrzuje průzkum

Premium
ilustrační snímek

Když si přečtete pracovní inzerát, obvykle se dozvíte, co budete dělat, jaké požadavky musíte ideálně splňovat a co za to firma nabízí. Většinou jde o seznam obecných výhod, které by se daly...

10. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.