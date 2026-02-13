„Máme zkušenosti ze tří různých nájmů v Brně, ani v jednom nám majitelé nedovolili přepsat si adresu trvalého bydliště. Zanesli to přímo do nájemní smlouvy, takže jsme se ani nesnažili si trvalé bydliště přehlásit, byť víme, že tato podmínka je nezákonná. Rozhodující pro nás bylo, že pokud bychom to udělali, porušíme nájemní smlouvu a majitelé by nám mohli nájem vypovědět. To jsme si nemohli dovolit,“ popsala novinářka Lenka, jejíž celé jméno redakce zná. Změnu adresy potřebovala kvůli bezproblémovému zápisu do školky.
Vlastníci domů a bytů se k podobnému kroku uchylují nejčastěji ze strachu z exekutorů či administrativní zátěže při skončení nájmu. Do smluv proto občas připojují klauzule, kterými se přepisu snaží zabránit a obyvatelům bytu změnu bydliště zakazují.
Právě platnou smlouvu totiž musí nájemníci podle zákona 133/2000 o evidenci obyvatel předložit spolu s občanským průkazem na úřadě při podávání žádosti o změnu trvalého bydliště. Smlouva slouží jako doklad, že dům, byt či jeho část užívají oprávněně.
Majitel nemůže bránit změně trvalého bydliště
Ministerstvo vnitra však na Portálu veřejné správy upozorňuje, že na úřadě nebudou na nějaké zákazy ve smlouvě brát zřetel a i nájemní smlouva s tímto zákazem pro přepis adresy stačí. „Pokud máte platnou nájemní smlouvu, pronajímatel vám nemůže trvalý pobyt v nemovitosti zakázat,“ píše se v informačním materiálu ministerstva.
Nájemce versus podnájemce
Nájmem se v řeči zákona rozumí vztah mezi vlastníkem a nájemcem. Ten však (po dohodě s majitelem) může byt či jeho část postoupit další osobě, která se stane podnájemcem a uzavře podnájemní smlouvu. Podnájemce žádnou smlouvu přímo s majitelem nemá. Liší se jejich práva či povinnosti.
Obyvatelé, kteří při přepisu adresy tímto způsobem vůli majitele obejdou, riskují narušení vztahů – vést by mohlo například k neprodloužení stávající smlouvy nebo jejímu předčasnému ukončení. Ideální je se na přepisu s vlastníkem dohodnout, jelikož majitel má právo na výpis z evidence osob zaregistrovaných na dané adrese.
Může majitel změnu zjistit?
Maximálně patnáct dní po nahlášení změny trvalého bydliště musí úřad majiteli objektu oznámit změnu počtu evidovaných osob na dané adrese. Ti si o výpis mohou navíc kdykoli požádat sami.
Současná legislativa však neumožňuje zaslat takový výpis majiteli jen jednoho z bytů v činžovním domě. Osoby s trvalým bydlištěm jsou totiž v evidenci zapsané pouze adresně, nikoliv k číslům bytů. Není tedy možné zjistit, kdo bydlí v kterém bytě. Výpis pak dostane společenství vlastníků jednotek (SVJ).
Proč je výhodný přepis bydliště
Adresa trvalého bydliště je podstatná z několika důvodů. Mezi ty nejdůležitější patří například možnost parkování v modré zóně a zápis dětí do spádové školy, ale důležitá je i během voleb. Roli hraje také při vyřizování pojistek a příspěvků na bydlení nebo dalších dávek. Údaje z evidence také využívají sama města.
O vylepšení systému evidence a změnu, která by majitelům umožnila najít trvalé bydliště osob přímo v konkrétních bytech, nyní usiluje kancelář ombudsmana Stanislava Křečka.
Majitelé nemovitostí, ale i další oprávněné osoby (zpravidla nájemci) mají rovněž možnost požádat o zrušení trvalého bydliště. Při podání žádosti nicméně musí doložit, že daná osoba už na místě skutečně nebydlí, například ukončenou nájemní smlouvou.
Podnájemci souhlas majitele nepotřebují
Obdobné podmínky pro přepis trvalé adresy platí i pro podnájemníky, kteří nemají nájemní smlouvu přímo s majitelem bytu, ale podnájemní smlouvu. Pro přihlášení se k trvalému bydliště stačí, když předloží podnájemní smlouvu, smlouvu o ubytování či smlouvu s obdobným obsahem, která je platná. Pokud takovou smlouvu nemají, nahradí ji buď úředně potvrzený písemný souhlas osoby, která je oprávněna byt užívat, nebo osobní návštěva úřadu takového nájemce – a on svůj souhlas potvrdí na formuláři.
Rozšířeným omylem, ve kterém často utvrzují i weby realitních kanceláří, je nutnost předložit pro přepis trvalého bydliště spolu se smlouvou a občanským průkazem i úředně ověřený souhlas majitele. Nejde o souhlas majitele, ale „o souhlas osoby, která je oprávněná daný dům, byt či obytnou místnost využívat“. Dokladem, který opravňuje k užívání dané nemovitosti, je podle ministerstva vnitra právě i podnájemní smlouva.