Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Cena za naději: Kolik v Česku stojí asistovaná reprodukce IVF

Eva Svobodová
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

IVF neboli oplodnění v laboratorním prostředí se popisuje jako léčba, málokdy jako rozpočet. Přitom pro řadu párů může být otázka „Kolik to bude stát?“ stejně těžká jako otázka „Vyjde to?“... Zjišťovali jsme, jak nákladná je cesta k vytouženému dítěti.

Když se dítě nedaří počít, začíná to nenápadně, ale pak měsíců čekání přibývá. Pár se nakonec obrátí na lékaře, kteří hledají příčinu: vyšetřují se ovulace, hormony, kvalita spermií i průchodnost vejcovodů. Někdy pomůže léčba nebo inseminace a těhotenství přijde. Pokud se základní možnosti vyčerpají, doporučí lékař často IVF.

V tu chvíli se z jasného přání stává složitý a nejistý medicínský proces, náročný zdravotně i emocionálně. A mezi jednotlivými kroky se řeší i zásadní otázka: Kdo to zaplatí?

Kolik proces skutečně stojí? Jakou část hradí zdravotní pojišťovna, kolik pacientky a co všechno se skrývá za cenou jednoho cyklu? A proč je asistovaná reprodukce hrazenou zdravotní péčí, a zároveň i rychle rostoucím komerčním oborem?

Tento článek je součástí iDNES Premium

Čtěte víc za 49 Kč měsíčně

  • Investigativu od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Reportáže a rozhovory s osobnostmi

49 Kč/měsíc

Získat iDNES Premium
Nabídka platí pro nové předplatitele.
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nové penzijko má už téměř 2,3 milionu lidí. Známe trojici fondů s nejlepšími výnosy

ilustrační snímek

V nové penzijku přibylo během pololetí více než 118 tisíc střadatelů a na důchod si v něm střádá už téměř 2,3 milionu lidí. Jde o jednu z variant, jak si zajistit finanční rezervu na penzi s podporou...

Brigádníkovi se ozvala pojišťovna, že dluží 10 tisíc. Kdo musí platit zdravotní pojištění?

Kdy si musejí zaměstnanci hlídat povinné odvody? Hlavně při práci na dohodu, u zkráceného úvazku, u souběhu více prací.

Práce na dohodu, konec studentského období nebo liknavý zaměstnavatel. To jsou nejčastější důvody, proč lidé neplatí zdravotní nebo důchodové pojištění, i když by měli. Až pozdě zjistí, že si...

Proč je někdy dražší být chudý než bohatý

ilustrační snímek

Kdo má peníze, může nakupovat výhodněji, vytvářet rezervu a investovat do kvalitnějších věcí, jejichž spotřeba vyjde levněji. Kdo je nemá, platí často více, protože si nemůže dovolit počkat, koupit...

Šéf Generali: Pět pojistek je k ničemu, když kryjí zbytečnosti. Výdaje na domy rostou

Premium
Roman Juráš

Klimatické katastrofy, podpojištěné domy, kybernetické útoky, stárnutí populace i podvodníci vyzbrojení umělou inteligencí – české pojišťovnictví čelí souběhu výzev, jaký tu dosud nebyl. „České...

Kam letos vyrážíte? Budeme tak nějak všude možně, říkají mladí. Co na to zaměstnavatelé?

ilustrační snímek

Chorvatsko na dva týdny v červenci? Pro mladší zaměstnance už dávno ne jediný model dovolené. Častěji volí několik kratších cest během roku a využívají levnější termíny mimo sezonu. V jednom týmu se...

Cena za naději: Kolik v Česku stojí asistovaná reprodukce IVF

Premium
ilustrační snímek

IVF neboli oplodnění v laboratorním prostředí se popisuje jako léčba, málokdy jako rozpočet. Přitom pro řadu párů může být otázka „Kolik to bude stát?“ stejně těžká jako otázka „Vyjde to?“......

31. srpna 2026

Proč je někdy dražší být chudý než bohatý

ilustrační snímek

Kdo má peníze, může nakupovat výhodněji, vytvářet rezervu a investovat do kvalitnějších věcí, jejichž spotřeba vyjde levněji. Kdo je nemá, platí často více, protože si nemůže dovolit počkat, koupit...

30. srpna 2026

Tahle práce není romantika. Jediná chyba může zničit ročník, líčí vinohradník

Premium
Michal Eller, hlavní vinohradník Vinařství LAHOFER

Romantická práce mezi řádky révy? Jen zčásti. Michal Eller řídí desítky lidí, plánuje sklizeň, sleduje choroby i počasí a ví, že jediná chyba může ovlivnit celý ročník. V rozhovoru pro iDNES.cz...

29. srpna 2026

Nejčastější investiční chyby Čechů. Proč nakupujeme pozdě a podléháme emocím?

Ve spolupráci
Nejčastější investiční chyby Čechů. Proč nakupujeme pozdě a podléháme emocím?

Když trhy rostou, získáváme pocit, že nám ujíždí životní příležitost. Jakmile se obrátí dolů, podléháme strachu a chceme zachránit alespoň to, co z peněz zbylo. Výsledkem bývá drahý kolotoč –...

28. srpna 2026  11:48

Když odejdou zkušení lidé, zmizí s nimi i těžko nahraditelné know-how

ilustrační snímek

Český pracovní trh stárne a generační výměna může firmy bolet víc, než si připouštějí. S odchodem dlouholetého zaměstnance totiž nezmizí jen jeho pracovní místo, ale často i zkušenosti, kontakty a...

28. srpna 2026

Strop na půjčky může trh kultivovat. Dlužníky ale sám neochrání, říká odborník

Komentář
Ondřej Makovec, manažer spotřebitelských úvěrů Trinity Bank

„Zastropování úrokových sazeb u spotřebitelských úvěrů je krok správným směrem,“ říká úvěrový odborník Ondřej Makovec z Trinity Bank. Neznamená však podle něj, že každá půjčka pod zákonným limitem...

28. srpna 2026

Brigádníkovi se ozvala pojišťovna, že dluží 10 tisíc. Kdo musí platit zdravotní pojištění?

Kdy si musejí zaměstnanci hlídat povinné odvody? Hlavně při práci na dohodu, u zkráceného úvazku, u souběhu více prací.

Práce na dohodu, konec studentského období nebo liknavý zaměstnavatel. To jsou nejčastější důvody, proč lidé neplatí zdravotní nebo důchodové pojištění, i když by měli. Až pozdě zjistí, že si...

27. srpna 2026  5:30

Kam letos vyrážíte? Budeme tak nějak všude možně, říkají mladí. Co na to zaměstnavatelé?

ilustrační snímek

Chorvatsko na dva týdny v červenci? Pro mladší zaměstnance už dávno ne jediný model dovolené. Častěji volí několik kratších cest během roku a využívají levnější termíny mimo sezonu. V jednom týmu se...

27. srpna 2026

Nové penzijko má už téměř 2,3 milionu lidí. Známe trojici fondů s nejlepšími výnosy

ilustrační snímek

V nové penzijku přibylo během pololetí více než 118 tisíc střadatelů a na důchod si v něm střádá už téměř 2,3 milionu lidí. Jde o jednu z variant, jak si zajistit finanční rezervu na penzi s podporou...

27. srpna 2026

Studující rodiče dostanou od státu až půl milionu. Hlídačkovné začne v září

Hlídačkovné je nová dávka, která má od ledna 2027 pomoci studujícím rodičům.

Od září začíná nová sociální dávka. Takzvané hlídačkovné má pomoci mladým rodičům, kteří jsou zároveň studenty prezenčního studia do 26 let. Jak hlídačkovné funguje, jak je vysoké a kdo na něj má...

26. srpna 2026  5:30

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

ETF fondy nejsou věda. Jak začít investovat i s pár stovkami měsíčně

Radim Krejčí, zakladatel Portu

Nemusíte vybírat jednotlivé akcie ani každý den sledovat burzu. ETF fondy slibují jednodušší cestu k investování, ale i tady se vyplatí vědět, co kupujete. Radim Krejčí, zakladatel Portu, v rozhovoru...

26. srpna 2026

Odškodnění cyklisty při autonehodě: Jaké jsou možnosti a jaké dopady má jízda bez přilby

ilustrační snímek

Utrpěli jste jako cyklista zranění při dopravní nehodě, kterou jste nezavinili? V takovém případě máte zpravidla právo na náhradu vzniklé újmy. Vedle bolestného můžete požadovat také náhradu ztráty...

26. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.