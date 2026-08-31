Cena za naději: Kolik v Česku stojí asistovaná reprodukce IVF

Když se dítě nedaří počít, začíná to nenápadně, ale pak měsíců čekání přibývá. Pár se nakonec obrátí na lékaře, kteří hledají příčinu: vyšetřují se ovulace, hormony, kvalita spermií i průchodnost vejcovodů. Někdy pomůže léčba nebo inseminace a těhotenství přijde. Pokud se základní možnosti vyčerpají, doporučí lékař často IVF.
V tu chvíli se z jasného přání stává složitý a nejistý medicínský proces, náročný zdravotně i emocionálně. A mezi jednotlivými kroky se řeší i zásadní otázka: Kdo to zaplatí?
Kolik proces skutečně stojí? Jakou část hradí zdravotní pojišťovna, kolik pacientky a co všechno se skrývá za cenou jednoho cyklu? A proč je asistovaná reprodukce hrazenou zdravotní péčí, a zároveň i rychle rostoucím komerčním oborem?