Chtěl sobě i ženě zajistit klidné stáří. Místo toho přišla rodina o dům

Podle čeho vybírat investičního poradce? Ideální je, pokud vám poradce může poskytnout reference dalších klientů, se kterými dlouhodobě spolupracuje.

Sám by měl v oboru delší dobu působit (dobu platnosti licence je možné zjistit na stránkách ČNB).

V neposlední řadě by se vám neměl snažit poradce prodat co nejvyšší zhodnocení. Investování totiž není jen o zhodnocení, ale hlavně o splnění vašich cílů a těch je možné dosáhnout i bez výraznějšího kolísání investice.

Dobrým signálem je, pokud poradce nemluví jen o zhodnocení, ale zmiňuje i „temnější“ stránky investování a připraví vás na to, že hodnota vaší investice může kolísat. Je poradce odpovědný za ztrátu? Poradce je odpovědný za správné nastavení portfolia vůči cílům klienta, ale nenese odpovědnost za případné propady trhu. Ty zcela jistě na delších horizontech přijdou, hlavně v rámci dynamičtějších nástrojů. Nicméně dobře nastavená strategie by s nimi měla počítat a klient by na ně měl být psychicky připravený. Zásady bezpečného investování Diverzifikujte, tedy rozložte portfolia mezi více typů aktiv.

Nehoňte se za nejvyšším výnosem. Platí, že čím je vyšší potenciální zhodnocení, tím je investice rizikovější.

Používejte selský rozum. Z nějakého důvodu klienti odmítají investovat do bezpečnějších nástrojů s nižším zhodnocením, ale když uvidí nějakou „neznámou“ firmu s dluhopisem nesoucím 10 % p.a., často by nejraději investovali veškeré prostředky, aniž se blíže seznámí se všemi riziky. Zdroj: Jiří Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust