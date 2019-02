Jak fungují fondy životního cyklu a pro koho jsou investiční možností

Ještě ve třetím čtvrtletí loňského roku se výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR Jana Brodani mohla chlubit oproti polovině roku nárůstem objemu zainvestovaných prostředků českými domácnostmi do podílových fondů. A to takřka o 15 miliard korun na celkových 498 miliard korun. Pak ale přišel pád na světových trzích. Ke konci roku 2018 byly v červených číslech jak akcie, dluhopisy, tak 90 % všech ostatních aktiv obchodovaných na světových trzích. Analytici stav komentovali slovy, že na trhy se po letech nízkých úrokových sazeb vrátila volatilita.

„Světové akciové trhy byly od počátku října 2018 až do konce roku poměrně nervózní. Byli jsme svědky i 10% poklesu u akcií za několik dní. Na druhou stranu je nutné také dodat, že podobné korekce se na trzích vyskytují. A letos to vyšlo na konec roku 2018, “ vysvětluje finanční poradce společnosti Partners Vladimír Weiss s dovětkem, že trhy po svém propadu začaly ale záhy znovu růst.

Podle něj jsou v korunovém vyjádření z hlediska zhodnocení například světové akcie od roku 2018 lehce nad nulou. A zatímco americké akcie na tom jsou o něco lépe, evropské jsou v minusu.

Fondy životního cyklu

Mezi investory je mnoho domácností, které nemají čas a často ani chuť zabývat se děním na finančních trzích. I proto jsou fondy životního cyklu často označovány jako taxi s řidičem, který vás (za úplatu) bezpečně dopraví do cíle. V případě těchto fondů je třeba spíše mluvit o investiční strategii životního cyklu.

„Hlavním cílem takzvaných fondů životního cyklu je zainvestované peníze v podílovém nebo penzijním fondu ochránit před krizí, která by mohla udeřit ve chvíli před výběrem peněz a vymazat tak podstatnou část investorova portfolia,“ vysvětluje Vladimír Weiss.

Princip této strategie spočívá v tom, že správce zvoleného fondu investované peníze zprvu investuje se snahou co nejvíce je zhodnotit. Většinou tedy do akcií, což s sebou samozřejmě nese i rizika. Jak se ovšem blíží investorem stanovený výběr peněz z fondu, správce fondu investované peníze přesune z akcií do méně rizikových aktiv. Nakoupí za ně například fondy peněžního trhu.

„Fondy životního cyklu jsou šikovné pro ty cíle, kdy víte, že všechny zainvestované peníze, nebo alespoň většinu, budete opravdu potřebovat až na konci zvoleného horizontu. Často je používáme pro jakési startovné pro děti,“ vysvětluje Vladimír Weiss a upřesňuje: „Prostě k osmnáctinám chcete dát synovi peníze na studia nebo mu chcete poskytnout peníze pro koupi nemovitosti. A v podobných záležitostech nemáte většinou čas čekat několik let na případné zotavení trhů.“

Tuto strategii lze při pravidelném investování i větších investicích použít u většiny v tuzemsku nabízených podílových fondů. Stejně jako i penzijních – tedy v doplňkovém penzijní spoření. I když v tomto případě nebývá cílem výběr všech zainvestovaných peněz najednou.

„Pokud plánuji, že od 65 let už nechci pracovat a chci žít jen z úspor, tak nepotřebuji k 65. narozeninám všechny peníze vybrat a mít statisíce či miliony na účtu. Většinou stačí renta. S tím, že očekávám, že rentu budu pobírat dalších například 20 až 30 let,“ vysvětluje Vladimír Weiss.

Jako zajímavá alternativa

Samozřejmě, že i investiční strategie životního cyklu má své nevýhody oproti jiným typům investičních strategií. Ve chvíli, kdy investor do takového fondu investuje pravidelně, ale po menších částkách, nedostatek investovaného kapitálu mu ubírá z času potřebného ke zhodnocení investice. Její následné „zkonzervativnění“ mu už výnos nepřinese.

Ale tím, že tyto fondy postupem času snižují podíl akcií v portfoliu a zvyšují podíl méně kolísavých nástrojů, řeší otázku správného načasování výběru peněz z fondu. Zainvestované peníze například v dluhopisech nepodléhají tolik dynamickým propadům a vzestupům jako třeba akcie.

„I v případě fondů životního cyklu lze s investicí pracovat. Když přijde nějaký výkyv na trzích, lze samozřejmě s výplatou zainvestovaných peněz počkat, až se trhy dostanou zase na vyšší hodnoty,“ uzavírá Vladimír Weiss.