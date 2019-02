Trhy poklesly, ale nezpanikařil. Díky tomu vydělal přes sto tisíc

Na konci loňského roku dostali mnozí investoři do podílových fondů informační e-mail (nařizuje to EU) o aktuálním poklesu hodnoty jejich investice o více než 10 %. Od té doby trhy znovu posílily, ale ne už tak, aby dosáhly svých hodnot platných ještě ve třetím čtvrtletí loňského roku.

„Americký akciový trh se aktuálně nachází přibližně na stejných úrovních jako v červnu minulého roku. Evropský akciový trh je trochu jiný příběh. V případě evropských akcií se nacházíme přibližně na stejných úrovních jako před dvěma lety,“ říká hlavní ekonom společnosti Cyrrus Michal Brožka.

Rizika jsou přitom na finančních trzích přítomna i nyní. Trhy stále čekají na vypořádání Brexitu a akcie globálních firem kolísají v závislosti na celních válkách mezi hlavními geopolitickými hráči. „Moje doporučení i tak zní, pokud vás v daném období zastihne korekce či recese, když už nepřikoupíte, setrvejte ve fondech a vyčkejte opětovného růstu,“ radí finanční poradce společnosti Partners David Kučera.

Setrvání ve fondu klientovi přineslo slušný zisk

Podle finančních odborníků je vůbec nejčastější chybou většiny investorů odprodej podílových fondů ve chvílích, kdy prodělávají. Se ztrátou vystupují z podílových fondů, aby takzvaně zachránili to, co do fondů vložili. To se jim ovšem v praxi málokdy podaří a z jejich ztrát většinou těží ti, kteří od nich jejich aktiva nakoupí a investují dál. „Poklesy na trzích jsou naopak vhodnou příležitostí s investicemi do podílových fondů začít,“ vysvětluje David Kučera. Svá slova dokládá i na příběhu klienta, který začal investovat právě při finanční krizi v březnu 2008.

„Zainvestovali jsme s klientem část jeho prostředků na penzi na desetiletý horizont. Jednorázově jsme do fondů vložili 240 tisíc korun, které měl klient do té doby na spořicím účtu. Trh sice ještě zaznamenal další poklesy, tedy jsme mohli koupit ještě levněji, ale pak se vydal na cestu vzhůru,“ říká David Kučera. Investor, který již měl penzijní připojištění, stavební spoření, spořicí účet i termínovaný vklad, dal peníze do portfolia sestaveného pouze z akciových fondů. Cílem bylo prostředky zhodnotit nad míru inflace a zároveň využít potenciálu trhu, který se právě nacházel v krizi.

„Investovali jsme do fondu celosvětových akcií s benchmarkem na index MSCI World, amerických akcií na index S&P 500 a akcií technologických firem na index MSCI World Information Technology. Trh postupně rostl, i přes různé korekce, až do konce roku 2017,“ popisuje David Kučera.

Podle něj byl investor úspěšný, protože nepanikařil ani při velkých poklesech trhů. I při poklesu od dubna 2015 do března 2016 na fondu s benchmarkem MSCI World ve výši 36 % klient dodržel strategii. Díky tomu po deseti letech dosáhl výnosu 51,79 %. Svých 240 000 Kč zhodnotil o 124 312 Kč na celkových 364 312 korun.

Aktuální pokles trhů jej přilákal zpět. Od října loňského roku znovu investuje do podílových fondů po pěti tisících korun měsíčně. Přitom je připraven, pokud by přišla recese nebo finanční krize, část portfolia zainvestovat jednorázově.

Trhy v roce 2019: investice do akcií i dluhopisů

Podle Michala Brožka je nabídka a možnosti investování na současném trhu skutečně dobrá. „Prostředí je velmi konkurenční a finanční zprostředkovatelé jsou ke zvyšování kvality nuceni,“ tvrdí. Klíčovou změnou a významným pozitivem za poslední roky je podle něj i růst úrokových sazeb. On sám je přitom přesvědčen, že právě kvůli propadu akciového trhu koncem loňského roku se staly akcie pro letošek zajímavým „zbožím“.

„Špatné by nemusely být ani technologické tituly, které utrpěly výrazné ztráty,“ upřesňuje a jako další možnost přidává i dluhopisy: „Pro dluhopisy obecně není příznivá perspektiva rostoucích úrokových sazeb, ovšem zatím to vypadá, že sazby půjdou dál nahoru spíše opatrně, takže v případě korunových či dolarových dluhopisů může mít investice do dluhopisů velmi rozumný základ.“