Na internetu dnes nakupujeme prakticky všechno. Jak poznáme, že se za výhodnou nabídkou skrývá podvod?
Varovat by nás měla podezřele nízká cena, chybějící kontakty, nejasný provozovatel nebo neobvyklá webová adresa. Falešné obchody přitom často vypadají velmi věrohodně. Podvodníci navíc vytvářejí časový tlak: sleva prý za chvíli skončí nebo je potřeba ihned uhradit poplatek za doručení. Pokud máte pochybnosti, ověřte si obchodníka, recenze i kontaktní údaje. Pomoci může také seznam rizikových e-shopů České obchodní inspekce. Ani dobré recenze ale nejsou stoprocentní zárukou. Zajímejte se i o to, zda obchod uvádí skutečné identifikační údaje a srozumitelné podmínky nákupu.
Zvlášť opatrní buďte u ubytování: zaplatíte zálohu na apartmán, který vůbec neexistuje. Pokud pojištění tento typ podvodu zahrnuje, může pomoci.