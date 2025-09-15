Zázračná terapie, co nefunguje. „Skvělé“ rady, které šíří instantní psychologie

Zapomeňte na roky studia, hodiny přednášek, státnice, praxi a výzkumy. Stačí projít víkendovým kurzem „Zázračná terapie během dvou dnů“, a bez zkoušky dostat diplom vytištěný na domácí tiskárně, a svět má nového specialistu na vztahy a štěstí.
Tento diplom sice absolventům možná nezajistí zaměstnání, ale otevře jim dveře do světa koučů, mentorů a „life-hackerů“, kteří zájemcům ochotně vysvětlí, jak si zorganizovat život.
1. Vstaňte o půl hodiny dřív a váš život se zázračně změní
Klasika všech motivačních článků. Rada zní prostě: nastavte si budík na 5:30 a zažijete východ slunce, který vás „nabije energií na celý den“. Protože přesně to potřebujete – méně spánku.
Příklad z praxe: Paní Jana se nechala inspirovat a začala vstávat o půl hodiny dřív, aby „měla čas na sebe“. Realita? Má kruhy pod očima, po cestě do práce dvakrát usnula v tramvaji a jediný čas pro sebe získala v čekárně u lékaře, kam si šla, tak trochu omylem, pro recept na silnější kávu.
Podléháte sebeklamům? Pak jste náchylnější i vůči manipulaci
2. Všechno je jen ve vaší hlavě
Tahle mantra je oblíbená u koučů, protože elegantně přehazuje zodpovědnost na klienta. Nemáte práci? Je to jen ve vaší hlavě. Partner se s vámi rozešel? Hlavu vzhůru, to je jen váš mindset. Váš pes utekl? Asi jste mysleli negativně.
Příklad z praxe: Slečna Lucie zkoušela „pozitivní myšlení“ a opakovala si mantru „jsem úspěšná“. Bohužel mantru opakovala tak hlasitě v tramvaji, že ji řidič vykázal ven.
3. Kupte si self-help knihu
Nic neuklidní vaši duši tak, jako jednoduchý návod, který vám slibuje štěstí a zároveň připomene, že vaše dosavadní životní volby byly tragické.
Jan Urban
Knihkupectví tak praskají ve švech pod náporem knih s tituly jako „Jak být šťastný za 21 dní“, „Milionářem bez práce a talentu“, „Jak proměnit negativní myšlenky v diamanty“ nebo „Všechny odpovědi života v jedné tabulce Excelu“. Tyto knihy, ideální pro ty, kteří žijí v pohádkovém světě a ignorují realitu, píšou lidé, kteří se k psychologii dostali většinou přes vlastní rozvod, vyhoření nebo osvícení na pláži v Thajsku.
Příklad z praxe: Paní Marie si koupila knihu „Jak se přestat hádat s partnerem“. Po přečtení se hádali dál. Jen tentokrát o to, kdo má knihu zaplatit.
4. Pokud nejste šťastní, určitě špatně pijete vodu
Nový trend: všechno lze vyřešit hydratací. Pijete moc málo? Jste unavení. Pijete moc? Taky špatně. Zázračná rovnice zní: když budete pít 2,743 litru vody denně, vaše problémy zmizí.
Příklad z praxe: Pan Karel začal poctivě dodržovat „správný pitný režim“. Výsledkem bylo, že trávil polovinu pracovní doby na toaletě a přišel o povýšení. Ale ano, jeho pleť vypadala svěže.
5. Najděte své vnitřní dítě (nejlépe na workshopu za 5 000 Kč)
Kdo by nechtěl znovu objevit své vnitřní dítě? Nejlépe někde v pronajaté tělocvičně, kde vás lektor povzbuzuje, abyste si hráli s plyšákem a pak za to zaplatili částku, za kterou byste mohli své reálné dítě vzít na dovolenou.
Příklad z praxe: Paní Eva skutečně našla své „vnitřní dítě“ na workshopu. Bohužel si vzpomněla jen na to, že jako dítě neměla ráda mléko. Investice: 5 000 Kč. Zážitek: sporný.
6. Přepište svůj životní příběh
Podle některých koučů je řešení jednoduché: stačí si přepsat svou minulost. Jako by šlo o textový dokument ve Wordu. „Rozvod? To se vlastně nestalo, to byl jen růstový moment.“ „Dluhy? To nejsou dluhy, to je investice do osobního rozvoje.“
Příklad z praxe: Pan Tomáš se rozhodl přepsat svůj příběh tak, že vlastně nikdy nebyl nezaměstnaný, ale byl na „sebeobjevovací misi“. Úřad práce měl jiný názor.
7. Najděte klid pomocí aplikace za 249 Kč měsíčně
Moderní doba přináší i digitální řešení. Kdo potřebuje psychoterapeuta, když má mobilní aplikaci, která vám pustí zvuk deště a připomene, že máte být vděční?
Příklad z praxe: Slečna Barbora si stáhla aplikaci „Mindfulness Premium, aneb žijte všímavě“. Když jí pak přišla upomínka na nezaplacené předplatné, mindfulness ji opustil.
Mantra dnešní doby: Žít, pracovat, vyhořet. A znovu od začátku. Co s tím?
8. Pište si denně tři věci, za které jste vděční, a váš život se změní.
Zní to skvěle a opravdu to vypadá jako jednoduchý trik k okamžité spokojenosti. Jenže realita je trochu jiná: každý den zapisujete, že jste vděční za ranní kávu, že vám někdo otevřel dveře, že jste přežili ranní dopravní zácpu.
Po týdnu zjistíte, že stále prší, v autobuse je fronta a šéf je nervózní – a vaše nově objevená vděčnost vám nijak nepomáhá. Ale nebojte, poradci vám řeknou: „Jen vydržte, pozitivní energie se časem nashromáždí.“ A vy se snažíte, zapisujete, a život? Ten si jede dál svou cestou, zatímco vaše vděčnost se mění spíš v seznam drobných rituálů než ve skutečný posun.
9. Pokud nezvládáte svůj život, usmívejte se do zrcadla
Další univerzální rada: usmívejte se. Protože pokud budete dostatečně dlouho ukazovat zuby vlastnímu odrazu, určitě se vyřeší i váš pronájem, hypotéka a vyhoření v práci.
Příklad z praxe: Paní Zdena se 14 dní usmívala do zrcadla. Po dvou týdnech jí bylo řečeno, že má podezřelý tik v obličeji a doporučili jí neurologa.
Nejpůsobivější reklama vchází do naší mysli nenápadně. Na čem je založená?
10. Dejte výpověď, založte si blog a cestujte
Koučové milují tento univerzální recept na svobodu: prostě všechno zahoďte a vyrazte do světa. Protože na Instagramu to vypadá tak idylicky – laptop na pláži, koktejl v ruce a práce na dvě hodiny denně. Drobný detail, že realita obsahuje spálený displej, moskyty a problémy s Wi-Fi, už v reklamních sloganech chybí.
Příklad z praxe: Pan Michal dal výpověď a odjel na Bali. Po měsíci zjistil, že práce „digitálního nomáda“ znamená především nekonečné hledání zásuvky a že kokosová voda není vhodný nápoj k účetnictví.
11. Nepomůže-li nic, staňte se koučem, to vás zachrání
Pokud nevíte, co se sebou, staňte se koučem. To je rada, která se na internetu opakuje až podezřele často. Nemáte vyřešený vlastní život? Skvělé – právě proto jste ideálním kandidátem vést ostatní.
Příklad z praxe: Paní Lenka se po rozvodu a vyhazovu z práce rozhodla, že začne „pomáhat lidem“. Koupila si webovou šablonu, nafotila se s kávou a za týden už nabízela balíček „Restart života za 3 měsíce“. Jediný restart, který se konal, byl restart jejího notebooku.
12. Zbavte se stresu nákupem levandulové svíčky za 799 Kč
Podle časopisů je stres pouhým detailem, který lze snadno neutralizovat, když si koupíte správný produkt. Levandule je samozřejmě oblíbená, protože „uklidňuje nervový systém“. Jaký nervový systém – a jak moc – se už většinou neupřesňuje.
Příklad z praxe: Pan Petr se po vyčerpávajícím dni v práci vrátil domů a zapálil si svíčku za 799 Kč. Chvíli se cítil lépe, než mu soused zavolal, že má splatit dluh. Svíčka shořela, dluh zůstal.
13. Investujte do krystalů, přitáhnou pozitivní energii
Instantní psychologii často sekunduje i duchovní esoterika. Když vám nefunguje terapie ani meditace, vždycky tu je ametyst, růženín nebo křišťál. Stačí dát na poličku pár kamenů, které „harmonizují energii“ a váš šéf vás začne respektovat.
Příklad z praxe: Pan Daniel si koupil růženín a nosil ho v kapse na pracovní porady. Kolegové se smáli, ale šéf si ničeho nevšiml. Jediný výsledek: děravá kapsa.
14. Proměňte svá mobilní hesla ve zdroj pozitivní energie
Amatérští koučové milují drobné hacky: stačí, když si heslo do mobilu změníte na „JsemŠťastný2025!“ a úspěch vás nemine. Protože jestli vás nebaví práce a vztahy se rozpadají, určitě to vyřeší klávesnice.
Příklad z praxe: Paní Karolína si nastavila heslo „MilujuSe“ na svůj firemní počítač. Bohužel musela heslo hláskovat před kolegou z IT, když jí počítač zamrzl. Od té doby se jí na pracovišti nikdo nepřestal posmívat.
Závěrem
Instantní psychologie a amatérský koučink nabízejí jednoduchá řešení složitých problémů. Funguje to jako instantní polévka – rychlé, líbivé, ale nutričně prázdné.
Skutečná psychologie je o něco náročnější, a vyžaduje přiznat si, že život není možné spravit levandulovou svíčkou ani krystalem z e-shopu. Ale možná právě proto má její instantní sestra takový úspěch: kdo by chtěl slyšet, že cesta k duševní pohodě je dlouhá, když je mnohem příjemnější uvěřit, že vše vyřeší ranní vstávání, úsměv do zrcadla a aplikace za 249 Kč.