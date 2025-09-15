Zázračná terapie, co nefunguje. „Skvělé“ rady, které šíří instantní psychologie

Jan Urban
Dnes může být odborníkem na lidské štěstí téměř kdokoli. Časopisy, blogy i sociální sítě jsou plné rad, jak náš život udělat spokojenějším. Většinou jde jen o směsici banalit, polopravd a šarlatánství zabalenou do líbivých slov. Své publikum však má jisté. Příklady instantní psychologie a amatérského koučinku šířící štěstí snadno a rychle glosuje psycholog Jan Urban.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zapomeňte na roky studia, hodiny přednášek, státnice, praxi a výzkumy. Stačí projít víkendovým kurzem „Zázračná terapie během dvou dnů“, a bez zkoušky dostat diplom vytištěný na domácí tiskárně, a svět má nového specialistu na vztahy a štěstí.

Tento diplom sice absolventům možná nezajistí zaměstnání, ale otevře jim dveře do světa koučů, mentorů a „life-hackerů“, kteří zájemcům ochotně vysvětlí, jak si zorganizovat život.

1. Vstaňte o půl hodiny dřív a váš život se zázračně změní

Klasika všech motivačních článků. Rada zní prostě: nastavte si budík na 5:30 a zažijete východ slunce, který vás „nabije energií na celý den“. Protože přesně to potřebujete – méně spánku.

Příklad z praxe: Paní Jana se nechala inspirovat a začala vstávat o půl hodiny dřív, aby „měla čas na sebe“. Realita? Má kruhy pod očima, po cestě do práce dvakrát usnula v tramvaji a jediný čas pro sebe získala v čekárně u lékaře, kam si šla, tak trochu omylem, pro recept na silnější kávu.

Podléháte sebeklamům? Pak jste náchylnější i vůči manipulaci

2. Všechno je jen ve vaší hlavě

Tahle mantra je oblíbená u koučů, protože elegantně přehazuje zodpovědnost na klienta. Nemáte práci? Je to jen ve vaší hlavě. Partner se s vámi rozešel? Hlavu vzhůru, to je jen váš mindset. Váš pes utekl? Asi jste mysleli negativně.

Příklad z praxe: Slečna Lucie zkoušela „pozitivní myšlení“ a opakovala si mantru „jsem úspěšná“. Bohužel mantru opakovala tak hlasitě v tramvaji, že ji řidič vykázal ven.

3. Kupte si self-help knihu

Nic neuklidní vaši duši tak, jako jednoduchý návod, který vám slibuje štěstí a zároveň připomene, že vaše dosavadní životní volby byly tragické.

Jan Urban

Jan Urban
  • Je autorem řady publikací, z článků, které několik let publikuje na iDNES.cz, vznikla jeho nejnovější kniha Psychologie pro každý den.
  • Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.
  • Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.

Knihkupectví tak praskají ve švech pod náporem knih s tituly jako „Jak být šťastný za 21 dní“, „Milionářem bez práce a talentu“, „Jak proměnit negativní myšlenky v diamanty“ nebo „Všechny odpovědi života v jedné tabulce Excelu“. Tyto knihy, ideální pro ty, kteří žijí v pohádkovém světě a ignorují realitu, píšou lidé, kteří se k psychologii dostali většinou přes vlastní rozvod, vyhoření nebo osvícení na pláži v Thajsku.

Příklad z praxe: Paní Marie si koupila knihu „Jak se přestat hádat s partnerem“. Po přečtení se hádali dál. Jen tentokrát o to, kdo má knihu zaplatit.

4. Pokud nejste šťastní, určitě špatně pijete vodu

Nový trend: všechno lze vyřešit hydratací. Pijete moc málo? Jste unavení. Pijete moc? Taky špatně. Zázračná rovnice zní: když budete pít 2,743 litru vody denně, vaše problémy zmizí.

Příklad z praxe: Pan Karel začal poctivě dodržovat „správný pitný režim“. Výsledkem bylo, že trávil polovinu pracovní doby na toaletě a přišel o povýšení. Ale ano, jeho pleť vypadala svěže.

5. Najděte své vnitřní dítě (nejlépe na workshopu za 5 000 Kč)

Kdo by nechtěl znovu objevit své vnitřní dítě? Nejlépe někde v pronajaté tělocvičně, kde vás lektor povzbuzuje, abyste si hráli s plyšákem a pak za to zaplatili částku, za kterou byste mohli své reálné dítě vzít na dovolenou.

Příklad z praxe: Paní Eva skutečně našla své „vnitřní dítě“ na workshopu. Bohužel si vzpomněla jen na to, že jako dítě neměla ráda mléko. Investice: 5 000 Kč. Zážitek: sporný.

6. Přepište svůj životní příběh

Podle některých koučů je řešení jednoduché: stačí si přepsat svou minulost. Jako by šlo o textový dokument ve Wordu. „Rozvod? To se vlastně nestalo, to byl jen růstový moment.“ „Dluhy? To nejsou dluhy, to je investice do osobního rozvoje.“

Příklad z praxe: Pan Tomáš se rozhodl přepsat svůj příběh tak, že vlastně nikdy nebyl nezaměstnaný, ale byl na „sebeobjevovací misi“. Úřad práce měl jiný názor.

7. Najděte klid pomocí aplikace za 249 Kč měsíčně

Moderní doba přináší i digitální řešení. Kdo potřebuje psychoterapeuta, když má mobilní aplikaci, která vám pustí zvuk deště a připomene, že máte být vděční?

Příklad z praxe: Slečna Barbora si stáhla aplikaci „Mindfulness Premium, aneb žijte všímavě“. Když jí pak přišla upomínka na nezaplacené předplatné, mindfulness ji opustil.

Mantra dnešní doby: Žít, pracovat, vyhořet. A znovu od začátku. Co s tím?

8. Pište si denně tři věci, za které jste vděční, a váš život se změní.

Zní to skvěle a opravdu to vypadá jako jednoduchý trik k okamžité spokojenosti. Jenže realita je trochu jiná: každý den zapisujete, že jste vděční za ranní kávu, že vám někdo otevřel dveře, že jste přežili ranní dopravní zácpu.

Po týdnu zjistíte, že stále prší, v autobuse je fronta a šéf je nervózní – a vaše nově objevená vděčnost vám nijak nepomáhá. Ale nebojte, poradci vám řeknou: „Jen vydržte, pozitivní energie se časem nashromáždí.“ A vy se snažíte, zapisujete, a život? Ten si jede dál svou cestou, zatímco vaše vděčnost se mění spíš v seznam drobných rituálů než ve skutečný posun.

9. Pokud nezvládáte svůj život, usmívejte se do zrcadla

Další univerzální rada: usmívejte se. Protože pokud budete dostatečně dlouho ukazovat zuby vlastnímu odrazu, určitě se vyřeší i váš pronájem, hypotéka a vyhoření v práci.

Příklad z praxe: Paní Zdena se 14 dní usmívala do zrcadla. Po dvou týdnech jí bylo řečeno, že má podezřelý tik v obličeji a doporučili jí neurologa.

Nejpůsobivější reklama vchází do naší mysli nenápadně. Na čem je založená?

10. Dejte výpověď, založte si blog a cestujte

Koučové milují tento univerzální recept na svobodu: prostě všechno zahoďte a vyrazte do světa. Protože na Instagramu to vypadá tak idylicky – laptop na pláži, koktejl v ruce a práce na dvě hodiny denně. Drobný detail, že realita obsahuje spálený displej, moskyty a problémy s Wi-Fi, už v reklamních sloganech chybí.

Příklad z praxe: Pan Michal dal výpověď a odjel na Bali. Po měsíci zjistil, že práce „digitálního nomáda“ znamená především nekonečné hledání zásuvky a že kokosová voda není vhodný nápoj k účetnictví.

11. Nepomůže-li nic, staňte se koučem, to vás zachrání

Pokud nevíte, co se sebou, staňte se koučem. To je rada, která se na internetu opakuje až podezřele často. Nemáte vyřešený vlastní život? Skvělé – právě proto jste ideálním kandidátem vést ostatní.

Příklad z praxe: Paní Lenka se po rozvodu a vyhazovu z práce rozhodla, že začne „pomáhat lidem“. Koupila si webovou šablonu, nafotila se s kávou a za týden už nabízela balíček „Restart života za 3 měsíce“. Jediný restart, který se konal, byl restart jejího notebooku.

12. Zbavte se stresu nákupem levandulové svíčky za 799 Kč

Podle časopisů je stres pouhým detailem, který lze snadno neutralizovat, když si koupíte správný produkt. Levandule je samozřejmě oblíbená, protože „uklidňuje nervový systém“. Jaký nervový systém – a jak moc – se už většinou neupřesňuje.

Příklad z praxe: Pan Petr se po vyčerpávajícím dni v práci vrátil domů a zapálil si svíčku za 799 Kč. Chvíli se cítil lépe, než mu soused zavolal, že má splatit dluh. Svíčka shořela, dluh zůstal.

13. Investujte do krystalů, přitáhnou pozitivní energii

Instantní psychologii často sekunduje i duchovní esoterika. Když vám nefunguje terapie ani meditace, vždycky tu je ametyst, růženín nebo křišťál. Stačí dát na poličku pár kamenů, které „harmonizují energii“ a váš šéf vás začne respektovat.

Příklad z praxe: Pan Daniel si koupil růženín a nosil ho v kapse na pracovní porady. Kolegové se smáli, ale šéf si ničeho nevšiml. Jediný výsledek: děravá kapsa.

14. Proměňte svá mobilní hesla ve zdroj pozitivní energie

Amatérští koučové milují drobné hacky: stačí, když si heslo do mobilu změníte na „JsemŠťastný2025!“ a úspěch vás nemine. Protože jestli vás nebaví práce a vztahy se rozpadají, určitě to vyřeší klávesnice.

Příklad z praxe: Paní Karolína si nastavila heslo „MilujuSe“ na svůj firemní počítač. Bohužel musela heslo hláskovat před kolegou z IT, když jí počítač zamrzl. Od té doby se jí na pracovišti nikdo nepřestal posmívat.

Závěrem

Instantní psychologie a amatérský koučink nabízejí jednoduchá řešení složitých problémů. Funguje to jako instantní polévka – rychlé, líbivé, ale nutričně prázdné.

Skutečná psychologie je o něco náročnější, a vyžaduje přiznat si, že život není možné spravit levandulovou svíčkou ani krystalem z e-shopu. Ale možná právě proto má její instantní sestra takový úspěch: kdo by chtěl slyšet, že cesta k duševní pohodě je dlouhá, když je mnohem příjemnější uvěřit, že vše vyřeší ranní vstávání, úsměv do zrcadla a aplikace za 249 Kč.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Za pět let se ceny chat a chalup zdvojnásobily. Kam směřuje vývoj dál?

Chataření má v Česku dlouhou tradici. Během pandemie covidu se však z pouhého koníčku stal fenomén s investičním potenciálem. Ceny to ale vyhnalo razantně nahoru. Zájem o rekreační nemovitosti přesto...

Spolu nežijeme, žádné peníze ti nedám. Jak je to s výživným mezi manželi, radí advokátka

Vyživovací povinnost mezi manželi si většina lidí spojuje především s rozvodem, kdy jeden z bývalých manželů finančně podporuje druhého po ukončení manželství. Avšak i během jeho trvání může nastat...

Přístupová cesta k vaší nemovitosti. Někdy nezbude, než se obrátit na soud

Toužíte po vlastním domě, vyhlédnete si pozemek a v hlavě už plánujete stavbu. K tomu je ale potřeba přístupová cesta. „Ta ale není samozřejmostí a není na ni ani žádné automatické právo,“ upozorňuje...

Začaly podnikat a dostaly punc „krkavčí matky“. Příběhy žen, které uspěly

„Jak to, že nemáte po několika letech podnikání tisíce zákazníků?!“ Takovou otázku dostala Anna Homola od úspěšného, svobodného a bezdětného byznysmena. Vybavila si, co za těch sedm let zvládla – od...

Z těžkých začátků k milionovým obratům: Vydržet je klíč k úspěchu, říká vinař Gajdůšek

Podnikání Filipa Gajdůška bylo před lety plné zvratů. Začal s prodejem vína a zažil pády i vyhoření. Pak si vytvořil malý tým a spolu s ním začal v roce 2021 vyrábět v pronajatých prostorách vlastní...

Zázračná terapie, co nefunguje. „Skvělé“ rady, které šíří instantní psychologie

Dnes může být odborníkem na lidské štěstí téměř kdokoli. Časopisy, blogy i sociální sítě jsou plné rad, jak náš život udělat spokojenějším. Většinou jde jen o směsici banalit, polopravd a...

15. září 2025

Začaly podnikat a dostaly punc „krkavčí matky“. Příběhy žen, které uspěly

„Jak to, že nemáte po několika letech podnikání tisíce zákazníků?!“ Takovou otázku dostala Anna Homola od úspěšného, svobodného a bezdětného byznysmena. Vybavila si, co za těch sedm let zvládla – od...

14. září 2025

Z těžkých začátků k milionovým obratům: Vydržet je klíč k úspěchu, říká vinař Gajdůšek

Podnikání Filipa Gajdůška bylo před lety plné zvratů. Začal s prodejem vína a zažil pády i vyhoření. Pak si vytvořil malý tým a spolu s ním začal v roce 2021 vyrábět v pronajatých prostorách vlastní...

13. září 2025

Učme děti hospodařit. Finanční návyky si tvoří už v sedmi letech, radí ekonomka

Premium

Žáci se vrátili do lavic a jako vždy do nich někteří usedli vůbec poprvé. Nespočet životně důležitých dovedností se však ve škole nenaučí, například jak zacházet s penězi. Spoření, rozpočet, ale i...

12. září 2025

Za pět let se ceny chat a chalup zdvojnásobily. Kam směřuje vývoj dál?

Chataření má v Česku dlouhou tradici. Během pandemie covidu se však z pouhého koníčku stal fenomén s investičním potenciálem. Ceny to ale vyhnalo razantně nahoru. Zájem o rekreační nemovitosti přesto...

12. září 2025

Sen o vlastním bydlení. Jak se dá k domu se zahradou dojít za pár let

Advertorial

Vlastní dům se zahradou je snem mnoha rodin. Někdy to vypadá jako cíl na dlouhé roky, jindy se ale díky správnému plánování a postupným krokům může podobný sen splnit překvapivě rychle. Manželům...

11. září 2025

Přístupová cesta k vaší nemovitosti. Někdy nezbude, než se obrátit na soud

Toužíte po vlastním domě, vyhlédnete si pozemek a v hlavě už plánujete stavbu. K tomu je ale potřeba přístupová cesta. „Ta ale není samozřejmostí a není na ni ani žádné automatické právo,“ upozorňuje...

11. září 2025

Spolu nežijeme, žádné peníze ti nedám. Jak je to s výživným mezi manželi, radí advokátka

Vyživovací povinnost mezi manželi si většina lidí spojuje především s rozvodem, kdy jeden z bývalých manželů finančně podporuje druhého po ukončení manželství. Avšak i během jeho trvání může nastat...

10. září 2025

Výdaje na kroužky i sporty opět rostou. Lze však na ně čerpat příspěvky

Premium

Ceny dětských kroužků a sportovních aktivit, které startují teď v září, šly opět nahoru. Bezprostřední návaznost na letní prázdniny a začátek školního roku tak z nákladů na ně dělá výrazný zásah do...

10. září 2025

Vliv krize ve Francii i Trumpových cel. Jak si v srpnu vedly akcie a podílové fondy?

V srpnu byl na burzách klid. Akciové i dluhopisové indexy rostly a zvedly tak i hodnotu peněz v podílových fondech. Klid to byl ale pouze zdánlivý, protože, jak říkají analytici, klid na trzích je...

9. září 2025

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Pracovník ostrahy objektu

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 133 - 150 Kč

Dalších 32 708 volných pozic

Hypoteční sazby přešlapují na místě. Podzim přinese hru o individuální slevy

Průměrné nabídkové sazby hypoték se v září vrátily pod pětiprocentní hranici. Swiss Life Hypoindex klesl v září na 4,99 %. Odborníci varují, že žádný velký zlom nepřijde. Výhodu získají ti, kdo...

9. září 2025

Od tisíců k milionům. Investice do nemovitostí si můžete dovolit i vy

Advertorial

Nemusíte mít miliony, abyste mohli investovat do nemovitostí. Moderní platformy otevírají trh i drobným investorům, kteří hledají pasivní příjem. S menšími částkami si můžete vybudovat...

8. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.