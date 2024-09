Jak fungují influenceři. Psycholog vysvětluje techniky ovlivňování

Cílem marketingu je přimět lidi, aby dělali věci, které by jinak nedělali, nejčastěji kupovali produkty, které si koupit nechtěli. Jde o nátlak, který bývá o to účinnější, čím více se mu daří působit tak, že ho lidé jako nátlak nevnímají.

Formou nátlaku je i marketing na sociálních sítích; jeho výhodou je, že bývá více či méně skrytý. Ani skryté ovlivňování spotřebitelů však není v marketingu nic nového, a digitální influenceři čili ovlivňovači (spíše však manipulátoři) jsou jen jeho posledním nástrojem. Jejich působení má však i své vedlejší důsledky.

Skryté psychologické techniky

Na skryté či podprahové psychologické techniky, kterými se inzerenti snaží manipulovat spotřebiteli, poukázal ve své průlomové knížce „Skrytí přesvědčovatelé“ (The Hidden Persuaders) již před téměř sedmdesáti lety americký novinář Vance Packard. Manipulace, která se o tyto techniky opírá, začala totiž již v jeho době být prakticky všudypřítomná.

Jan Urban Je autorem řady publikací, z článků, které několik let publikuje na iDNES.cz, vznikla jeho nejnovější kniha Psychologie pro každý den.

Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.

Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.

Packardův bestseller, vydaný poprvé v roce 1957, se snažil na tuto manipulaci upozornit, a částečně před ní i varovat. Již v tehdejší televizní době byl však zprávou o válce, která byla prohrána. Skrytá manipulace se naopak postupem času stala rozšířenější, a mnohdy i zákeřnější. Jednak proto, že začala být používána i při prodeji politiků a jejich „idejí“, jednak proto, že se podstatně rozšířil počet míst, forem nebo a metod, jimiž na nás skryté ovlivňování působí.

Dvě hlavní myšlenky této knížky jsou tak dnes platné ještě více než kdysi. Tou prvou je, že otevřený tlak prodejců se stále více mění ve skrytý tlak. Tou druhou, že se tento nátlak snaží využívat technik, působících na psychické slabosti či ne zcela vědomé potřeby lidí.

Packard ukázal, jaké slabosti a potřeby to jsou. Nejsou nijak hluboké, jsou však univerzální a s povahou prodávaného zboží či jeho vlastnostmi nemají většinou nic společného. K hlavním lidským potřebám, na které skrytá manipulace útočí, patří potřeby emocionálního bezpečí a jistoty, příslušnosti k určité skupině, ujištění o své vlastní hodnotě a posílení svého ega.

Jednoduchá cesta s vážnými důsledky

Tyto potřeby jsou u řady lidí silné – mimo jiné proto, že jsou neuspokojené. Produkty, které jim inzerenti s podporou svých ovlivňovačů nabízejí, si tak často kupují jen proto, aby je uspokojily. Nekupují si je, protože je potřebují, i když si to často namlouvají: skutečným důvodem jejich nákupu je snaha získat to, co vidí u svých vzorů.

S produktem, který si lidé kupují, se často snaží získat aspoň částečně identitu člověka, který jim imponuje, tedy identitu, s níž se cítí lépe a jistěji. Nákupy a spotřeba určitých předmětů se tak stávají náhradní cestou uspokojení osobních potřeb.

Tato cesta k jejich uspokojení je rozhodně snazší než snaha zapracovat na sobě samém a uspokojit své potřeby přímo. Jako nástroj skutečného uspokojení potřeb je však takový nákup iluzorní. Vzhledem ke své snadnosti se navíc často nakupování stává návykovou činností, a mnohdy dosahuje i rozměrů, které jsou ve svých důsledcích pro danou osobu sebedestruktivní. Nejen proto, že nákupy něco stojí, ale i z toho důvodu, že snaha podpořit své ego napodobováním druhých vede k postupné ztrátě vlastní identity.

Paradoxem je, že alespoň část spotřebitelů, kterými inzerenti a jejich ovlivňovači manipulují, o této manipulaci ví, ale příliš jim na tom nezáleží. Snahy o zvýšení finanční a spotřebitelské gramotnosti lidí, kteří si své potřeby uspokojují napodobováním druhých, se tak většinou míjejí účinkem. Jako prevence proti manipulaci prostě nepůsobí.

Psychologie digitálního vlivu

Psychologické mechanismy, o které se influenceři vědomě nebo nevědomě opírají, jsou poměrně jednoduché. K těm hlavním, o kterých bychom jako spotřebitelé měli vědět, patří následující:

Sklon napodobovat druhé

Jde o vrozený lidský sklon, který je někdy natolik silný, že vede k tendenci napodobovat i lidi, o kterých téměř nic nevíme a se kterými jsme se nikdy nesetkali.

Svědčí o tom jednoduchý psychologický experiment, provedený již před lety, při kterém měli dva figuranti za úkol sehrát v supermarketu scénku, při které jeden z nich předstíral zájem o určitý produkt. Ve scénce padaly nadšené věty typu:

„Ach, páni, tady mají to nové, zkoušel si to? Je to úžasné a těžko se shání. Beru si dvě krabice.“.

Výzkumníci, kteří sledovali jednání lidí, zjistili, že řada těch, kdo rozhovor náhodně vyslechli, si daný produkt koupila – přesto, že o něm jinak nic nevěděli.

Potřeba vzorů

Sklon napodobovat je vyšší u mladších, a narůstá, pokud si sami sebou nebo svým jednáním nejsme jisti. V této situaci přerůstá často v potřebu mít vzor.

Jedním z pokusů, který to doložil, byl jednoduchý experiment sledující sklon lidí přejít ulici na červenou (a dopustit se tak přestupku) v závislosti na tom, jak se zachoval někdo před nimi. Pokus ukázal, že učiní-li tak někdo, kdo nám svým zevnějškem, vzhledem nebo oblečením, imponuje, je náš sklon následovat ho podstatně vyšší, než zachová-li se tak člověk, který pro nás zajímavý není.

Schopnost influencerů působit jako vzor posiluje fakt, že se zdají být „cool“. Působí jako společenští, sebevědomí a nad věcí, tedy jako lidé, kteří se o nic příliš nesnaží, ale přesto se jim téměř všechno daří, a získávají tím sympatie svých následovníků.

Svůj obraz podporují sice jen idealizovanými obrázky či historkami, v očích svých následovníků jsou však přesně takovými, jakým by chtěli být i oni sami. Navíc nabízejí i cestu k tomuto cíli, která se zdá být velmi snadná. Stačí, když se budou chovat jako oni, a především nakupovat to, co „pomohlo“ i jim.

Iluze důvěryhodnosti

Lidé mají sklon věřit těm, o kterých se domnívají, že je znají. Pocit, že někoho znají, vzniká však často jen tím, že ho několikrát viděli, a to ještě pouze na obrazovce. Ovlivňovači si tak spolu se svou známostí budují i svou důvěryhodnost.

K ní přispívá i představa, že jsou upřímní, „sdílejí“ s námi své soukromí, a netají se ani svými prvotními neúspěchy nebo životními těžkostmi, reagují na naše hlasy apod. Působí tak autenticky: jednají jako přítel, kterému lze důvěřovat. Když nám dají určitou radu, například který kosmetický prostředek požívat, máme sklon jim věřit. Příkladem je influencerka, která si nanáší make-up, hovoří o svých rozchodech a mimoděk se zmiňuje o značce make-upu, který používá.

Důvěryhodnost influencera zvyšuje i další psychologický mechanismus, a sice náš sklon věřit těm, pro které jsme něco udělali. Za rady, které lidé od ovlivňovačů dostávají, jim dávají lajky nebo finanční podporu, a tato reciprocita je vede k tomu, že jim o to více věří. Je to možná trochu paradox, ale pokud jsme někomu něčím přispěli, máme sklon domnívat se, že musí být upřímný a dobrý. Proč bychom to jinak dělali?

Iluze o správném názoru většiny

Podstatou je představa, že pokud něco velký počet lidí dělá, používá, kupuje apod., musí jít o věc, která se osvědčila. S rostoucím počtem následovníků, které ovlivňovač získává, tak vzniká dojem, že produkt, který používá nebo propaguje, stojí za nákup. Skutečností však je, že mezi počtem lidí, důvěřujících určitému influencerovi, a kvalitou zboží, které doporučuje, žádný vztah být nemusí.

Iluzi o správném názoru většiny nebo určité skupiny podporuje i skutečnost, že jde o skupinu, do které chceme patřit a cítit se její součástí. Když máme potřebu „patřit do klubu“, nedokážeme si představit, že by se jeho členové mohli v něčem mýlit nebo se dokonce nechat manipulovat.

Halo efekt

Jde o psychologický sklon z neoprávněnému zobecňování lidských předpokladů. Projevuje se například tendencí domnívat se, že když má člověk určité pozitivní nebo příjemné vlastnosti, musí mít stejně příznivé i vlastnosti další. Lidé podléhající této iluzi tak mohou nevědomě předpokládat, že ovlivňovač, který se jim líbí, je i upřímný a nezištný.

Bumerangový efekt

Nepříznivý vliv influencerů na jejich následníky se však nemusí týkat jen tlaku na jejich nákupy, především ty, které jim nic podstatného nepřinášejí. Ve snaze prodat zboží, které propagují, vedou totiž své následovníky často i k přijetí či napodobování určitého životního stylu.

Jeho průvodním jevem je trvalé srovnávání vlastního života s uměle idealizovanými životy ovlivňovačů, které může u jejich následníků vést paradoxně právě k těm pocitům nedostatečnosti, stresu, úzkosti, nízkého sebevědomí či dokonce nespokojenosti s vlastním životem, kterých se jejich napodobováním chtějí zbavit.

Příspěvky ovlivňovačů je proto třeba konzumovat opatrně a s rezervou, a vědět, že to, co vidíme nebo slyšíme online, není obrázek jejich skutečného života a už vůbec ne recept na životní úspěch. Orientovat se ve světě nových výrobků a trendů sice může být důležité, duševní pohoda a zdravé i vlastní myšlení jsou však důležitější.