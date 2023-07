KOMENTÁŘ: S inflací nemá problém pouze Čína, Česko je na tom nejhůře

Průměrná globální meziroční míra inflace počítaná agenturou Bloomberg dosáhla cyklického maxima v listopadu loňského roku na úrovni 10,4 procenta. Od tohoto okamžiku tento hojně sledovaný globální inflační ukazatel postupně klesal a v tuto chvíli je na úrovni 6,5 procenta. Je potřeba si ale uvědomit, že pokles celkové míry inflace byl primárně zapříčiněn výrazným poklesem cen energií, například cena severomořské ropy Brent od listopadu loňského roku ke dnešku poklesla o masivních 25 procent.

Fundamentální poptávkové inflační tlaky v dané ekonomice je vhodnější sledovat prostřednictvím tzv. jádrové inflace (anglicky core inflation), která celkovou inflaci očišťuje právě o volatilní položky cen energií a také potravin.

Vývoj jádrové inflace v klíčových ekonomikách a Česku znázorňuje následující graf. (Zdroj: Bloomberg, úprava Conseq)

Jádrová inflace meziročně

Je evidentní, že s inflací v tuto chvíli nemá problém pouze Čína, když čínská jádrová inflace dosáhla v květnu pouhých 0,6 procenta. Jinak je jádrová inflace ve všech sledovaných ekonomikách více či méně usazena nad dvouprocentními inflačními cíli centrálních bank a je problémem už i v Japonsku, kde v květnu dosáhla 2,6 procenta.

Povšimněte si přitom zřetelného růstového trendu od začátku loňského roku. V USA i eurozóně jádrová inflace činila shodně 5,3 procenta. Při pohledu na inflační křivky těchto dvou ekonomik je přitom zjevné, že proces dezinflace, tedy klesající míry inflace, ještě pořádně ani nezačal.

Ze sledovaných zemí je na tom pak jednoznačně nejhůře Česko, kde jádrová inflace v květnu dosáhla 10,3 procenta, přičemž maxima bylo dosaženo v říjnu loňského roku na úrovni rovných 14 procent.

Co bude dál?

Pokud by v následujícím období došlo k opětovnému růstu cen energií, což se rozhodně vyloučit nedá, celková inflace by měla napříč celou světovou ekonomikou poměrně silnou tendenci opětovně dokonce zrychlovat.

Centrální bankéři tak jsou proto v tuto chvíli do určité míry zahnáni do kouta. Pravděpodobně totiž budou muset základní úrokové sazby ještě dále zvyšovat, což se samozřejmě negativně projeví na dynamice ekonomického růstu a také by to mohlo přinést další problémy z hlediska finanční stability. Připravme se proto na to, že se inflace k dvouprocentním inflačním cílům jen tak nevrátí a spíše se ve střednědobém horizontu usadí výrazně výše, kolem 5 procent.

Čtyři proinflační faktory

Pro trendově vyšší inflaci z celkového globálního pohledu výrazně nad inflačními cíli centrálních bank navíc hovoří také několik současných globálních dlouhodobých sekulárních proinflačních faktorů.

Prvním z nich je tzv. deglobalizace neboli tendence ke zkracování dodavatelsko-odběratelských řetězců. Jinak řečeno, průmyslová výroba má nyní alespoň do určité míry tendenci přesouvat se z levných asijských ekonomik do zpět do Evropy a severní Ameriky, což jsou ekonomiky s podstatně vyššími výrobními náklady.

Druhým jsou demografické trendy, kdy obyvatelstvo má poměrně silnou tendenci stárnout a zároveň dochází k výraznému poklesu absolutního počtu práceschopného obyvatelstva. Tento faktor vytváří na trhu práce silné tlaky na růst nominálních mezd, což silně zvýšenou inflaci také podporuje.

Třetím sekulárním proinflačním faktorem je tzv. vrchol levné energie (anglicky peak cheap energy), což je termín, se kterým přišel fenomenální americký makroekonomický analytik Luke Gromen.

Michal Stupavský Vystudoval finance a oceňování podniku na VŠE v Praze, je držitelem titulu CFA.

Je spoluautorem první české knihy o behaviorálních financích Investor 21. století.

V letech 2009–12 působil ve společnosti Conseq Investment Management jako portfoliomanažer akciového fondu se zaměřením na trhy střední a východní Evropy.

Poté pracoval ve společnosti Unipetrol jako manažer vztahů s investory a ve společnosti Cemex jako ekonom pro německý trh.

V roce 2017 se vrátil do společnosti Conseq, je investičním stratégem s primárním zaměřením na kreditní analýzy korporátních dluhopisů.

Vrchol levné energie popisuje aktuální situaci na globálních komoditních trzích, kde je nabídka sice dostatečná, nicméně nová, resp. mezní produkce je čím dál více dražší, což by se mělo postupně v příštích letech odrazit v silném dlouhém trendu rostoucích komoditních cen. Pokud jde například o nejdůležitější komoditu, ropu, tento trend se týká především těžby ropy z amerických břidlic, která v posledních deseti letech přispěla ke globálnímu růstu ropné produkce bezprecedentními 90 procenty.

A konečně čtvrtým, velice silným proinflačním faktorem, je vojenský konflikt na Ukrajině. Válka vždy měla silné inflační dopady, v tomto případě jde především o Evropu a v mezinárodním srovnání stále extrémně vysoké ceny energií na našem kontinentu.

Pokud jde o vývoj inflace v české ekonomice, Česká národní banka ve své poslední prognóze předpokládá, že se inflace vrátí k dvouprocentnímu inflačnímu cíli již v průběhu příštího roku 2024. Podle mého názoru je toto silně nepravděpodobné, neboť jádrová inflace v meziročním vyjádření se v české ekonomice stále pohybuje na dvouciferných hodnotách, konkrétně v květnu to by 10,3 procenta. Jsem proto nyní tohoto názoru, že se inflace v české ekonomice vrátí k 2procentnímu inflačnímu cíli ČNB nejdříve v průběhu roku 2025.