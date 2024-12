Prodat, nebo pronajímat? Co dělat s bytem, když se stěhujete do nového domu

„Postavili jsme dům, je zkolaudován a konečně se stěhujeme. Hypotéku máme na 5,5 milionu, s úrokovou sazbou 4 procenta, měsíční splátka činí necelých 26 000 Kč. Vlastníme dvoupokojový byt v Ostravě-Porubě. Co je lepší, byt pronajímat, nebo ho prodat a umořit část hypotéky? A je teď vhodná doba pro prodej?“ ptá se čtenářka iDNES.cz.

„Obecně lze říci, že vhodná doba pro prodej nemovitosti je vždy. Nižší úrokové sazby a spíše rostoucí ceny nemovitostí lákají kupující. Ceny sice aktuálně nevykazují výrazný růst (ale postupný), ale v některých lokalitách se drží na vysoké úrovni. Čekání na další růst by nemuselo přinést zásadní výhodu,“ říká Petr Makovský, výkonný ředitel Reality iDNES.cz.

Jak na předčasné splacení hypotéky Předčasné splacení hypotéky patří mezi základní práva spotřebitele, máte na něj tedy ze zákona nárok. Banka vám musí vyčíslit zbývající částku i poplatky, které zaplatíte. Než podáte žádost o předčasné splacení, ujasněte si, jestli chcete doplatit celý dluh, nebo pomocí mimořádné splátky uhradit jen jeho část. Obvykle můžete využít obě možnosti. Záleží tak jen na vašich plánech a aktuálních finančních možnostech, které variantě dáte přednost. Hypotéky sjednané do 30. 11. 2016 podléhají poplatkům stanoveným ve smlouvě, které mohou dosahovat i statisíců korun. U hypoték uzavřených mezi 1. 12. 2016 a 31. 8. 2024 se poplatky omezují na účelně vynaložené náklady, které obvykle činí stovky až nižší tisíce korun. Pro hypotéky uzavřené od 1. 9. 2024 se navíc započítává úrokový rozdíl, který může být až 1 procento z nesplacené částky, což může znamenat poplatky i v řádu desetitisíců korun. Hypotéku lze bez poplatků doplatit na konci fixačního období, do 3 měsíců od změny úrokové sazby, při rozvodu, prodeji nemovitosti vlastněné alespoň 2 roky, úmrtí či vážném onemocnění nebo při pojistném plnění. Nejvýhodnější je splacení na konci fixace. Zdroj: Petr Jermář, hlavní analytik Banky.cz

Prodej bytu může být výhodný, pokud vlastníci plánují výrazně snížit své dluhové zatížení. Umoření části hypotéky může snížit měsíční splátky, zkrátit dobu splácení a tím zlepšit celkovou finanční situaci rodiny.

„Pokud by čtenářka byt prodala například za 3,5 milionu, mohla by umořit část hypotéky a snížit zůstatek na 2 miliony Kč. Tím by splátka klesla na přibližně 9 500 Kč,“ vypočítává Marek Macura, spolumajitel společnosti BO! Holding.

A co pronájem?

„V případě pronájmu může rodina v této lokalitě počítat s čistým nájemným kolem 11 000 Kč měsíčně. To by částečně pokrylo splátky hypotéky, takže by reálně dopláceli zhruba 15 000 Kč. I když je to na první pohled méně výhodné, dlouhodobější pohled přináší další zajímavé přínosy,“ míní Macura.

Ceny nemovitostí v Ostravě-Porubě dlouhodobě rostou, podle odhadů vzrostly ceny bytů v této oblasti mezi lety 2013 a 2023 až o 80 procent. Průměrný roční růst tak činí zhruba 6–7 procent. Za pět let by tedy hodnota bytu mohla dosáhnout až 4,9 milionu Kč.

„Příjmy z nájmu také postupně rostou, což by mohlo tuto variantu zatraktivnit. Podle nejnovějších dat došlo v Ostravě za poslední rok k nárůstu cen přibližně o 24 procent, což poukazuje na výrazný růstový trend v této lokalitě,“ dodává spolumajitel BO! Holding.

Byt ve vyhledávané lokalitě s vysokou poptávkou po nájemním bydlení může generovat stabilní příjem. I pronájem má ale své nevýhody. „Je nutné počítat s náklady na údržbu, rizikem neobsazenosti i daněmi z příjmů z pronájmu,“ upozorňuje Makovský. Existuje také riziko, že nájemnici nebudou nájem platit včas nebo vůbec. Pronájem také může vést k opotřebení bytu a potřebě investic do oprav.

Rozhodnutí, zda byt prodat nebo pronajmout, závisí na vaší finanční situaci, dlouhodobých plánech a ochotě spravovat nemovitost. Pokud potřebujete okamžitý finanční zisk a nechcete se starat o nájemníky, prodej může být lepší volbou. Na druhé straně, pokud hledáte stabilní příjem, může být výhodnější pronájem.

Vždy je důležité zvážit osobní situaci a finanční cíle. „Pokud je prioritou snížení dluhové zátěže, může být prodej výhodný. Naopak pokud je rodina schopna zvládat současnou výši hypotéky a byt má vysoký investiční potenciál, může být pronájem zajímavou dlouhodobou strategií,“ shrnuje ředitel Reality iDNES.cz.

V praxi se vyplatí situaci detailně propočítat a konzultovat s odborníkem, který dokáže zvážit všechny faktory – od úrokových sazeb až po dlouhodobé výhledy na trhu nemovitostí.