Když si nemovitost pořizují manželé, musí ve smlouvě o úvěru figurovat oba. Tedy s výjimkou situací, kdy by měli upravený majetkový režim, resp. rozdělené či zúžené SJM. Obdobné to bude u registrovaných partnerů. Pouze nesezdané páry se mohou rozhodnout sami, zda do hypotéky „půjdou“ oba. Což ovšem bude mít v případě rozvodu či rozchodu určité důsledky.
Pokud jsou totiž ve smlouvě o úvěru, například zmíněné hypotéce, uvedeni oba partneři – nejčastěji jako dlužník a spoludlužník, pak je banka oprávněná požadovat měsíční splátky po kterémkoliv z nich. A to v celé výši, nikoli například jen poměrné částce. Za nesplacený dluh jsou odpovědné všechny ve smlouvě uvedené osoby, včetně případného ručitele.
„S bývalou manželkou jsme se dohodli, že se budu podílet z poloviny na měsíční splátce hypotéky, a ona v bytě zůstane s našimi dvěma dětmi, a domluvu zohlední ve výživném,“ říká šestatřicetiletý Hynek. Jenže domluva nevydržela ani půl roku. A banka začala po panu Hynkovi vymáhat dokonce plnou měsíční splátku hypotéky. „Bývalá žena se první měsíce zpožďovala se splátkami a skončilo to tak, že je přestala platit úplně,“ popisuje dále svoji zkušenost.
Dohody po rozpadu vztahu brzy skončí
Zprvu doplácel chybějící část splátky za svoji bývalou ženu, to po upozornění od banky. Jeho bývalá žena tvrdila, že jde o mimořádnou situaci a příště se to nestane. Ale stalo se. Nakonec přestala svůj díl hypotéky platit úplně.
„Kvůli nabíhajícím úrokům a také tomu, abych nebyl v registru dlužníků jako neplatič, jsem platil nájemné u svého bydlení, a pak skoro dva roky celou hypotéku na byt, ve kterém ale bydlela bývalá žena, sice s našimi dětmi, ale také novým přítelem,“ popisuje dále.
Zhruba po dvou letech slibů, nenaplněných dohod, a nakonec i soudního sporu se mu podařilo bývalou ženu přesvědčit, že byt prodají, splatí hypotéku a zbytek si rozdělí rovným dílem. Což, jak říká, pro něj nebylo férové, ale šlo o jedinou možnost, jak se ze závazku nadobro vyvázat.
Kde bývá zádrhel
Před takovými dohodami, kdy se na společném splácení jakéhokoli dluhu, tedy nejen hypotéky, shodnou rozcházející se partneři, varuje právní expert skupiny Partners Lukáš Vacek: „Společné splácení dluhu lze v takových případech považovat spíše za přechodnou variantu, než se partneři dohodnou na právním vypořádání.“
I přes prvotní dohodu se totiž v reálném životě často ukazuje, že společné splácení, například hypotéky, vyvolává neustálé konflikty a spory mezi bývalými partnery. Ať už kvůli pozdní splátce, nebo třeba zohlednění splátky ve výživném.
„Vypořádání společných závazků, jako je hypotéka, je třeba řešit rychle a v komunikaci s bankou. U rozvodů navíc může dojít k situaci, kdy jeden z manželů ještě v době trvání manželství sjednává úvěry, a ty pak spadají do společného jmění manželů,“ popisuje Vacek.
A to neznamená nic jiného než, že splácení takto nasmlouvaných úvěrů pak může věřitel, obvykle banka, vymáhat i po druhém z manželů. To podle toho, u kterého z nich je větší šance na splacení, respektive vymožení dluhu.
Jak vypořádat hypotéku po rozchodu
Konkrétně u vypořádání hypotéky mají podle Lukáše Vacka partneři více možností. Rozhodující slovo ve způsobu vypořádání ale má většinou banka, u níž je úvěr sjednaný.
První z možností, jak po rozchodu či rozvodu vyřešit společnou hypotéku, je se dohodnout, kdo bude nemovitost dál užívat a stane se jejím výlučným vlastníkem zapsaným v katastru nemovitostí. A to pak znamená, že bude hradit měsíční splátky a za úvěr ponese plnou odpovědnost.
„Banka může souhlasit s vyvázáním jednoho z dlužníků z úvěru, pokud je druhý partner dostatečně bonitní,“ upozorňuje Lukáš Vacek z Partners. Mnohdy podle něj pomůže splnit podmínku banky na bonitu zájemce o úvěr i to, když vyvazujícího dlužníka nahradí jiný spoludlužník. „Ke všem těmto úkonům je ale vždy nutná změna úvěrové smlouvy,“ dodává Vacek.
Při převodu nemovitosti do výlučného vlastnictví jednoho z partnerů se uzavírá nová smlouva u stávající banky a původně sjednaný úvěr v podstatě pokračuje dál. Další možností je původně sjednaný úvěr refinancovat novým úvěrem. To buď u stávající banky, nebo k jiné instituci, která nabídne třeba výhodnější smluvní podmínky.
Prodej nemovitosti a předčasné splacení úvěru
Také se ale může stát, že ani jeden z majitelů nemá o jejich společně pořízenou nemovitost zájem nebo zkrátka nemá na splácení úvěru dostatečný příjem. Pak přichází na řadu prodej nemovitosti, mimořádná splátka hypotéky a případné rozdělení zbytku peněz.
„Při předčasném splacení hypotečního úvěru kvůli vypořádání společného jmění manželů banka nepožaduje žádné poplatky ani úhradu nákladů spojených s administrací procesu,“ vyjasňuje Lukáš Vacek.
To ale jenom v případě, že od uzavření smlouvy o úvěru uplynuly alespoň dva roky. Jde o nové podmínky předčasného splacení úvěru, které přinesla novela o spotřebitelském úvěru s platností od září loňského roku.