Nechal půjčený saxofon na nádraží. Měl štěstí na poctivého nálezce

Malý hudebník zapomněl vypůjčený saxofon na autobusovém nádraží a po hodině nauky v klidu odjel domů. „Štěstí bylo, že poctivý nálezce nástroj odnesl na místní úřad a my jsme si ho tam vyzvedli. Náš žák si vzpomněl až ve chvíli, kdy jsme volali jeho matce a ta se ho zeptala, kde má saxofon,“ vypráví ředitel Základní umělecké školy (ZUŠ) ve Voticích Milan Včelák.

Základní umělecké školy některé hudební instrumenty svým žákům půjčují. Zájem je podle Včeláka veliký. „Rodiče tuto možnost využívají, protože ceny za některé nástroje jsou opravdu vysoké. U saxofonu, baskřídlovky začínají na 30 tisících, slušnější trubku pořídíte od dvanácti tisíc korun výše,“ říká ředitel ZUŠ. Samozřejmě i půjčení něco stojí, za pololetí rodiče zaplatí ke školnému zhruba 500 korun navíc.

Za vypůjčený hudební nástroj pak ovšem nesou plnou odpovědnost právě rodiče, a ne škola. Kdyby tedy příběh mladého zapomnětlivého saxofonisty nedopadl dobře, nejspíš by to rodinným rozpočtem pěkně zahýbalo. Hudební nástroj měl cenu 28 tisíc a tuto částku by rodiče museli uhradit.

Pojistit odpovědnost za výpůjčku není snadné

Vypůjčení hudebního nástroje vyžaduje po dítěti zodpovědnost. Dítě si musí uvědomit, že nejde o jen tak nějakou hračku, ale o nástroj v hodnotě často převyšující desítky tisíce korun. A podle toho k němu musí přistupovat, starat se o něj a hlídat si ho. Jak ukazuje náš případ, to však ne vždy každému vyjde. Nabízí se pak otázka, zda se mohou rodiče proti takovým případům pojistit.

„Všeobecně se dá říci, že zapůjčené věci jsou u většiny pojišťoven vyloučeny z plnění. U některých pojišťoven je možné najít možnost plnění pro věci zapůjčené bezplatně, u jiných zase naopak pouze pro věci zapůjčené za úplatu,“ vysvětluje analytik neživotního pojištění ze společnosti Partners Jiří Matusík.

Problém podle něj ale je, že tuzemské pojišťovny nedisponují produktem, který by řešil komplexně krytí vypůjčené věci. Část rizik vypůjčeného hudebního nástroje je kryta občanskou odpovědnosti, navíc často s některými výlukami, druhou část lze zase zajistit pouze v rámci majetkového připojištění.

„Rodiče mají možnost využít speciálních produktů v rámci majetkového pojištění, kde je možné hudební nástroj připojistit. A to na rizika živlu, vodovodních škod, povodně, záplavy a odcizení nebo loupežného přepadení. Pro případ poškození vlastním zaviněním je zase potřeba právě pojištění občanské odpovědnosti,“ upřesňuje Jiří Matusík.

Jednoznačně nelze říci ani to, jakou výši spoluúčasti by pojišťovna při pojistné události po pojistníkovi požadovala. Vždy bude záležet na konkrétní pojišťovně a definovaných smluvních podmínkách u konkrétního klienta.

Kolik stojí pojištění hudebního nástroje

Cenu pojištění hudebního nástroje určuje jeho hodnota. Obecně lze říci, že pojistit hudební nástroj není nejlevnější. Ukažme si to na příkladu saxofonu v hodnotě 30 tisíc korun zapůjčeného ze základní umělecké školy devítiletému žákovi.

V případě, že bude pojištění vypůjčeného hudebního nástroje zahrnuto v podmínkách pojištění občanské odpovědnosti například v rámci pojištění domácnosti, tak jeho cena za rok bude podle Jiřího Matusíka činit bezmála tisíc korun. Pojištění vypůjčeného hudebního nástroje v rámci majetkového pojištění s limitem 30 tisíc korun vyjde pojistníka na 1 404 Kč za rok.

Na závěr je potřeba říci, že pojištění hudebního nástroje, ať už půjčeného nebo vlastního, není úplně běžné. Výluky u něj nejsou sice nijak speciální, vždy je ale nutné přesně definovat rozsah pojištění. To znamená, že nejde o takzvané „ALL RISK“ pojištění, neboli pojištění s krytím všech rizik.