Digitální svět může být pro finanční výchovu skvělou pomůckou – pokud ho používáme tak, aby dítě peníze nejen utrácelo, ale také vidělo, plánovalo a přemýšlelo o nich. To je ostatně důvod, proč jsem přesvědčená, že technologie dnes mohou být při finanční výchově stejně, ne-li více, užitečné jako kdysi kasička.
Kolik máš v prasátku? Kouknu se na mobil!
I když jsou fyzické peníze u nejmenších dětí pro pochopení fungování peněz a kapesného stále extrémně praktické, jakmile se jim dostane do rukou chytrý telefon, nastává čas začít objevovat také bezhotovostní platby a bankovní účty v mobilu. Některé banky mají mobilní bankovnictví uzpůsobené přímo pro děti. Mohou v něm sledovat své peníze, platit kartou, pracovat s limity nebo kartu zablokovat a odblokovat. Rodič přitom vidí jednotlivé platby a má nad účtem kontrolu.
Laureen Höllge
Právě to je podle mě mnohem zajímavější než samotná možnost platit mobilem. Dítě má před sebou konkrétní číslo zůstatku a může sledovat, jak se mění. Když mu přijde kapesné, zůstatek vzroste. Když si koupí něco impulzivně, klesne. Na svá finanční rozhodnutí tak dostává okamžitou zpětnou vazbu.
S menšími dětmi bych klidně pravidelně otevírala aplikaci společně a položila jen pár jednoduchých otázek: Kolik máš? Za co jsi utratil nejvíc? Co sis chtěl koupit a nekoupil? Kolik bys potřeboval našetřit na svou momentálně vysněnou věc? Nejde mi přitom o kontrolu každé utracené koruny. Smyslem je naučit dítě dívat se na peníze jako na něco, nad čím má kontrolu, a pochopit, že jeho rozhodnutí mají pro další hospodaření zásadní význam.
Výuka finanční gramotnosti může být zábava
Mezi osmi a dvanácti lety může začít dávat smysl nechat dítě dělat rozhodnutí v prostředí, kde se něco skutečně „děje“. Jedním z povedených zahraničních nástrojů je Banzai. Platforma je zdarma a její finančně-vzdělávací hry jsou určené dětem od prvního stupně až po střední školu.
Pracují s herními prvky a scénáři, které připomínají skutečný život. Mladší děti například provozují virtuální stánek s limonádou a řeší příjmy, výdaje, nečekané náklady, splácení půjčky nebo spoření. Starší se dostávají k rozpočtování, dluhům, úvěrům nebo dalším finančním tématům. Čeština bohužel mezi dostupnými jazyky není, ale může jít rázem o zajímavou příležitostí i k procvičování angličtiny.
Pokud by jazyková bariéra byla příliš velká, existuje také česká obdoba v prostředí, které většina dětí dobře zná. V populárním herním prostředí Minecraft lze najít vzdělávací projekt Game of Life, který je zaměřený především na děti a teenagery od 8 do 17 let. V minihře si děti vydělávají, nakupují a prodávají, pracují s vlastním bankovním účtem a setkávají se se spořením, půjčkami, daněmi nebo principem nabídky a poptávky.
Vzdělávat se ve finanční gramotnosti tak nemusí být o memorování a vysvětlování pojmů. Díky digitálním technologiím se toho spoustu lze naučit hraním si objevováním důsledků svého rozhodování.
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Nezapomínejte na investování
S příchodem puberty nastává chvíle, kdy bych finanční vzdělávání rozšířila i o investování. Tohle téma považuji dnes za naprosto zásadní a bývá častou chybou, že finanční výchova končí někde u spoření. V dospělosti si pak k němu člověk jen stěží hledá cestu. Ideální je tedy s principy investování seznamovat už středoškoláky. Hlavní je, aby pochopili rozdíl mezi spořením a investováním, proč investice rostou či kolísají a hlavně co znamená dlouhodobý investiční horizont, diverzifikace nebo složené úročení.
Pro názornou a praktickou ukázku se hodí investiční simulátor. The Stock Market Game například umožňuje dětem spravovat virtuální portfolio a obchodovat s akciemi, dluhopisy a podílovými fondy. Pracuje přitom s reálným tržním prostředím a virtuálním kapitálem. Aktuálně nabízí také samostatnou InvestQuest, která děti učí základy dlouhodobého investování, diverzifikace a řízení rizika prostřednictvím virtuálního portfolia. Zajímavý může být také Stock Market Simulator, který pracuje s aktuálními cenami akcií a umožňuje s nimi obchodovat nanečisto.
Aplikací tohoto druhu je hodně, stačí si jen vybrat podle preferencí, věku dítěte a toho, jak hluboko se chcete do investování ponořit. Důležitou lekcí by každopádně mělo být, že obchodování na burze není soutěží v tom, kdo nejvíce zariskuje a „vyhraje“ nejvíc peněz v co nejkratším čase. Mnohem důležitější je pochopit, jak diverzifikovat, jak pracovat s rizikem a proč je při investování důležitější dosahovat dlouhodobě pozitivních výsledků před riskantními krátkodobými sázkami.
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Když peníze rostou s dětmi: proč má smysl investovat už v teenage věku
K tomu nejlépe poslouží reálné investiční portfolio, na kterém už budou opravdové peníze. I to je jeden z účelů například našeho dětského investičního účtu. Rodič jej založí na jméno dítěte, investice spravuje a dítě může získat vlastní přístup do aplikace a sledovat, jak se jeho investice v čase vyvíjejí.
Právě srovnání burzovního simulátoru se skutečným dlouhodobým investováním může být pro dospívající děti zajímavou lekcí. Uvidí totiž, že pro budování majetku není nutné být investiční expert ani každý den sledovat dění na burze.
Ještě zajímavější bude toto srovnání v případě, že rodič založil dítěti investiční účet už v prvních letech jeho života. Dítě pak může po letech vidět dlouhodobý vývoj svého portfolia a mnohem názorněji si uvědomit, jakou roli při investování hraje čas.
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Role rodičů ve výchově zůstává klíčová
Velkou výhodou tohoto přístupu a obecně digitálních technologií je, že potomek může sledovat vývoj svých peněz a společně s rodiči probírat, proč se konto vyvíjí právě tak, jak se vyvíjí. Právě komunikace dítěte s rodiči, mi připadá klíčová, protože podle celé řady studií má na budoucí finanční gramotnost a návyky dětí klíčový vliv to, co během dětství a dospívání odkoukají od svých rodičů.
Digitální nástroje tedy rozhodně nejsou samospásné a byla by chyba si myslet, že odvedou za rodiče jejich práci ve výchově. Jsou to jen šikovné a ještě před nedávnem nedostupné pomůcky, které mohou dětem pomoci peněžní svět nejen objevovat, ale hlavně se o něm společně bavit. Koneckonců třeba právě v investicích toho často mají hodně co objevovat také sami rodiče a zkusit si to spolu s dětmi určitě není na škodu.