Úraz na lyžích či snowboardu v Alpách? Účet může být i přes milion

Zlomeniny dolních i horních končetin či klíční kosti, přetrhané a natažené vazy, tržné a řezné rány, ale také poranění kloubů, to jsou nejčastější úrazy, které se na sjezdovkách při lyžování nebo jízdně na snowboardu stávají. Výjimkou ale nejsou ani poranění páteře či hlavy. „Pravděpodobnost úrazu na svahu je opravdu poměrně vysoká. Z našeho lednového průzkumu vyplynulo, že s těžkým nebo středně těžkým zraněním na sjezdovce se ve svém blízkém okolí už setkala pětina námi dotázaných českých lyžařů,“ uvedla Gabriela Trojanová, produktová manažerka KB Pojišťovny.

Na kolik může úraz přijít

Úhrada účtu za lehčí úrazy by vás nejspíš úplně nezruinovala, jak dokládá třeba případ lyžaře, který v rakouském Kitzbühelu spadl na snowboardu a zranil si holeň. „Nejednalo se o život ohrožující zranění, přesto klienta ze sjezdovky horská služba svezla prostřednictvím sněžného skútru a následně byl převezen sanitkou do nemocnice. I když se jednalo o poměrně lehké zranění, náklady na transport a ošetření se vyšplhaly na 25 tisíc korun,“ říká Trojanová.

O dost dráž přišlo zranění české lyžařky ve Francii, která se lekla projíždějícího lyžaře, upadla, sjela ze sjezdovky a zranila se. Sanitkou byla transportována na vyšetření rentgenem a následně také CT. Vyšetření odhalila poranění žeber, ale také obratlů. Za doprovodu lékaře byla sanitkou repatriována zpět do péče českých lékařů. Náklady na tuto nehodu, které hradila Generali Česká pojišťovna z cestovního pojištění, se vyšplhaly na 100 tisíc korun.

Když se do akce zapojí vrtulník

Výrazně výš se pak šplhají účty při úrazech, ke kterým na sjezdovku letí vrtulník. Zde už je řeč o statisících. „Sedmileté dítě mělo po pádu na sjezdovce v Rakousku otevřenou zlomeninu ruky a poranění v obličejové části hlavy,“ popisuje jeden z úrazů Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy. „Celkové náklady na léčbu a transport zpět do České republiky vyšly na 415 tisíc korun.“ Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) zase řešila případ lyžaře, který se po pádu na lyžích nemohl postavit na levou nohu, protože došlo k distorzi. Za záchranný vrtulník, rentgen, ošetření a berle v tomto případě pojišťovna zaplatila za svého klienta 304 tisíc korun.

Pokud je nutná kombinace více transportů, může být účet ještě mnohem vyšší. Jako tomu bylo v případě 12leté Klárky, která v Itálii vyjela ze sjezdovky a narazila do stromu. Skončila v bezvědomí, život jí zachránila helma a chránič páteře. „Klárka musela okamžitě na operaci kvůli komplikované zlomenině nohy. Poté musela zůstat osm dnů v nemocnici. Celková léčba včetně veškerých převozů vyšla téměř na 1,5 milionu korun,“ vypráví její otec Ondřej. Celou tuto částku za svého klienta uhradila ERV Evropská pojišťovna.

Právě zapojení vrtulníku takové případy hodně prodražuje. „Konkrétní cena záleží zejména na vzdálenosti, kterou musí vrtulník při transportu do zdravotnického zařízení urazit a na účtované ceně za minutu letu. Ty jsou různé i u jednotlivých leteckých společností v rámci jednoho státu,“ vysvětluje Káňa. Dodává, že ceny se obvykle pohybují v rozmezí 5 tisíc až 10 tisíc eur, tedy zhruba mezi 125 tisíci až 250 tisíci korunami.

Levné nejsou ani letecké repatriace, tedy převoz zraněného zpět do České republiky. Cena bude záležet ta tom, zda bude stačit přeprava v sedě či na lůžku, jestli je třeba i zdravotnický doprovod anebo ve výjimečných případech i letecký speciál. Převoz tak může stát desetitisíce, statisíce, ale i milion korun.

Karta EHIC v zahraničí nestačí

Je tedy více než jasné, že vyrazit na zimní dovolenou na horách bez kvalitního cestovního pojištění, je dost velkým hazardem. „Přesto náš lednový průzkum ukázal, že pětina českých lyžařů vyráží na hory do zahraničí bez něj, to je alarmující,“ zdůrazňuje Trojanová. „Spoléhat se v případě léčebných výloh jen na evropský průkaz pojištěnce není rozumné, protože nepokryje zdaleka všechno.“

Je proto důležité si uvědomit, že karta EHIC (kartička zdravotní pojišťovny, kterou máte v ČR) nepokrývá zásah horské služby, transport do nemocnice ani převoz zpět do České republiky. Stejně tak fakt, že je karta EHIC v zahraničí platná pouze ve státních nemocnicích. „A i tam bude mít pacient nárok pouze na péči, která je v dané zemi hrazena z veřejného zdravotního pojištění,“ upozorňuje Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny.

Pozor na nekalé praktiky soukromých klinik

Jenže, ať už se v Alpách zraníte při lyžování nebo bobování, pravděpodobně budete ošetřeni na soukromé klinice, které ve většině středisek působí. A ne všechny se chovají zrovna seriózně. Česká asociace asistenčních společností (ČAAS) opakovaně upozorňuje na nebezpečný trend tzv. „lovců nehod“ ve vyhlášených lyžařských střediscích zejména v Itálii a Rakousku. Ti často pracují pro soukromé kliniky, které zraněným účtují přemrštěné částky za poskytnutou péči, provádějí zbytečné zdravotní zákroky nebo trvají na hospitalizaci, i když není nezbytná.

„Často se setkáváme s případy poskytnuté nepřiměřené péče, která může klientovi v extrémním případě i uškodit. Například u poškozených kolenních nebo ramenních vazů se skutečná míra poškození může ukázat až po několika dnech a unáhlená operace nemusí být pro klientovo zdraví tím nejlepším řešením,“ říká Aleš Povr, tiskový mluvčí ČAAS. I před takovými praktikami vás může dobré cestovní pojištění ochránit, tedy přesněji operátoři asistenčních služeb, s nimiž pojišťovny spolupracují.

Úraz a nemoc kryje pojištění léčebných výloh

Základem je dobře nastavené cestovní pojištění, které si můžete poskládat přesně podle svých potřeb (léčebné výlohy, pojištění odpovědnosti, zavazadel, storna, pojištění nevyužité dovolené atd.). Základem každého bude pojištění léčebných výloh. Právě to vám totiž bude krýt záda nejen při nemoci, ale také právě při zraněních. „Pojištění léčebných výloh zahrnuje asistenční služby, nutnou a neodkladnou zdravotní péči, neodkladné ošetření zubů, repatriaci, převoz tělesných ostatků. Dále také náklady vynaložené na záchranu pojištěného v tísni, tedy i technický zásah záchranných složek, například horské služby a další,“ popisuje Renata Čapková, mluvčí ČPP.

U léčebných výloh můžete obvykle vybírat z více limitů pojistného plnění. V nabídce mají pojišťovny jak nižší limity (např. 2,5 mil. Kč či 5 milionů Kč), ale i ty ve výši 100 milionů korun.

Běžný versus rizikový sport

Jen to by ale nestačilo. V základu jsou totiž zahrnuté jen některé zimní sporty a zábavy, za jiné si bude třeba připlatit v rámci rizikových/nebezpečných sportů a některé mohou být zcela nepojistitelné. Konkrétní nastavení se ovšem liší pojišťovnu od pojišťovny. Proto se před cestou zamyslete nad tím, jaké aktivity chcete na horách provozovat.

V základu bývá obvykle lyžování a snowboarding na pro veřejnost otevřených sjezdovkách a tratích, jízda na běžkách na značených tratích pro veřejnost, stejně tak sáňkování na oficiálních sáňkařských dráhách, „volné“ sáňkování ve smyslu dětské zábavy pak jen v bezpečném a nenáročném terénu. Do základu spadá i běžná turistika, obvykle do nadmořské výšky 3 tisíce nebo 3 a půl tisíce metrů nad mořem. Lyžování ve snowparcích s prvky akrobacie je obvykle zahrnuto v rizikových sportech.

K jízdě po značených freeridových tratích (bývají vyznačené v plánku sjezdovek přerušovanou čarou) už se ale staví pojišťovny různě. Některé ji nepojistí vůbec. Ale například u Generali České pojišťovny nebo Kooperativy je toto připojistitelné v rámci rizikových sportů. Obě tyto pojišťovny vás za příplatek pojistí dokonce i na lyžování mimo sjezdovky v neznačeném terénu. KB Pojišťovna nabízí v rámci rizikových sportů například pojištění heliskiingu na povolených a neodlehlých místech či snowkiting na povolených místech.

Podobné je to u skialpinismu, který mezi Čechy nabral na popularitě za covidu, kdy byla lyžařská střediska zavřená. Například u ČPP je tento sport nepojistitelný, u KB Pojišťovny ho pojistí v rámci rizikových sportů, ale jen do 1 500 metrů nad mořem. Bez omezení ho v rámci rizikových sportů pojistí Kooperativa a Generali Česká pojišťovna.

Když nastane pojistná událost

Pokud byste vy nebo někdo z rodiny na horách onemocněl nebo se zranil při sportu, bude v daný okamžik vašim „parťákem“ již zmíněná asistenční služba pojišťovny, u které máte sjednané cestovní pojištění (např. Global Assistance). Telefon na ni najdete na kartičce cestovního pojištění nebo v aplikaci pojišťovny (např. Moje Generali), které bývají dostupné i offline.

Pokud nepůjde o vážný úraz, při kterém je v ohrožení život (v tom případě prvně voláte záchrannou službu), volejte vždy nejdříve na asistenční službu. Operátoři jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Bude potřeba uvést jméno a rodné číslo zraněného (nemocného), ideálně i číslo pojistné smlouvy, kontaktní údaje. Popíšete také zdravotní obtíže.

Podle situace operátoři asistenční služby zařídí vše potřebné. „Dokážou zprostředkovat přijetí klienta ve vhodném zdravotnickém zařízení v místě jeho pobytu v zahraničí, v případě vyšších nákladů za léčení zajistí i přímou úhradu těchto nákladů. V případě potřeby mohou rovněž zajistit i telefonickou konzultaci s lékařem v ČR. Mohou pomoci i se zajištěním dopravy do zdravotnického zařízení a mohou být nápomocni i telefonickým tlumočením, pokud se klient není schopen s lékařem dorozumět,“ popisuje Milan Káňa. Doplňuje, že lékaři asistenční služby pak také kontrolují postupy a nařízená ošetření v zahraničí ve prospěch klienta. Tím ho chrání i před zbytečnými zákroky a operacemi, které obzvlášť lékaři v soukromých zdravotnických zařízeních navrhují ve snaze vydělat peníze navíc. V případě potřeby asistenční služba zorganizuje i potřebný transport zpět do ČR, pokud by zraněný (nemocný) nemohl použít původně plánovaný dopravní prostředek.

„Je na místě také zmínit realistická očekávání, která by klienti v takto dramatických situacích od asistenční služby měli mít,“ zdůrazňuje Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny. „Mnohdy jde o administrativně náročné úkony, kdy je asistenční služba závislá na postupu třetích stran, které nedokáže efektivně ovlivnit. Proto je na místě trpělivost a spolupráce s asistenční službou.“ Ujišťuje, že ta se vždy snaží najít a učinit taková opatření, která jsou v dané situaci a daném případě pro zraněného (nemocného) nejlepší – a to z mnoha úhlů pohledu.

Co doložit pojišťovně

Celou událost budete následně muset ještě uzavřít s pojišťovnou, tedy vyřídit likvidaci pojistné události. Veškeré potřebné doklady k likvidaci škody je dobré si zajistit v době pobytu v zahraničí. Zpětné získávání potřebných dokladů totiž může být velmi složité. „Půjde především o lékařské zprávy, účty a faktury za provedená ošetření, doklady za nákup léků, účtenky za dopravu a podobně. Prostě cokoliv relevantního k pojistné události,“ uvedl Jan Marek

To, co jste uhradili ze svého, vám po předložení dokladů pojišťovna proplatí. Máte to ale podmínku. „Z pojištění jsou hrazeny jen léky předepsané lékařem nebo osobou, která má k tomu oprávnění. To může být někde i lékárník nebo speciální zdravotní pracovník,“ dodává Čapková.