První nástroj postavil Antonín Petrof před 160 lety. Od té doby jich firma vyrobila přes 635 tisíc. A ne náhodou patří dnes tato firma z Hradce Králové k našemu rodinnému stříbru. Nahlédli jsme do...

Klíč k finanční nezávislosti FIRE aneb jak odejít do penze dřív, než naši rodiče

Představte si, že je vám 40. Ráno vám ale nezvoní budík v šest a nemíříte do práce. Budíte se, kdy chcete, a věnujete se jen tomu, co vás baví. To není jen sen, ale reálný cíl pro ty, kdo se vydali...