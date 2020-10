Koronavirus ovlivnil finanční trh. Online budoucnost je nevyhnutelná

Podle obchodního ředitele skupiny Partners Jana Brejla je současným trendem mezi spotřebiteli finančních produktů nechuť ztotožňovat se s jakoukoli značkou banky či jiné finanční instituce. Naopak sílí tlak na zlepšení kvality již nyní poskytovaných služeb, ať už se týká poradenství s jejich výběrem nebo následného servisu.

„Lidé nebudou chtít řešit jednotlivé nabídky jednotlivých finančních institucí, ale naopak budou chtít jednu aplikaci, která jim tyto služby srovná, vyhodnotí a nabídne jim pro ně to nejlepší. Kdo toto pochopí, vyhraje,“ tvrdí Jan Brejl.

Tomáš Valta, který má v Komerční bance na starosti distribuci finančních produktů, jeho vizi doplňuje: „Já mám několik různě starých dětí, tak si myslím, že mohu posoudit spotřebitelské chování nastupujících generací. To, co jim funguje v mobilu, a funguje, je dobré.“

Oba dva se shodují v tom, že i v digitální nabídce finančních produktů musí být spotřebitel obezřetný. Což například znamená, že když mu kterýkoli online srovnávač okamžitě vyhodnotí jedinou nejvýhodnější nabídku, měl by pro jistotu projet všechny nabídky. Případně pro kontrolu vyzkoušet i jiné srovnávače.

Digitalizace služeb a její inkubační doba

Současná praxe na trhu s digitálními finančními produkty ukazuje, že poskytovatel či zprostředkovatel často cílí především na rychlou akvizici klienta a uzavření smlouvy. To se týká rychlých půjček, stejně jako například sjednání povinného a havarijního pojištění. Co ovšem chybí, je následný servis, který by měl být zajištěn stejně jako sjednání produktu online formou.

Urychlení digitalizace ve finančním sektoru vlivem pandemie covidu-19 potvrzuje hlavní poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura. Uvádí příklad, kdy postačí namířit svůj chytrý telefon na nemovitost, o niž máte zájem, a v momentě vám přijde smlouva o hypotečním úvěru či úvěru od stavební spořitelny. Současně však i chladí vášně.

„Češi jsou konzervativní. Když člověk plánuje zatížit rodinný rozpočet splátkou hypotéky deset až dvacet tisíc měsíčně, tak to nechce udělat online,“ říká Vladimír Staňura a dodává: „Ten čas ale jednou přijde, a možná dokonce dříve, než si myslíme, týká se generace, které je dnes kolem dvaceti.“

Fakt, že současná výjimečná situace byla příčinou urychlení vývoje online finančních služeb, potvrzuje i první místopředseda Asociace českých stavebních spořitelen Tomáš Kořínek: „Rozvoj digitálních řešení je hudbou budoucnosti, nouzový stav ale ukázal, že se klienti nemusí bát věci řešit online.“ V dnešní době uspěje pouze ten, kdo se dané situaci nejlépe přizpůsobí a změní svůj model fungování.

Online budoucnost je nevyhnutelná

Odborníci říkají, že jak se společnost průběžně transformuje, prodávající se s klienty už tak často setkávat nebudou. Prodej a poradenství na dálku budou mít čím dál větší význam. A to jak kvůli úspoře času nebo bezpečnosti, tak i z hlediska úspory nákladů, k nimž se zejména banky budou v nadcházejících letech muset odhodlat.

S tím souhlasí i Jan Brejl, podle něj však nemá smysl vymýšlet zbrusu nové finanční produkty, ale investovat do zkvalitnění těch stávajících. „Tam si myslím, že se velké společnosti klientovi odcizily a dívají se na něj jen jako na zboží. Všechno, co poskytuje globální finanční trh, v Česku máme. Otázkou ale je forma toho všeho,“ shrnuje obchodní ředitel skupiny Partners.