KVÍZ: Víte, kdo je nejbohatším člověkem nebo kolik stojí nejdražší byt?

Multimilionářem se můžete stát i přes noc. Podařilo se to pár dnů před loňskými Vánoci jednomu šťastlivci v loterii. Kolik přesně vyhrál vám ale neprozradíme, protože je to jedna z kvízových otázek.

Napovědět ale můžeme. Na nejdražší auto světa ani na nejdražší byt v Česku by suma nestačila. Na nejdražší vyrobený pokrm ale ano. A nejdražší domácí mazlíček? Těch by si mohl pořídit dokonce několik.

Zajímají vás nejbohatší lidé a nejdražší věci? Vyzkoušejte si dnešní kvíz, kterým vás chceme hlavně trochu pobavit.

Pokud nebudete znát správné odpovědi na všechny otázky, vůbec nic to neznamená. A pokud se do správných odpovědí trefíte, pak je to nejspíš i tím, že jste pravidelnými čtenáři iDNES.cz. Informace, ze kterých jsme otázky čerpali, byly totiž na webu iDNES.cz průběžně publikovány.