Bohatý není ten, kdo vydělává hodně peněz, ale kdo umí hospodařit, říká ekonomka

Jak organizujete kurzy finančního vzdělání pro děti a mládež? Aktivně oslovujete školy, nebo reagujete na poptávku přímo od škol?
Školy aktivně neoslovujeme formou klasického marketingu nebo hromadných nabídek. Spíše se dlouhodobě účastníme různých vzdělávacích a osvětových projektů zaměřených na rozvoj finanční gramotnosti. Díky nim se o nás školy a další instituce přirozeně dozvídají. Jsme zapojeni například do mezinárodní iniciativy Global Money Week, spolupracujeme s Evropskou asociací finančního plánování na Soutěži „Finanční gramotnost“ a nově jsme také součástí Národního registru projektů finančního vzdělávání doporučovaných ministerstvem financí. Také se ale účastníme dalších odborných aktivit a pracovních skupin zaměřených na vzdělávání. Díky těmto projektům a doporučením často vzniká samotná poptávka.
Školy vás tedy oslovují samy?
Ano, školy se na nás obracejí samy a mohou si školení jednoduše objednat například prostřednictvím formuláře na webových stránkách projektu Partners finanční gramotnost. Velmi často ale poptávka vzniká i úplně přirozeně přes naše klienty. Často se totiž setkávám s tím, že někdo během běžné komunikace řekne: „Tohle by se mělo učit na školách.“ A následně nás propojí třeba se školou svých dětí. Podobně mě oslovují i učitelé, kteří jsou našimi klienty, ale i majitelé firem a vedoucí pracovníci, kteří chtějí nabídnout finanční vzdělávání svým zaměstnancům jako smysluplný benefit.
Jana Holá
Pro kurz máte jednotný mustr, anebo ho upravujete podle toho, koho školíte?
Každé školení připravujeme individuálně a na míru konkrétní skupině. Máme samozřejmě určitý koncept a metodiku, ale vždy přizpůsobujeme obsah, délku i formu podle věku účastníků a požadavků školy nebo zaměstnavatele. U mladších dětí se nám například velmi osvědčily kratší dvouhodinové bloky, zatímco u starších studentů často realizujeme i projektové dny nebo rozsáhlejší workshopy, kde se zapojuje více lektorů. Každá škola, každá skupina i každý kolektiv funguje trochu jinak a díky tomu vlastně nejsou žádná dvě školení stejná.
Co je hlavním cílem vašich školení?
Hlavním cílem je pomáhat lidem lépe porozumět financím, naučit je zdravým finančním návykům a přispívat k tomu, aby se ve světě peněz dokázali zodpovědně a bezpečně orientovat. Výuku nestavíme proto jen na teorii nebo složitých finančních pojmech. Snažíme se lidem ukazovat praktické situace ze života, učit je přemýšlet nad vlastními rozhodnutími a vést je k větší odpovědnosti za vlastní finance.
Jak byste shrnula do jedné věty to hlavní, co by si měli účastníci kurzů odnést?
To hlavní, co bych si přála, aby si děti a studenti z kurzů finanční gramotnosti odnesli do života, je pochopení, že odpovědnost za finance leží především na nich samotných. Ne škola, ne zaměstnavatel a často ani rodina za ně dlouhodobě jejich finanční život nevyřeší. A pak se jim snažíme sdělit, že to, jak budou se svými penězi zacházet, jaké návyky si vytvoří a jaká rozhodnutí budou dělat, ovlivní jejich budoucí kvalitu života možná více, než si dnes dokážou představit.
Kdo je podle vás finančně gramotný? Kdo to podle vás s penězi, jak se říká, umí?
Často říkám, že bohatý není ten, kdo vydělává hodně peněz, ale ten, kdo s nimi umí dobře a zodpovědně hospodařit. I člověk s vysokým příjmem může mít finanční problémy, pokud neumí pracovat se svými výdaji, nevytváří si rezervu a utrácí impulzivně. Naopak člověk s běžným příjmem může žít velmi stabilní a klidný život, pokud přemýšlí dopředu a hospodaří rozumně.
Rozumí tomu děti a mládež?
Rozumí, ale samozřejmě, že i hodně zjednodušujeme. Cíl je dostat se k úplně základní myšlence. A ta zní – neutrácet za věci, které nepotřebujeme. A někdy si to na školách řekneme i úplně lidově – neutrácet za blbosti. Říkáme, že právě schopnost odlišit krátkodobou touhu od skutečné potřeby je jeden z nejdůležitějších finančních návyků do života. S tím ale souvisí i to, že součástí finanční gramotnosti je disciplína a systematičnost. Stejně jako v oblasti zdraví, sportu nebo osobního rozvoje, nejde o jedno velké rozhodnutí, ale o každodenní malé kroky a návyky. Čím dříve děti a mládež pochopí hodnotu odpovědnosti, rezervy a rozumného hospodaření, tím jednodušší a svobodnější pro ně může být jejich dospělý život.
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Jak toto dětem a mládeži sdělujete?
Velmi důležité je umět s mladými lidmi mluvit jejich jazykem, být takzvaně na jejich vlně. Nebát se výuku odlehčit humorem nebo praktickými příklady ze života. Když se podaří vytvořit přirozenou a bezpečnou atmosféru, studenti se mnohem více zapojují a přemýšlejí. A hlavně si z hodin něco skutečně odnesou.
Daří se vám to?
Já osobně se například vůbec nebojím použít občas jazyk teenagerů. I doma se často ptám vlastních dětí, jestli je to či ono takto srozumitelné, aktuální nebo pro jejich generaci přirozené. Nejde totiž o to přijít před třídu a „odvykládat“ nějakou prezentaci. Smyslem je vytvořit výuku, která studenty vtáhne, pobaví a zároveň je přiměje nad věcmi přemýšlet. I proto naše školení stojí na diskusi, praktických situacích a reálných příkladech ze života. Finanční gramotnost totiž není jen matematika nebo počítání procent. Ve skutečnosti je to hodně o návycích, rozhodování, odpovědnosti a schopnosti orientovat se v dnešním světě.
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Dokážete z kontaktu s dětmi a mládeží vypozorovat finanční návyky v jejich rodinách?
Ano, během výuky je to vidět poměrně rychle. Kurzy finanční gramotnosti vedeme hodně formou diskuse, takže studenti mají prostor reagovat, přemýšlet a sdílet vlastní zkušenosti. Díky otázkám a otevřené komunikaci se často velmi dobře ukáže, jaké návyky a přístup k financím si děti přinášejí z domova.
Co vidíte, zjišťujete?
Je vidět, že některé děti mají přehled, dokážou se v tématech orientovat a umí velmi dobře reagovat na praktické situace. Když se potom ptám, odkud mají informace, jen málokdy zazní, že by se vše naučily na internetu nebo na YouTube. Samozřejmě i to se dnes děje a mnoho mladých lidí se o finance aktivně zajímá samo. Ale ti, kteří mají opravdu zdravý základ a přirozený přehled, velmi často řeknou jednoduchou věc: „Bavíme se o tom doma.“ A právě to považuji za klíčové. Nemusí jít o žádné složité nebo odborné debaty.
Proč?
Děti potom finance nevnímají jako tabu, ale jako běžnou součást života. Je důležité, že se u nich doma přirozeně mluví o tom, jak funguje rozpočet domácnosti, proč je důležité tvořit rezervu, za co má smysl utrácet a proč není dobré kupovat každou věc impulzivně. Jistě, škola může děti inspirovat a otevřít jim důležitá témata, ale největší vliv má stejně každodenní prostředí doma. Otevřená a přirozená komunikace o financích je podle mě jeden z nejlepších základů, které mohou rodiče svým dětem dát. A na to může škola navázat.
Už jste se toho dotkla, ale „vystačíte si“ při výuce pouze s tématem financí? Ptám se třeba na působení reklamy, zdravý životní styl apod.
Oblast financí rozhodně není oddělený okruh života. Finance se prolínají s tím, jak člověk přemýšlí, rozhoduje se a jaké má návyky celkově. Proto při výuce finanční gramotnosti často otevíráme i témata, která s penězi na první pohled možná přímo nesouvisejí, ale ve skutečnosti mají velký vliv na každodenní finanční rozhodování.
Jaká jsou to témata?
Velkým tématem je například už vámi zmíněné působení reklamy a schopnost přemýšlet nad tím, co opravdu potřebujeme a co je jen dobře vytvořený marketing. S žáky pracujeme hodně na praktických příkladech. Třeba si ukazujeme situace, kdy je nějaké zboží ve slevě, a děti samy přicházejí na to, že sleva ještě automaticky neznamená výhodný nákup. Praktické příklady děti i studenty baví nejvíce, protože si na nich dokážou představit reálné situace ze života. A když se u toho ještě zasmějí, zapamatují si to mnohem lépe.
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Do jakých dalších témat zabrousíte?
Součástí našich kurzů je dnes také kybernetická bezpečnost. Ochrana osobních údajů, bezpečné chování na internetu nebo obezřetnost při sdílení informací jsou témata, která s financemi souvisejí čím dál více. Děti vyrůstají v online prostředí a je důležité, aby chápaly, že bezpečné chování na internetu je zároveň i ochrana jejich peněz a soukromí. Často také mluvíme o disciplíně, zdravých návycích nebo zdravém životním stylu obecně. Finanční gramotnost není jen o číslech, pojmech nebo vzorečcích. Ve skutečnosti je mnohem více o každodenních rozhodnutích, návycích a schopnosti přemýšlet dopředu.
Co mediální gramotnost? I tu rozebíráte?
Ano, samozřejmě. V našich kurzech klademe důraz na rozvoj kritického myšlení. Dnes děti i dospělí čelí obrovskému množství informací, reklam a různých doporučení. A proto je důležité učit se informace vyhodnocovat, ověřovat a nepřijímat automaticky všechno, co člověk někde vidí nebo si přečte na internetu. I toho se v našich školeních přirozeně dotýkáme, protože právě schopnost kriticky přemýšlet je dnes s finanční gramotností velmi úzce propojená.
Kolik kurzů jste již udělali a kam se chystáte příště?
Projekt Partners finanční gramotnost vznikl už v roce 2011 jako reakce na tehdy velmi nízkou finanční vzdělanost v České republice. Za tu dobu jsme „proškolili“ 77 tisíc posluchačů a realizovali tři tisíce školení. Ročně naši lektoři zvládnou kolem 700 školení. Vzdělávání se neúčastní jen děti a studenti. Školíme i dospělé a seniory. Velmi důležité pro nás je, že všechna školení jsou bezplatná a vedou je profesionální lektoři, kteří splňují certifikaci České národní banky. Díky tomu dokážeme spojit odborné znalosti s praktickým pohledem na každodenní život a finance.
A kam se chystáme příště?
Já mám nyní s kolegyní z Partners Banky domluvené pokračování školení na jednom pražském gymnáziu, kde jsme školily začátkem roku. Do konce školního roku ještě pokračuji také na základní škole, kde pravidelně školím deváťáky po přijímacích zkouškách na střední školy. Přijde mi, že právě v tomto období jsou studenti otevřenější bavit se i o praktických věcech do života, jako jsou finance. Přes prázdniny bývá školení tradičně méně, ale po létě se většinou znovu ozývají základní i střední školy s novými poptávkami.