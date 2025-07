Rádce: Jak mluvit s dětmi o penězích, aby se naučily hospodařit

Co děláš? Kam jdeš? Koupíš mi nové lego? Jakmile se zdravé dítě naučí první slůvka, zahrne vás nejrůznějšími otázkami. Jak roste, jeho dotazy jsou vzácnější, ale těžší. Co je inflace? Kolik vyděláš za celý život? Proč babičce chybějí peníze, když dostává důchod?

Jan Charouz Bývalý automobilový závodník, který má rád výzvy. Posledních 15 let se věnoval startupům oblasti dopravy, nyní se vrhnul do světa penzí a investic. V Consequ vede penzijní platformu ZaVodou, která vzdělává veřejnost v oblasti penzí a investic.

Odpovídat na tyto otázky má smysl – pro děti i pro vás. Vysvětlujte proto svým potomkům s ohledem na jejich věk, jak získáváte peníze. Srovnávejte, jakou cenu mají různé věci a služby. Učte děti, co jsou úspory a investice. Jestli budete důslední, sami přitom objevíte nové cesty, jak ušetřit a vydělat více peněz.

Poctivě hledejte odpovědi na dotazy

Každá upřímná otázka znamená, že vám tazatel důvěřuje. Takže odpovídejte co nejlépe, abyste jeho důvěru nezklamali. Pokud nevíte nebo aktuálně nemáte čas, požádejte o trpělivost. Otevřeně přiznejte, že na některé otázky ještě neznáte odpovědi. Potom zapátrejte v encyklopediích, učebnicích nebo jiných důvěryhodných zdrojích, a navažte později. Takhle svému dítěti ukážete cenné lidské vlastnosti – lásku, pokoru a pracovitost.

Vysvětlete, proč chodíte do práce

Malé děti jsou nejšťastnější, když celý den stráví se svými milujícími rodiči. Takové bývají svátky a víkendy, ale potom přijde další všední pondělí – a živitel nebo živitelka musí do práce.

Řekněte svému dítěti, proč odcházíte, kam míříte a co tam děláte. Popište, jak pomáháte svému zaměstnavateli, zákazníkům nebo klientům. Vysvětlete, že rodiče jiných dětí mezitím odcházejí do práce, aby vám vypěstovali jablka, svázali nové knížky a vyrobili zábavné hračky.

Plynule přejděte k finanční tematice

Dříve lidé vyměňovali jablka za kožešiny nebo krávy za koně. Ale takový směnný obchod byl obtížný. Pokud například kožešník sháněl jablka, avšak ovocnáře nezajímaly kožešiny, oba potřebovali ještě nějakou další věc, kterou vymění kdokoli skoro za cokoli. Proto vznikly peníze. Vypadají jako kovové plíšky, papírky nebo čísla v počítači, ale mají zvláštní moc.

Peníze chce každý, a proto slouží jako odměna pro podnikatele a zaměstnance. Co dostanu, když pomůžu svému šéfovi nebo zákazníkovi? Peníze. Co chce prodavač, od kterého kupuji novou koloběžku či zmrzlinu? Peníze. Všichni víme, co vyděláme a zaplatíme. Peníze usnadňují vzájemnou spolupráci a obchod.

Srovnávejte finanční výdaje

Vyjmenujte hlavní produkty a služby, za které platíte. Následně vyzvěte svého potomka, aby jednotlivé položky seřadil podle toho, které považuje za důležitější. Jak asi poskládá potraviny, elektřinu, teplo, vodu, dopravu, oblečení, hračky a další náklady? Nakonec svému malému zvědavci prozraďte, kolik skutečně platíte za jednotlivé položky.

Subjektivní a reálné žebříčky budou pravděpodobně odlišné, takže diskutujte o rozdílech. Proč programátor bohatne a kuchař vydělává málo, když všichni potřebují zdravé teplé jídlo? Dobrá počítačová aplikace potěší miliony lidí, zatímco restaurace nakrmí stovky hostů. Proč platíme více za potraviny než za hračky? Jídlo rychle sníme, zatímco autíčka a panenky nám vydrží dlouho.

Učte děti, jak rozumně hospodařit

Vysvětlete svojí ratolesti, co jsou nutné a hloupé útraty. Kdybyste všechny peníze utratili za hračky, brzy by vám chybělo jídlo a trpěli byste hladem. Zdůrazněte, že nikdo nemá takový příjem, aby si mohl koupit všechno. Každý musí vybírat, co skutečně potřebuje nebo chce, a zbytek odmítnout. Přemýšlejte společně, kde vaše domácnost může ušetřit, aby získala peníze na libovolný cílový nákup – například na vstupenky do zoologické zahrady.

Ale každé úspory mají svoje dno, takže se zaměřte na investice. Dejte svému školákovi libovolnou minci a potom nabídněte dvě možnosti:

Buďto mi tuhle minci půjčíš, ona každý den zdvojnásobí svoji hodnotu, a za týden ti všechno vrátím.

Nebo rovnou dostaneš ještě 7 stejných mincí.

Jestli vybere první možnost, máte doma talentovaného finančníka. Pokud vybere druhou variantu, potřebuje názornou lekci. Průběžně ukazujte, jak mince každý den zdvojnásobuje svoji hodnotu, až po týdnu naroste koruna na 128 Kč, nebo padesátikoruna na 6 400 Kč. Vysvětlete, že skutečné investování funguje pomaleji, ale na podobném principu: Čím více peněz půjčíš poctivým a šikovným firmám, tím více v budoucnosti vyděláš.

Debatujte o chytrých pohádkách

V lidových báchorkách a rodinných filmech najdete zajímavé ekonomické fantazie, které svádějí k dalším inspirativním rozhovorům. Tady jsou některé tipy:

Legendární zvířecí postava vystupuje v pohádce Kouzelné dary od Karla Jaromíra Erbena nebo ve filmu Obušku, z pytle ven. Jde o osla, ze kterého padají mince. Co by se stalo, kdyby každý měl takového štědrého lichokopytníka? Peníze by rychle ztrácely hodnotu, takže by všechno zdražovalo.

Ezop vymyslel bajku O huse, která snášela zlatá vejce. Její majitel prodával vajíčka na trhu. Chtěl stále víc, ale husa snášela jenom jedno vejce denně. Proto ptáka zabil, rozřízl jeho břicho a hledal přístroj, který vyrábí zlato, ovšem našel jenom normální vnitřnosti. Ezop evidentně vypráví o trestuhodné hamižnosti a netrpělivosti.

Česká televize má v nabídce pohádku Princezna a půl království. Honza zabije draka, který ohrožoval dceru panovnického rodu, takže získá právo na její ruku a ohromný majetek. Ale zůstává nevzdělaným prosťáčkem, zatímco princezna preferuje šlechtice. Otázka zní, zda člověku stačí zásluhy a majetek, aby automaticky získal i respekt. Možná potřebuje víc – slušné oblečení, vzdělání, šarm, chytrost, trpělivost…

Bavte se ekonomickými hrami

Čím starší jsou vaše děti, tím náročnější peněžní operace pochopí. Časem zvládnou ekonomické deskové hry, které zabaví také dospělého. Na závěr proto pár tipů, které deskové hry jsou vhodné i pro děti: