Orientace ve světě osobních financí může být občas složitá. Platí to především v dobách ekonomických změn, v obdobích, kdy se mění běh naší kariéry, nebo tehdy, když pronikají do tohoto světa nové nástroje či technologie. Některé zásady, kterými se lze řídit, zůstávají přesto do značné míry neměnné.

Jejich součástí jsou hlavní finanční kroky, které bychom měli v různých fázích svého života vykonat. Životních období, kterých se to týká především, jsou tři desetiletí mezi dvaceti a padesáti lety.