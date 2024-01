Jak investují finanční experti a co doporučují, abychom se měli lépe

Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně zkoumá tzv. souhrnný indikátor důvěry. Zatímco podnikatelé věří ekonomice více, spotřebitelé jsou skeptičtí. Počet respondentů očekávajících zhoršení celkové ekonomické situace v následujících dvanácti měsících se ve srovnání s listopadem zvýšil. Zvýšil se také počet domácností hodnotících svou současnou finanční situaci hůře ve srovnání s předchozím 12 měsíci i počet respondentů očekávajících její zhoršení. Důvěra spotřebitelů se v závěru roku dostala na nejnižší hodnotu od ledna 2023.

„Domácnosti hodnotí svou současnou finanční situaci ve srovnání s předchozími měsíci hůře a stále více respondentů se navíc domnívá, že se jejich finanční situace bude nadále zhoršovat. Přibližně třetina domácností rovněž uvádí, že sotva vyjde se svými finančními prostředky,“ sdělila Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Jak jste na tom vy? Jaké jsou vaše investiční plány a cíle? Do čeho hodláte investovat? Hlasujte v naší anketě.

Do čeho chcete v roce 2024 investovat? celkem hlasů: 1 Nebudu investovat, nechám peníze na spořicím účtu. 0 %(0 hlasy) Budu investovat do domácích akcií. 0 %(0 hlasy) Budu investovat prostřednictvím fondů. 100 %(1 hlas) Budu investovat do komodit, nejspíše do zlata. 0 %(0 hlasy) Budu investovat do dluhopisů. 0 %(0 hlasy)

Pokud ještě nejste rozhodnuti, možná vás budou inspirovat rady expertů.

Michal Semotan, investor, portfolio manažer J&T investiční společnosti

Nedávám si v tomto směru konkrétní předsevzetí, v poslední době přišlo ve světě tolik neočekávaných situací (covid, válka), které není možné úspěšně predikovat. Jediným mým cílem je se nadále věnovat investicím, a moje rada zní, překlopte své peněžní prostředky z vkladových produktů do dluhopisů a akcií. V období nastávajícího snižování sazeb by měl být tento postup investorsky úspěšnější.

Pokud ještě neinvestujete, nebojte se s tím začít. Nemusí být k dispozici nějaká vyšší jednorázová suma, zkuste to s pravidelnou měsíční částkou, kterou si můžete bez stresu odložit (i 2000 korun). Pošlete ji do pravidelné měsíční investice – zde by měla převažovat akciová složka, která bude v delším investičním horizontu (nad 5 let) nejvýnosnější. Vhodným instrumentem bude akciový fond, případně instrument typu ETF na akciový světový index. Fond může mít výhodu měnového zajištění, což je z mého pohledu důležité.

Ondřej Koběrský, investor a poradce

Moje finanční předsevzetí a přání do roku 2024 je jednoznačně, aby se lidé začali více zajímat o své finance a investiční gramotnost, ale zároveň nezapomínali na investice do sebe a svých blízkých. Rada pro to, aby se člověk měl finančně lépe, je velmi jednoduchá. Stačí neutrácet více, než vydělám a snažit se zbytek investovat. Velmi prostá rada, která však má dlouhodobý pozitivní efekt.

Heřman Kopkáně, ekonom, pedagog na Fakultě podnikohospodářské VŠE

Rok 2023 byl pro mě po všech stránkách hektický a mám pár restů i v oblasti financí. Kromě jiného se chci podívat na různé pojistky. Což je možná dobrý tip pro každého. Z vlastní zkušenosti i z různých průzkumů vyplývá, že domácnosti jsou na jednu stranu podpojištěné u některých významných rizik a na druhou stranu platí zbytečně drahé nebo méně užitečné pojistky. Pojišťováci asi nemají nejlepší pověst, ale mít dlouhodobě spolehlivého člověka, se kterým se o pojištění dá pobavit, je k nezaplacení, protože nikdo nemáme chuť ani čas se probírat nabídkami a podmínkami sami.

Aktivně hledejte příležitosti, jak výhledově vydělávat víc – zasloužit si přidání v zaměstnání, zlepšit si kvalifikaci, rozvíjet svůj podnikatelský projekt. Pokud to alespoň trochu jde, zkusit najít další zdroje příjmu, aby člověk nebyl odkázaný jen na své zaměstnání nebo podnikání. Z vydělaných peněz přiměřeně příjmu ušetřit a ušetřené peníze vhodně investovat. Záleží na životní fázi, ale každý by se měl vážně zamyslet nad tím, jestli si spoří dost na důchod. Pro mladší téměř vždy dává smysl podívat se na nízkonákladové indexové ETF. Pro starší buď fond životního cyklu nebo portfolio akcií a dluhopisů.

Eva Hlavsová, investorka, spoluzakladatelka investiční platformy Fondee

Finanční gramotnost dětí a mladých lidí je něco, co mě v uplynulém roce hodně zaujalo a plánuji se tomu věnovat i mimo profesní život. Mám čtyři děti a je pro mě důležité, aby o ně bylo postaráno nejen v blízké budoucnosti, ale také na stáří. K obojímu můžu jako rodič aktivně přispívat, a to jak spořením na dětské investiční účty, tak podáním pomocné ruky, která je tímto světem provede.

Nebojte se vyjít ze své komfortní zóny a vyzkoušet nové způsoby, které vám umožní chránit své peníze před inflací a zhodnocovat je. Spořící účty ani stavební spoření dnes vaše peníze bohužel před inflací neuchrání. Pokud nevíte, kde začít, doporučuji vyzkoušet investování do takzvaných ETF, které kopírují vývoj stovek až tisíců akcií nebo dluhopisů na celém světě. Zajímejte se, co je pro vás a vaše peníze nejlepší a učte tomu také své děti.

Dominik Stroukal, ekonom, pedagog a člen Národní ekonomické rady vlády

S manželkou jsme se rozhodli rozšířit na úkor nás samotných úspory, které chceme ukládat na vzdělání našich dětí. Už dříve jsme to považovali za důležité, ale čím blíže jsou povinné docházce, tím více si uvědomujeme, jak moc důležité pro nás je, aby měly co nejlepší vzdělání. Bohužel skvělé vzdělání stojí peníze, ale kvůli čemu jinému se člověk má lopotit od rána do večera, než kvůli lepší budoucnosti svých vlastních dětí? Pokud tu možnost někdo má, tak je to ta nejlepší investice.

V ekonomicky divoké době útočí podvodníci více než kdy jindy, tak ochraňte své úspory tím, že se na každé velké rozhodnutí dobře vyspíte a poradíte se alespoň s jedním dalším člověkem.

Ale ať nejsem jen negativní, zaměstnanci budou v roce 2024 stále tahat za delší konec. Je čas říct si o vyšší plat, nezaměstnanost je rekordně nízká a nechat si zaměstnance s vyšší mzdou bude zpravidla levnější než přeplácet jiného od konkurence. Taková šance může přijít znovu zase až za spoustu let, tak se toho nebojte využít.

Anna Píchová, hlavní analytička společnosti CYRRUS

Finanční předsevzetí si nedávám a finanční cíle mám nastaveny dlouhodoběji. V jejich plnění chci pokračovat i v tomto roce. Mezi tyto dlouhodobé cíle patří jak pravidelné investování, tak i aktivní správa akciového portfolia.

Hlavní je zájem – pokud se obecně o své finance příliš nezajímám, tak nemůžu mít ani přehled, jak se mi daří a co bych mohla udělat proto, abych se měla finančně lépe. Proto bych chtěla doporučit hlavně zájem o osobní finance a vzdělání v nich. Pak až teprve můžu přemýšlet nad tím, co vylepším a jak s případným přebytkem v osobním rozpočtu naložím, jestli budováním finanční rezervy nebo pravidelným investováním.

Lenka Schánová, autorka podcastu Jak investovat a pořadatelka České investiční konference

Mám malé děti (2 a 4 roky) a chci se začít více soustředit na rozvoj jejich finanční gramotnosti, aby znaly hodnotu peněz, zbytečně neutrácely za nesmysly a věděly, že peníze nerostou na stromech, ale musejí se vydělat.

V nedávné diskusi mě překvapilo, kolik lidí nechává rozhodování o rodinném investování pouze na svém partnerovi. Myslím si, že ať nás toto téma baví nebo nebaví, ať mu rozumíme nebo nerozumíme, je potřeba mít pravidelný přehled o tom, co se s naší společnou investicí děje. Není nic horšího, než když počítáme s tím, že máme našetřeno a ve chvíli, kdy peníze potřebujeme na něco urgentního, zjistíme, že nám z našetřených peněz zbyla polovina. O zhodnocující se investici se mluví dobře, ale v opačném případě lidé tolik sdílní nejsou.

Pavla Wernerová, autorka blogu Za lepší život

Do nového roku se chystám vstoupit hlavně s cílem rozšířit si své nemovitostní portfolio a přinášet zde více přidané hodnoty. Doposud jsem se v rámci nemovitostí zaměřovala hlavně na zrekonstruované nemovitosti, které jdou jednoduše okamžitě pronajmout. V současnosti měním taktiku a vyhledávám naopak nemovitosti, které jsou před rekonstrukcí či potřebují určité opravy. Mým cílem je tedy nejenom díky rekonstrukci zvýšit hodnotu nemovitostí, ale nájemníkům poskytnout lepší podmínky pro bydlení.

Pokud nemáte finanční rezervu, je to první věc, na které je vhodné pracovat, klidně s odkládáním pár stovek měsíčně. Je důležité budovat své investiční portfolio. Začněte pravidelně investovat na důchod nebo zkoumejte investiční možnosti v rámci střednědobého investování. Také bych si důkladně zkontrolovala správné nastavení pojistek, ať už životních, tak nemovitostních, kde se často vyskytují chyby, které jedince, pokud by se něco stalo, mohou stát i miliony.

Lukáš Nádvorník, autor blogu Skejwin

Rád bych si i nadále udržoval investiční disciplínu své přebytky investovat každý měsíc. A to ideálně bez ohledu na mediální a emocionální šum, který se kolem výkyvů trhů nutně tvoří.

V horizontu nejbližších let je asi cesta říci si o vyšší mzdu. Z této vyšší mzdy, je-li to možné, odkládat co nejvíce stranou, a to investovat jednoduše a levně do nějakého koše akcií a dluhopisů, třeba formou ETF. Po 30 letech si možná na tuto anketu vzpomenete.

Jan Brejl, obchodní ředitel finanční skupiny Partners

V roce 2024 mě čeká realokace mých úspor. Využíval jsem příznivou situaci na peněžním trhu, díky vysokým sazbách na spořících účtech/repo fondech. V příštím roce bude výkonnost těchto instrumentů klesat a je načase přehodnotit rozložení mých úspor. Musím se také rozhodnout, jak naložím s aktivními smlouvami stavebního spoření. Tedy zda pokračovat ve spoření do vázací lhůty, či přestat spořit nebo smlouvy předčasně ukončit.

Nezapomínejte na dlouhodobé úspory. Stav I. pilíře penzijního spoření není dobrý a pro udržení životního standardu i v penzi je nezbytné tvořit si v době ekonomické aktivity dostatečné rezervy. Využívejte nástroje odpovídající času, kdy se chystáte do penze. Pro úspory na stáří pak využívejte standardní produkty typu penzijního spoření se státním příspěvkem či otevřené podílové fondy. Akciemi se můžete zabývat, pokud investicím opravdu rozumíte a vidina velkých zisků s kryptoměnami se dá přirovnat jako přání výhry jackpotu v loterii.