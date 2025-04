Řada lidí se domnívá, že mít finanční plán je něco složitého, sofistikovaného a nadbytečného, co se jejich rodinného rozpočtu netýká. To je ale velký omyl! Finanční plán je úplný základ zdravých rodinných financí, díky kterému si uvědomíte, kde zbytečně utrácíte a kde byste naopak mohli ušetřit. Pomáhá vám ujasnit si, co si v životě chcete splnit, v jakém časovém horizontu toho chcete dosáhnout a kolik vás to bude stát.

Když nevíte, jak si stojíte, a hlavně za jakým cílem jdete, je to, jako když stavíte dům, bloumáte po stavebninách a kupujete stavební materiály náhodně podle toho, co je zrovna ve slevě. Umíte si asi představit, jak bude vypadat takový dům…

Aby mohl vzniknout efektivní finanční plán, je nejprve potřeba zmapovat tok peněz rodinou, zpravidla v rámci jednoho měsíce. Vystačí příjem bez problémů na pokrytí základních nákladů, jako je bydlení, jídlo, energie? Kolik zbývá na koníčky, zábavu a cestování? Za co jednotliví členové rodiny nejvíce utrácejí?

V praxi se běžně setkáváme s tím, že když si tato čísla dáme na papír, bývají klienti překvapení, kam jim peníze utíkají. Například muž odhaduje manželčiny výdaje za kosmetiku v desetikorunách, jsou to ale tisíce. Žena si zase chválí, že je manželovým koníčkem zdánlivě finančně nenáročné rybaření. Ukáže se však, že pravidelné měsíční výlety za rybami s partou přátel vycházejí na desetitisíce.

Právě na základě finančního plánu pak můžete usměrnit rodinné výdaje podle potřeby, stanovit si reálné cíle a zvolit náležité finanční produkty. Zkrátka dělat zodpovědná finanční rozhodnutí. Mimochodem, vyplatí se být co nejkonkrétnější: když víte, na co si odkládáte a kdy cílové částky pravděpodobně dosáhnete, budete mít daleko větší motivaci vydržet.

Důležité je, že finanční plán není neměnný dokument, který se jednou sepíše a dalších třicet let se podle něho řídíte. Rodinná situace se v čase proměňuje, proto je ideální jednou za rok, případně za dva jej zrevidovat a přizpůsobit.

2. chyba Nemáte finanční rezervu

Finanční rezerva jde ruku v ruce s finančním plánem. Představuje bezpečnou jistotu v rámci rodinného rozpočtu, na kterou se můžete spolehnout ve chvíli, kdy vám z nějakého důvodu vypadne příjem. Přesto má stále mnoho lidí rezervu nedostatečnou, anebo dokonce žádnou.

Jaroslav Pultar Má dlouholetou praxi v oblasti investic, finančního poradenství a wealth managementu. V roce 2009 založil poradenskou firmu Pultar a partneři, zároveň je partnerem společnosti Broker Trust. Finanční plánování má mít podle něj pevný základ, být srozumitelné a přizpůsobené konkrétním potřebám každého klienta.

Když vám došly peníze během studentských let, mohli jste to brát s humorem a týden večeřet topinky s kečupem opékané na radiátoru. Když se dostanete do úzkých se dvěma dětmi a hypotékou, je to už poněkud menší legrace.

V Evropě bývá v rodinách běžné vytvářet finanční rezervu nejméně na 12 měsíců. V Česku na to nejsou lidé příliš zvyklí. Přesto klientům vždy velmi doporučuji odložit stranou peníze alespoň na 6 měsíců, kdy by se ocitli bez příjmu a museli pokrýt všechny výdaje z rezervy.

Neznamená to ale držet peníze na běžném účtu. Možností je třeba spořicí účet, na kterém se vklady přece jen úročí. Nebo je lepší zvolit jiný druh produktu, na který si nemůžete sami sáhnout a o uvolnění peněz musíte požádat svého správce financí.

Kromě inflace a úročení jsou hlavním důvodem emoce. Když vám pro použití peněz stačí vzít do ruky jednoduše kartu, snadno podlehnete emocím a můžete jednat impulzivně. Když si do procesu výběru rezervy vědomě vložíte překážku, donutí vás zamyslet se – opravdu na ty peníze musím sáhnout?

Pokud s nadsázkou řekneme, že finanční odborníci jsou jakýmisi lékaři rodinných financí, pak je jejich cílem nastavit prevenci tak, aby léčba vůbec nemusela nastat. Dostatečná finanční rezerva je proto také nejlepší ochranou před nesmyslnými úvěry, k nimž se jinak lidé uchylují, pokud jsou v tísni. Příkladem jsou třeba půjčky na vánoční dárky, z nichž má pak v lednu nejeden darující těžkou hlavu.

Rezerva je zkrátka důležitým základem, na kterém můžete dále stavět. Pokud porozumíte svým vlastním financím, ustojíte všechny životní vichřice, ubráníte se všem vlivům – ať jsou to influenceři nebo umělá inteligence.

3. chyba Pojišťujete majetek místo životních rizik

Pojištění je pro řadu Čechů stále komplikované téma. Bohužel lidé často upřednostňují ochranu majetku – pojišťují byty, domy, domácnosti, auta… A přitom vynechávají pojištění životních rizik, které je hned po rezervách klíčovým prvkem pro zabezpečení rodiny v případě nečekaných událostí.

Rizikové životní pojištění zajistí klientovi, případně jeho rodině, finanční plnění, pokud dojde k úrazu, nemoci anebo úmrtí. Je to komplexní produkt, u kterého je namístě nechat si poradit od finančních specialistů.

Absence životní pojistky se vám může opravdu negativně vrátit. Řekněme, že vás postihnou nečekané zdravotní problémy a budete půl roku na neschopence. Nejenže budete muset zrušit těžce budovanou finanční rezervu, přijdete také o radost z dosažení cílů, které jste si vytkli ve finančním plánu.

Je přitom pochopitelné, že takové pojištění není produkt, z něhož budete mít nějaké zásadní potěšení. Je to prosté – buď nedojde k žádné pojistné události a vám bude líto vynaložených peněz, anebo k ní dojde a stane se něco nepříjemného, čím budete muset projít. A to vám také radost neudělá a peníze vám to rozhodně nevynahradí.

Nicméně, abyste v případě nepředvídané nemoci či nehody nebyli hned jednou nohou ve finančním průšvihu, investice do rizikového životního pojištění se jednoznačně vyplatí.