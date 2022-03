Žena skončila v exekuci a zabavili jí i králíky a slepice. Jinému dlužníkovi exekutor vyhrožuje, že mu odveze psy. Co na to říká zákon? Která zvířata může a nemůže exekutor zabavit? A co se s těmito zvířaty stane? Na otázky iDNES.cz odpovídají v rozhovoru Eva Rajlichová z Exekutorské komory ČR a Blanka Březinová, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Bruntál.