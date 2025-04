„Exekuce je zásadní právní nástroj, který chrání věřitele, ale může mít devastující dopad na dlužníka. Klíčem k jejímu zvládnutí je včasná reakce, informovanost a zodpovědné hospodaření. Dluhy samy nezmizí – řešení existuje, ale je nutné ho aktivně hledat,“ říká advokátka Gabriela Donati z advokátní kancelář DONATI LEGAL.

Exekuce je právní proces sloužící k vymáhání nesplacených finančních závazků dlužníka vůči věřiteli. Co tento proces odstartuje?

Exekuce se zahajuje podáním exekučního návrhu oprávněným věřitelem, na jehož základě soud pověří soudního exekutora vedením exekuce. Tento postup vychází z exekučního titulu, nejčastěji soudního rozhodnutí nebo platebního rozkazu. Pověřený exekutor následně vydá vyrozumění o zahájení exekuce a vyzve povinného, tedy dlužníka, ke splnění vymáhané povinnosti.

S jakou formou splácení musí dlužníci počítat?

Exekuce může probíhat různými způsoby – srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky z účtu, prodejem movitých či nemovitých věcí. Co se týče celkové vymáhané částky, tu tvoří nejen dlužná finanční částka, ale také náklady exekuce a náklady oprávněného – tedy věřitele, a to jak náklady za předcházející soudní řízení, tak i náklady spojené se samotným průběhem exekuce. Cílem exekuce je zajistit, aby věřitelé získali zpět své pohledávky, zároveň však může mít závažné důsledky pro dlužníky, zejména pokud se ocitnou v dluhové spirále.

Co dělat, pokud někomu hrozí exekuce, nebo už dostal vyrozumění o zahájení exekuce?

V takové situaci je klíčové jednat bez zbytečného odkladu – především vyhledat právní poradenství, které dlužníkovi pomůže se v problematice zorientovat, posoudit dostupné možnosti obrany a stanovit další postup. V některých případech lze podat návrh na zastavení exekuce, pokud byla zahájena neoprávněně nebo pokud důvod pro její vedení dodatečně odpadl.

Mezi takové důvody může patřit například skutečnost, že soudní rozhodnutí, na jehož základě je exekuce vedena, dosud nenabylo právní moci, nebo že exekuce zasahuje do majetku, který je ze zákona před výkonem rozhodnutí chráněn.

Gabriela Donati Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je členkou České advokátní komory a zakladatelkou advokátní kanceláře DONATI LEGAL Specializuje se na rodinné právo včetně mezinárodních záležitostí, právo nemovitostí, pracovní právo a ochranu osobních údajů.

Co rozhoduje a kdo určuje, jakým způsobem exekuce proběhne?

Exekuce může probíhat několika způsoby, které soudní exekutor volí s ohledem na efektivitu vymáhání a přiměřenost ve vztahu k výši pohledávky. Exekuce pak proběhne prostřednictvím exekučního příkazu. Prvním způsobem jsou srážky ze mzdy či platu a jiných příjmů.

V takovém případě exekutor nařídí zaměstnavateli, aby dlužníkovi strhával zákonem stanovenou část mzdy či platu a odváděl ji prostřednictvím exekutora věřiteli. Pokud jde o jiné příjmy, pak se může jednat o srážku například z důchodu, nemocenských dávek či peněžité podpory v mateřství a dále třeba i o podporu v nezaměstnanosti nebo stipendium. Postihnout však nelze například porodné, přídavek na dítě, nebo dávky v hmotné nouzi či příspěvek na bydlení.

Další možností je přikázání pohledávky. Co to pro dlužníka konkrétně znamená?

Nejčastěji jde o obstavení bankovního účtu, kdy exekutor vydá příkaz k zablokování finančních prostředků vedených na účtu dlužníka. Banka následně vyplatí částku, která odpovídá vymáhanému dluhu, a to po uplynutí zákonné ochranné lhůty, která činí 30 dní.

Během této ochranné lhůty má dlužník možnost vymáhanou povinnost splnit, snížit si tak náklady na vedení exekuce a odeslat pohledávku na účet soudního exekutora. Ten následně převede odpovídající částku příkazem na účet oprávněného. V případě tohoto způsobu musí ale na účtu dlužníka zůstat minimálně dvojnásobek životního minima, což je pro jednotlivce v roce 2025 částka ve výši 8 940 korun.

Exekuce může proběhnout také prodejem zabavených věcí dlužníka. Co ale nemůže být zabaveno a prodáno?

Exekutor musí vždy provést soupis majetku dlužníka, pak může přistoupit k jeho zabavení a následné dražbě. Z dražby jsou však vyloučeny věci, které dlužník nutně potřebuje k zajištění základních životních potřeb. Jde například o běžné oděvy či základní vybavení domácnosti, jako je lednička, pračka, sporák, stůl či židle. Exekutor nemůže zabavit ani dětské věci a dále třeba snubní prsteny, nebo také věci potřebné pro práci.

Dalším způsoben vymáhání dluhů je prodej nemovitých věcí. Kdy k němu exekutor sáhne a může se dlužník nějak bránit?

Tento způsob je využíván zpravidla u vyšších dluhů a samozřejmě v situaci, kdy dlužník vlastní nebo spoluvlastní nějakou nemovitost. Nemovitost je v takovém případě oceněna znalcem a následně prodána v dražbě. Dlužník může požádat o odklad či zastavení exekuce, pokud prokáže, že prodej nemovitosti by byl neadekvátním zásahem do jeho práv. Jde například o situaci, kdy jde o jedinou obývanou nemovitost, v níž žije rodina dlužníka s nezletilými dětmi.

Existují i další způsoby, jak může exekutor vymáhat pohledávku?

Dalším způsobem, ke kterému může exekutor přistoupit, je například pozastavení řidičského oprávnění, což je způsob exekuce využívaný výlučně v situaci, kdy dlužník neplatí výživné na své dítě.

V jakém případě může exekutor vymáhat dluhy i po manželovi nebo manželce dlužnice či dlužníka a existují nějaké výjimky?

V případě, že dluhy spadají do společného jmění manželů (SJM), pak je možné vymáhat pohledávku i po manželovi či manželce. V tomto případě platí pravidlo, že dluhy převzaté za trvání manželství jsou součástí SJM.

To má ale dvě výjimky. Pokud se převzatý dluh za manželství týká majetku, který náleží pouze jednomu z manželů, je tento dluh taktéž součástí společného jmění, avšak pouze do výše zisku z tohoto výlučného majetku. Zisk z výlučného majetku jednoho z manželů je totiž taktéž součástí SJM.

Uvedu příklad – jeden z manželů má ve svém výlučném vlastnictví chatu v hodnotě 4 miliony korun. Na chatě však vázne hypoteční úvěr ve výši 5 milionů korun. Pokud by se chata prodala, do SJM by plynul zisk ve výši hodnoty chaty, tj. 4 miliony korun. Podle zákona tedy část hypotečního úvěru ve výši 4 miliony korun (odpovídajícímu případnému zisku z chaty) spadá do společného jmění manželů a ta výše hypotečního úvěru přesahující zisk z výlučného majetku manžela, tj. 1 milion korun, je již výlučným závazkem tohoto manžela.

A čeho se týká druhá výjimka?

Je to dluh převzatý pouze jedním z manželů bez souhlasu druhého z manželů, aniž by se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. Konkrétně může jít o situaci, kdy má rodina k dispozici potřebný počet automobilů a jeden z manželů koupí na úvěr další automobil bez souhlasu druhého z manželů. V tuto chvíli jde o výlučný dluh pouze toho z manželů, který automobil na úvěr zakoupil.

Pokud jeden z rodičů dluží výživné na děti, jak v tomto případě probíhá exekuce?

Jde o specifickou formu exekuce. Pokud povinný rodič neplní svou vyživovací povinnost dobrovolně, může oprávněný nebo jeho zákonný zástupce podat návrh na exekuci. Nejčastější formou provedení exekuce dlužného výživného jsou srážky ze mzdy nebo přikázání pohledávky z bankovního účtu a dlužníkovi může být zabaveno i řidičské oprávnění, což ho zpravidla více motivuje k rychlému splnění vymáhané povinnosti. Neplacení výživného může mít samozřejmě i trestněprávní důsledky ve smyslu trestního stíhání pro zanedbání povinné výživy.

Do problémů s dlužníky se mohou dostat i drobní podnikatelé a živnostníci. Jak si zkontrolovat, zda člověk, se kterým chci obchodovat či jinak spolupracovat, není v exekuci?

K tomu slouží Centrální evidence exekucí (CEE), což je veřejně přístupná databáze spravovaná Exekutorskou komorou ČR, která obsahuje informace o pravomocných exekučních řízeních. Umožňuje ověřit, zda je konkrétní osoba či právnický subjekt v exekuci, a získat základní údaje o daném řízení.

Vyhledávání v registru probíhá prostřednictvím webových stránek Exekutorské komory, kde je třeba zadat identifikační údaje dlužníka, například jméno a datum narození, rodné číslo nebo IČO. Přístup k informacím je zpoplatněn, přičemž základní poplatek činí 60 korun. Výstupem je přehled exekucí vedených proti dané osobě. Pro větší detaily včetně spisové značky, jména exekutora a výše vymáhané pohledávky je nutné zaplatit dalších 60 korun.