PŘEHLEDNĚ: Jak se domluvit s úřady na dálku

V prosinci jsem si konečně založila datovou schránku a potěšeně si myslela, že teď mám komunikaci s úřady v kapse. Jenže datová schránka je ve skutečnosti jen taková lepší pošta. Lepší v tom, že je rychlá a levná.

Na druhou stranu není úplně pohodlná, protože důležité zprávy, které vám jejím prostřednictvím dorazí, musíte vytisknout, či někam zkopírovat, jinak po 90 dnech nenávratně zmizí.

Chcete-li však se státem komunikovat elektronicky více, musíte na to jít jinak. Tou cestou je Portál občana. První výzvou pro počítačového laika je se do něj vůbec přihlásit.

Nepřihlašujte se přes datovou schránku

Přihlásit se do Portálu občana je na první pohled snadné, má to však svá ale. Hned na první obrazovce se vám objeví dvě možnosti. Jedna dlaždice nese název eIdentita, druhá Datové schránky. I když jste si (jako já) slavnostně zapamatovali přihlášení do své datové schránky, zvolte možnost eIdentita.

Přihlášení pomocí datovky totiž není plnohodnotné a nepustí vás ke všem službám. Bohužel toto se předem z přihlašovacích formulářů nedozvíte, a tak se chvíli točíte v kruhu, zoufale klikáte z jedněch pokynů na druhé a netušíte, proč se máte zase někam hlásit, když jste to udělali před chvílí. Když zvolíte rovnou eIdentitu, ušetříte si zmatky a půjdete přímější cestou.

Nechte si ověřit identitu

Nejbezpečnější způsob, který i úřady řadí do kategorie „vysoká bezpečnost“, je přihlášení pomocí občanského průkazu. Jen to musí být občanka s čipem vydaná po 1. 7. 2018. Čip je buď aktivovaný od dob vydání občanky, nebo ho máte deaktivovaný, a pak je potřeba zajít na pracoviště osobních dokladů v obci s rozšířenou působností, kde vám ho pracovníci aktivují.

K samotnému přihlášení do eIdentity je pak potřeba i čtečka dokladů a nainstalovaný příslušný software. Suma sumárum přihlášení pomocí občanky je možnost, která zatím není většinová.

Všechny ostatní způsoby přihlášení vyžadují, aby vás už někdy někdo ověřil. Ať jsou to například často využívané Mobilní klíč eGovernmentu, Moje ID nebo 1. Certifikační autorita. Musíte se vždy nejprve někde zaregistrovat, a to je na začátku trochu krkolomné, ale logické – jde přece o ověření vaší identity. Takže budete dostávat různé PINy do mobilu i na e-mail a definitivní účet vám vznikne až po obdržení korespondenčního PINu.

Máte-li už datovou schránku, Mobilní klíč eGovernmentu aktivujete i její pomocí, jen si musíte stáhnout do mobilu stejnojmennou aplikaci. Pak už je to celkem jednoduché – prokliknete možnost přihlášení pomocí Mobilního klíče, na obrazovce se na dvě minuty objeví QR kód, vy otevřete v mobilu uvedenou aplikaci, přihlásíte se do ní třeba otiskem prstu, načtete QR kód, potvrdíte, že se skutečně chcete přihlásit a obratem se na monitoru otevře kýžený Portál občana.

Je vám technika cizí? Zajděte osobně na CzechPoint, tam vám identitu potvrdí také. Samozřejmě s sebou musíte mít občanský průkaz.

Přes banku je to nejsnazší

Cesta vede přes gov.cz Přihlásit se k Portálu občana prostřednictvím elektronické identity je jedna věc. Ale co tam vlastně má člověk vyřizovat a jak?

Řešení různých životních situací přehledně zjistíte na portálu gov.cz. Pěkně krok za krokem, co musíte udělat, když se vám narodí dítě, když se stěhujete, když uzavřete sňatek, když vám někdo zemře. Kde věc nahlásit, jak to udělat elektronicky a jak to udělat osobně, jaké si předem připravit dokumenty.

Podobné návody sice naleznete na mnohých stránkách obecních úřadů, ne vždy jsou však aktualizované.

Životních situací na portálu gov.cz bude postupně přibývat.

Jestli se vám nechce absolvovat certifikační kolečko ani nezbytnou počáteční návštěvu úřadu, můžete zvolit nejpohodlnější cestu. Tou je přihlášení prostřednictvím internetového bankovnictví.

Nemusíte se bát, nikdo vám přitom nebude nahlížet do účtu, funguje to tak, že banka (která vás už kdysi ověřila při zakládání účtu), potvrdí vaši totožnost, když se budete do Portálu hlásit jejím prostřednictvím. Tento způsob přihlášení hodnotí Portál jako „značně bezpečný“, v budoucnu přes něj bude možné využívat většinu funkcí, ne však úplně všechny.

I tady je potřeba udělat na začátku pár kliků navíc: přihlásíte se do internetového bankovnictví, v sekci nastavení potvrdíte, že souhlasíte s ověřováním pomocí bankovní identity. A tím je vlastně hotovo.

Bankovní identitu zatím klientům nabízejí Airbank, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a Moneta Money Bank. Ostatní banky se (doufejme) připojí v blízké době. Ale ani když jste klientem, nemusíte uspět. Například u Airbank se nám nepodařilo aktivaci provést, systém hlásil, že banka zapojuje službu postupně a na nás ještě nedošlo.

Samotné přihlášení je pak opět jednoduché: na přihlašovací obrazovce Portálu občana si vyberete možnost bankovní identita, prokliknete svou banku, přihlásíte se stejně jako do internetového bankovnictví a hurá, hotovo.

Jak pomůže Portál občana?

V Portálu občana vidíte zprávy ze své datové schránky a, pozor, můžete si je zde trvale archivovat a není ani třeba za to platit. Jinak to zatím není žádná sláva. Dozvíte se třeba, že máte vydaný občanský nebo řidičský průkaz a do kdy vám platí.

O výměnu však zatím zažádat nemůžete a nemůžete ani hlásit ztrátu. Na propojení příslušných žádostí se pracuje, podle sdělení úředníků je šance, že do konce května by měla být služba funkční. Zkontrolovat si můžete počet nasbíraných trestných řidičských bodů či třeba stav svého majetku v katastru nemovitostí. A přidat si lze i další služby, na které se stačí jen prokliknout a už jste rovnou přihlášeni.

Můžete zjistit, jaké máte vydané eRecepty, zkontrolovat, jakou lékařskou péči za vás zaplatila zdravotní pojišťovna. Nutno dodat, že tyto doplňkové služby bývají komplexnější: v daních opravdu podáte daňové přiznání, u České správy sociálního zabezpečení zjistíte doby, které máte evidované (či neevidované) k důchodovému pojištění.

Docela často však ještě narazíte na řešení „oblečená-neoblečená“. Třeba v Portálu občana Kolína se proklikáte na poměrně neumělé formuláře ve wordu, které můžete vytisknout, vyplnit, podepsat a doručit na úřad. Naštěstí to jde i nascanovat a poslat datovou schránkou. Na druhou stranu, je to lepší, než kdybyste si pro papír nejprve museli na úřad zajít, pak byste ho vyplnili a opět šli odevzdat osobně na úřad.