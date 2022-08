Zvyšování cen energií ohrožuje existenci SVJ. Jak na dlužníky, radí advokát

Jaký je obvyklý postup?

Vlastníci jsou zvyklí na pravidelnou každoroční schůzi, kde se schválí veškerá agenda. Do té často podle stanov spadá i rozhodnutí o navýšení záloh. Některá společenství rozhodla o výši záloh na jaře, nastavila je podle aktuální situace a posledního vyúčtování. Pokud budou nutné kvůli vývoji cen energií další úpravy, nezbývá než svolat další setkání vlastníků.

Proč by to měl být problém?

Ukazuje se, že SVJ nejsou schopná se sejít, dokonce podle průzkumu startupu eVlastníci jich celá pětina neměla za poslední tři roky žádnou usnášeníschopnou schůzi. Přitom mnoho témat je potřeba probrat podle potřeby během roku a mnohdy jedna schůze nestačí. Zrovna to je případ, kdy je potřeba jednat pružně.

Pokud společenství zvýšení záloh neschválí, můžou být vlastníci příští rok nemile překvapeni výší nedoplatků. A pokud by je neměli jak uhradit, dopadne to i na samotná společenství vlastníků.

Není to záležitost konkrétních majitelů bytů?

SVJ je zde klíčové, protože to zpravidla uzavírá smlouvu o dodávkách vody a tepla a hradí cenu podle vyúčtování za celý dům. Částka se pak jednotlivým bytům rozúčtovává podle skutečné spotřeby a podílu. Pokud nebudou vlastníci ochotni hradit nedoplatky vyúčtování, nemá to vůbec vliv na povinnost samotného SVJ uhradit za dodávky služeb svým poskytovatelům.

V opačném případě by se mohl dodavatel domáhat úhrady za služby soudní cestou, což by v případě delšího neplnění závazků mohlo vyústit až ke zrušení SVJ soudem. Větší počet neplatičů tedy neblahým způsobem ovlivní všechny v domě, protože aby se vyhnuli rizikům, bude rozumnější dluh zaplatit.

Pokud některý z vlastníků neplatí, jak má vůči němu SVJ postupovat?

Samozřejmě nejlepší je se domluvit, ale pokud to nelze, může SVJ přistoupit i k vymáhání soudní cestou. A když nepomůže ani to, nabízí se nařízení exekuce. Je to ale opravdu zdlouhavý proces.

Ondřej Brostík Advokát Ondřej Brostík Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

Ve své praxi se zaměřuje zejména na obchodní a IT právo včetně práva nemovitostí a ochranu osobních údajů.

Může neplatičům třeba vypnout topení nebo vodu?

V situaci, kdy například vlastník bytu bude dlužit energetické společnosti, dodavatel mu může elektřinu vypnout. V důsledku neplacení záloh na služby nebo nezaplacení nedoplatku ale odpojit od dodávek vody a tepla nelze.

Jen v případě, kdy by vlastník svým jednáním podstatně omezoval nebo dokonce znemožňoval výkon práv ostatních vlastníků jednotek v domě, může SVJ po splnění dalších zákonných požadavků podat návrh soudu k nařízení prodeje daného bytu. Ale to se bavíme o extrémních případech výtržnictví nebo poškozování společného majetku.

Co tedy doporučujete?

Nejlepší je všem problémům předcházet a rizikům vysokých jednorázových nedoplatků zamezit. Pokud budou vlastníci platit zálohy odpovídající skutečným nákladům, nebudou za rok nemile překvapeni. Buď s tím budou jasně počítat a šetřit, nebo v krajním případě zjistí, že se musí přestěhovat do menšího bytu, aby všechny platby finančně utáhli. Předejde se tak ale celé řadě nepříjemných situací, které mohou nastat.