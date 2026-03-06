Platby za energie jsou po splátkách hypotéky nebo nájmu další položkou v pravidelných výdajích domácností. V součtu často hodně vysokou. Sledují lidé ceny energií?
Člověk by čekal, že se budou snažit mít o těchto věcech přehled. Realita je ale jiná. Naše průzkumy pravidelně ukazují, že více než třetina lidí vývoj cen za energie příliš nesleduje.
Proto stále častěji lidé zvažují, jak na energiích ušetřit či případně změnit dodavatele. K tomu je ale potřeba se vyznat ve vyúčtování. Jak v něm jako laik „číst“? Kde na něm najdu na nejdůležitější čísla, na která zaměřit pozornost?
Úplný základ je vědět, kolik za energie skutečně platíte. Zní to jako samozřejmost, ale z našeho průzkumu víme, že 10 procent Čechů vůbec neví, kolik měsíčně za elektřinu vydává a téměř polovina lidí se ve vyúčtování dívá jen na konečnou částku.