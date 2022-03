Průvodce světem šetření energií: rady a tipy, které uleví rodinné kase

Když v lednu britský E.on poslal svým zákazníkům ponožky, aby se zahřáli, když je energie drahá, sklidil nevoli. Klienti to považovali za drzost a mnozí marketingoví specialisté jim přitakávali. Možná to bylo malinko neuctivé, ale praktické to bylo rozhodně. Energie je prostě drahá jak pro naše peněženky, tak pro planetu. A šetřit bychom ji měli z principu.

Ostatně nikdo si to nepřeje, ale okolnosti současných i příštích dní nás možná k šetření donutí bez ohledu na uctivost. Jak se dá energie ušetřit a snížit výdaje z domácího rozpočtu? Konzultaci poskytli odborníci společnosti Centropol.

1. Tepelná a světelná pohoda

Oblečte se víc – takzvaná trenýrková teplota úsporám nenahrává. Mít doma na sobě ponožky a mikinu není zase tak nepohodlné, aby to člověk cítil jako omezení. A každý stupeň dolů prý znamená energetickou úsporu šest procent, u běžné domácnosti přes 2 000 korun ročně.

Pracujete z domova a od počítače? Pocit chladu možná přijde, i když je v pokoji kýžených 20 stupňů – dejte si časovač tak, aby vás každou hodinu na pár minut zvedl ze židle na uvaření kávy, protažení, zapnutí pračky, zalití kytky... Kromě toho, že rozproudíte krev (a pocit chladu pomine), poděkují vám i vaše záda.

Doporučené teploty pro domácnost: obývací pokoj: 19–21 °C, ložnice: 17–19 °C, dětský pokoj: 19–21 °C, koupelna: 20–22 °C, kuchyně: 17–19 °C, chodba a předsíň: 15–17 °C.