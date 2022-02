Jak bezpečně financovat pořízení vlastní solární elektrárny

Pokud jste se rozhodli, že vám solární panely z jakéhokoliv důvodu dávají smysl a bylo by vhodné je mít, bude následovat otázka, jak celou investici zaplatit. Jaké peníze použít, aby se jednalo o bezpečné a co nejlevnější řešení? Možností máte hned několik a jejich kombinací lze dosáhnout téměř individuálního řešení pro všechny případy.

Na co nikdy zapomínat

V každém případě je dobré za každých okolností udržet v domácím rozpočtu základní pohotovostní rezervu ve výši 3 - 6násobku měsíčních výdajů. Tato rezerva je určená pro nečekané výdaje a situace, nikoliv pro plánované investiční akce.

Tuto rezervu je důležité si ponechat i za předpokladu, že plánujete využití nejrůznějších dotačních programů, které mohou vaše náklady výrazně snížit.

Nejdříve je totiž nutné všechny náklady zaplatit a až následně může být vyplacena dotace. Ale také nemusí. Jsou známy i případy, kdy se něco nepodařilo a na vyplacení dotace nevznikl nárok. Proto je vhodné brát dotaci jako příjemný bonus a pokusit se udělat maximum pro to, aby dotace byla získána, ale také počítat s variantou, že to neklapne.

Financování z vlastních úspor

V případě, že máte dostatek rezerv na pořízení solární elektrárny, nemusíte řešit žádné financování a zdržovat se vyřizováním úvěru v bance. Dostatečné úspory poznáte tak, že i po zaplacení elektrárny vám zůstane dostatečná finanční rezerva ve výši 3 – 6násobku měsíčních výdajů. Následné vyplacení dotace vám pak rezervu ještě navýší.

Z pohledu ceny peněz, současné výše inflace a výši úrokových sazeb, by čistě z finančního hlediska dávalo smysl si peníze raději půjčit. Toto řešení není ovšem příjemné každému, a i pocit klidného spaní je potřeba vzít v úvahu.

Chybou by ovšem bylo, pořídit si z vlastních rezerv solární panely a následně si půjčit peníze na auto. Takový úvěr totiž získáte za výrazně horších podmínek, než úvěr použitý na investici do bydlení. Vaše rozhodnutí byste tedy měli vyhodnotit komplexně a vzít do úvahy co nejvíce faktorů.

Financování úvěrem se stavebního spoření

Jestliže jste v situaci, kdy potřebujete získat prostředky na financování elektrárny formou úvěru, může být úvěr ze stavebního spoření rychle dostupným řešením. Výhodou tohoto řešení je snadná dostupnost, bez podmínky zajištění nemovitostí, a dlouhá splatnost, která dovoluje měsíční náklady snížit na minimum. Dokonce se ani nemusíte bát mimořádných splátek, pokud byste chtěli vyplacenou dotaci použít tímto způsobem. Jediným kritériem je vaše bonita a schopnost takový úvěr získat.

Obecně lze doporučit u jakéhokoliv úvěru co nejdelší splatnost, která sice znamená v součtu vyšší náklady spojené se zaplacenými úroky, ale zároveň se jedná o nejvíce bezpečné řešení z pohledu domácího rozpočtu. Celkovou bilanci a nákladovost takového řešení lze ovlivnit formou mimořádných splátek. Již samotné vyplacení dotace výrazným způsobem vaše náklady sníží.

Financování hypotečním úvěrem

Hypoteční úvěr je dalším možným řešením, které připadá v úvahu. S ohledem na požadavky zajištění nemovitostí je potřeba vzít do úvahy také náklady spojené s jeho vyřízením. Banka bude vyžadovat vyhotovit odhad nemovitosti za cca 6 000 korun a následně bude chtít zapsat zástavní právo na Katastru nemovitostí, které je spojeno s poplatkem 2 000 korun. Pravděpodobně se tedy bude jednat o nákladnější řešení než u stavebního spoření, ale to neznamená, že by se jednalo o slepou uličku. Mohou nastat situace, kdy to bude výhodné.

Jestliže již máte hypotéku, u které bude končit fixace úrokové sazby, cílem by mělo být vyjednat si co nejlepší podmínky ve stávající bance. Banky ale nemají vždy zájem nabídnout stávajícímu klientovi lepší podmínky pro další období hypotéky. Je však reálná šance, že vám lepší podmínky nabídne jiná banka a vy budete hypotéku refinancovat. I přes náklady spojené s refinancováním úvěru se může jednat o výhodné řešení. V takovém případě navýšení hypotéky o náklady spojené s realizací solární elektrárny je pouze drobná komplikace.

Další případ může nastat, pokud potřebujete vyřešit více výdajů současně nebo provést konsolidaci ostatních závazků, které se během posledních let vyskytly. V takovém případě postupujte uvážlivě, pečlivě a velmi podrobně vyhodnoťte rizika a přínosy takového řešení. Případná konsolidace by měla být vždy spojená s jasným plánem a strategií, jak provádět mimořádné splátky a umořit dluhy dříve.

Poskytnutí hypotéky je podmíněno bonitou žadatelů a dostatečnou zástavou v podobě zastavované nemovitosti. Bonitu ovlivňují vaše příjmy, výdaje a budoucí splátka hypotéky. Která může být s ohledem na současné úrokové sazby vyšší, než jste byli zvyklí v minulosti. Je potřeba s tím počítat. U hodnoty zástavy by mělo být vše jednodušší. Při růstu cen v minulém období lze očekávat, že hodnota nemovitosti se výrazně zvýšila a bude dostačující pro případné navýšení úvěru o náklady spojené s elektrárnou.

Ani v případě hypoték se nemusíte bát mimořádných splátek. Buď si banky účtují minimální poplatek ve výši okolo 1 000 korun nebo můžete provést mimořádnou splátku až do výše 25 % z výše poskytnutého úvěru ke každému výročí podpisu úvěrové smlouvy.

Financování spotřebitelským úvěrem

Spotřebitelský úvěr lze vyřídit snadno a rychle, je ale dražší možností. O této variantě byste tedy neměli příliš uvažovat a raději se jí vyhnout. Kombinace vyšších úroků než u úvěrů na bydlení a kratší doba splatnosti bude znamenat příliš velké zatížení domácího rozpočtu. Z pohledu bezpečnosti se tedy nebude jednat o bezpečné řešení.

Ale jak je tomu u všeho, každá mince má dvě strany. V případě, že by se jednalo pouze o krátkodobé řešení na překlenutí několika měsíců, lze použít samozřejmě i spotřebitelský úvěr. Měli byste si však být opravdu jistí, že peníze budete mít k dispozici. Například z vypovězeného stavebního spoření, kde je výpovědní lhůta tři měsíce.

Kombinace možností

Máte pocit, že vám výše uvedené varianty nevyhovují? Vůbec nic se neděje. Jednotlivé možnosti lze kombinovat a dosáhnout tak ideálního řešení. Pravděpodobně se bude jednat o kombinaci vlastních rezerv a úvěru na bydlení. Možností je samozřejmě více. Vyhodnotit jednotlivé varianty a navrhnout individuální řešení může pomoci i zkušený poradce.