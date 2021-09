Energošmejdi využijí poslední měsíce pro své řádění, varuje předseda ERÚ

Takzvaní energošmejdi jsou často diskutovaným tématem. Z vašeho pohledu, co považujete za největší problém či nejhorší nekalou praktiku dodavatelů nebo zprostředkovatelů energií vůči spotřebitelům?

Těžko vybrat jednu praktiku. Jde totiž o důkladně sestavené soukolí, které se tu budovalo několik let. Z principu je nejhorší to, že zprostředkovatelé říkají lidem polopravdy a zneužívají jejich neznalosti, zejména u nejzranitelnějších lidí – seniorů.

Typicky tvrdí, že nic není závazné, například přihlášky do energetických aukcí. Přihláška je ale regulérní smlouvou, a když ji podepíšete, závazná samozřejmě je. Pokud následně nepodepíšete smlouvu s vybraným dodavatelem, u kterého ani nevíte, proč rádoby aukci nebo výběrové řízení vyhrál, dočkáte se sankce. Když se posčítají pokuty ze smlouvy s dodavatelem a zprostředkovatelem, jde často o částky přesahující 10 tisíc korun.

Jaké hlavní změny zavádí novela energetického zákona?

Začněme regulací energetických zprostředkovatelů, kteří si vysloužili onu nelichotivou nálepku energetických šmejdů především. Dosud jejich podnikání nebylo nijak zvlášť dozorované, stačil jim živnostenský list nebo šlo například o práce na dohodu. Nepodnikali podle energetického zákona, takže ERÚ nad nimi neměl vůbec žádné kompetence. Spotřebitelům jsme mohli nanejvýš poradit, jak se bránit, a těch nástrojů obrany, kromě prevence, nebylo mnoho.

Od července příštího roku se zprostředkovatelé budou muset na ERÚ registrovat, pokud budou chtít ve své činnosti pokračovat. Kromě kvalifikačních předpokladů, bezúhonnosti, vzdělání a dalších podmínek, které budou muset splnit, jsou také nově popsány principy jejich činnosti. Především to, že musejí jednat v zájmu spotřebitele. A protože budou podnikat podle energetického zákona, ERÚ nad nimi konečně získá potřebné kompetence.

Stanislav Trávníček Absolvoval inženýrské a doktorské studium na ČVUT v Praze na Fakultě elektrotechniky se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky.

Pracoval v oblasti informačních technologií, energetikou se zabývá od roku 1998.

V letech 2004–2012 působil jako ředitel Odboru elektroenergetiky ERÚ. V jeho kompetenci byla zejména tvorba vyhlášek a analýzy při stanovení regulovaných cen.

Byl členem pracovních skupin za elektřinu v organizaci CEER a ACER v Bruselu. V letech 2005 – 2008 předsedal výboru účastníků trhu při OTE.

Od roku 2012 se jako manažer společnosti Ernst & Young podílel na modelování a designu různých aspektů trhu s elektřinou. Zabýval se také strategickým poradenstvím pro energetické společnosti v České republice a v regionu střední a východní Evropy.

Dne 1. srpna 2019 byl jmenován předsedou Rady ERÚ.

Co přinese nový registr spotřebitelům?

Jasnou informaci, s kým jednají, a zda má dotyčný subjekt potřebné oprávnění. Novela pamatuje i na to, že zprostředkovatel musí jasně říct, že vystupuje jako zprostředkovatel, nikoliv jako samotný dodavatel energií.

Registr nebude spuštěný hned, ale až ve druhé polovině příštího roku. Ani pak se ale vše nezlepší ze dne na den. Tím, že zprostředkovatele energetický zákon doposud neznal, nemohli se proti němu provinit. To znamená, že i ti nepoctiví se k nám přijdou zapsat bez jakéhokoliv negativního záznamu. Teprve potom se dopustí případného přestupku, o kterém se nejprve musíme dozvědět, dále musí proběhnout kontrola a navazující sankční řízení. Až poté, a to ještě musí jít o pochybení závažné, je budeme moci z registru vyškrtnout.

Spotřebitelé budou více chráněni. Jak konkrétně?

Z dalších a výrazných novinek mohu zmínit například omezení délky smluv na dobu určitou. Ty mohou být nově podepisovány maximálně na tři roky, což je důležité vzhledem k sankcím, které se od doby trvání smlouvy typicky odvozují při jejím předčasném ukončení.

Dále je to omezení délky platnosti plných mocí, nově na půl roku. Nestane se tedy, že by vás někdo nechal podepsat plnou moc, kterou uloží do šuplíku a použije za několik let, kdy už ani nevíte, že jste něco podobného podepsali.

Častým problémem bylo uzavírání smluv po telefonu.

I tady máme změnu k lepšímu. Při uzavírání smluv bude platit, že i když se domluvíte s dodavatelem po telefonu, smlouvu musíte dostat písemně. Nestane se tedy, že by spotřebitel po telefonu uzavřel smlouvu prostým vyslovením „ano“, aniž by skutečně věděl, na co kývl.

A důležitým bodem je i to, že když za vás zprostředkovatel smlouvu uzavře na pobočce dodavatele, budete mít stejné podmínky, jako by ji uzavřel distančně, mimo pobočku. Díky tomu vás nezbaví ochranných lhůt pro odstoupení do 14 dní od podpisu nebo pro výpověď do 15. dne po zahájení dodávek, které jsou podmíněny právě distanční formou prodeje.

Jak to bude se zvyšováním ceny za dodávku energií?

Podmínky, jak vám musí dodavatel oznámit případné zvýšení ceny nebo změnu smluvních podmínek, se zpřesní. To je důležité zvláště nyní, kdy na trhu rostou ceny, protože zvýší-li dodavatel cenu, máte možnost vypovědět smlouvu bez jakýchkoliv sankcí. Oznámení dodavatel musí poslat nejpozději 30 dní před změnou a výpověď musíte podat nejpozději 10 dní předem.

Od kdy bude novela Energetického zákona účinná?

Většina úprav paragrafů nabude účinnosti od ledna příštího roku. Právě zmiňovaný registr ale bude účinný až od poloviny roku s tím, že zprostředkovatelé se mohou zapisovat ještě tři měsíce po jeho zřízení. Skutečně naplněný registr tak bude spotřebitelům sloužit od příštího podzimu.

Znamená novela konec takzvaným energošmejdům a jejich nekalým praktikám?

Rád bych řekl, že ano, ale nebylo by to férové vůči spotřebitelům. Spíše než konec energetických šmejdů to můžeme označit za začátek skutečného boje proti nim.

Opatrnost přinejmenším v následujícím roce, spíše v následujících letech, bude ještě namístě. Lidé by měli být obezřetní zvláště nyní. Ceny rostou, všichni hledáme úspory a energošmejdi to dobře vědí. Zároveň je jim jasné, že od nového roku přijdou nová pravidla, takže se budou snažit využít poslední měsíce pro své řádění.

Pravdou také je, že na důkladné vyčištění trhu bude ERÚ potřebovat odpovídající prostředky a lidské kapacity. Už jsme o ně vládu žádali, odpověď ale byla vlažná.

Co byste našim čtenářům doporučil na závěr?

Musím zopakovat důležitou zásadu. Raději prověřujte, než jen důvěřujte. Čtěte smlouvy a všeobecné obchodní podmínky dříve, než je podepíšete. Pak už může být pozdě. Jestliže se vám cokoliv nezdá nebo něčemu nerozumíte, nepodepisujte, neříkejte do telefonu „ano“. Pokud už k problémům dojde, řešte je a postupujte rychle. Nevíte-li jak, zavolejte na ERÚ, rádi poradíme.