Praktické rady, jak čelit emocionálnímu vydírání a rozpoznat vyděrače

Formy nátlaku, o které se citové vydírání opírá, jsou různé, nejčastěji jde o snahu vyvolat v nás pocit, že jsme druhé straně zavázáni, nebo jsme příčinou jejích obtíží, a měli bychom jí proto pomoc. Lidé, kteří k této manipulaci sahají, prosazují své zájmy tím, že se snaží v nás vyvolat výčitky svědomí nebo pocity viny, a na jejich základě nás přimět, abychom jim vyhověli. Své problémy, pokud vůbec existují, přitom často zvětšují a přehání.

Emocionálního vydírání se nejčastěji dopouštějí lidé nám blízcí. Časté je však i na pracovišti, v obchodních vztazích či ve veřejném životě. Používá ho kdokoli, kdo se snaží využít naše pocity proti nám.

K typickým způsobům, kterými manipulátoři své útoky zahajují, patří:

„Po tom všem, co jsem pro vás udělal, mi mou pomoc takhle splácíte?“

„Nemůžu uvěřit, že mi v této věci nepomůžeš, teď budu muset pracovat až do noci, a to jen kvůli tobě.“

„Kdybys byl dobrý přítel, udělal bys to pro mě.“ nebo dokonce „Pokud to uděláš znovu, přijdu o práci!“

Profil emocionálního manipulátora

Emocionální vyděrači mají podobné povahové rysy. Bývají sebestřední, mají sklon k narcismu a tendenci ovládat druhé, současně však bývají přesvědčení, že se na nich téměř všichni kolem nějak provinili. Jsou experty na výčitky, a jsou přesvědčeni, že problémy, které jim vyvolali druzí, by měli i napravit.

Vzhledem ke svým rysům jsou tito manipulátoři na citovém vydírání druhých do značné míry závislí, a nedokážou se bez něj obejít. Když se dostanou do potíží, snaží se především o to, aby jim lidé v jejich okolí pomohli, většinou na úkor svých vlastních potřeb.

Jan Urban Je autorem řady publikací, z článků, které několik let publikuje na iDNES.cz, vznikla jeho nejnovější kniha Psychologie pro každý den.

Věnuje se personálnímu a manažerskému poradenství a firemnímu vzdělávání.

Je absolventem VŠE Praha a Filozofické fakulty UK, obor psychologie práce a řízení.

Ze svých zkušeností přitom vědí, kdo je jejich nejsnazším cílem. Jsou to lidé, kteří jsou až příliš empatičtí, náchylní vůči pocitům viny, nebo ti, kdo se snaží ostatním zavděčit. U lidí, na které se zaměřují, dokážou manipulátoři často i dobře rozpoznat, ve kterých oblastech jsou citově nejzranitelnější. Oblíbenou taktikou, kterou vůči svým obětem používají, je role oběti. A když jsou jejich manipulacím přítomni druzí, útočí na údajné viníky svých problémů tím, že se je před ostatními snaží zahanbit.

Při prosazování svých zájmů dokážou být otevřeně agresívní, a často využívají nejrůznějších emocionálních výhrůžek, například: „Pokud mě opustíš, budeš úplně sám.“ nebo naopak: „Nemůžeš mě opustit, nepřežiju bez tebe ani den.“

Často jsou však pro ně typické i různé podoby pasívní agresivity, tedy snahy nás za naše jednání potrestat skrytě. Příkladem je, že s námi méně mluví, nebo nereagují na naše telefonní volání či SMS. Stejně tak dokážou být i plačtiví, umí se tvářit ublíženě apod.

Dopad citového vydírání

Problém citového vydírání nespočívá jen v tom, co emocionální vyděrač chce, což občas může být i legitimní, ale především v tom, jakým způsobem své požadavky prosazuje. Tedy v tom, že postupuje bez ohledu na potřeby své oběti. Jeho oběti jednají tak mnohdy pod vlivem hrozby, a často i uměle vyvolaného stresu, jež pramení z jejich údajné odpovědnosti za „život“ vyděrače.

Citové vydírání lze chápat jako psychické násilí, které může být, a to často i v rámci rodinných vztahů, stejně škodlivé jako fyzické týrání. Je formou zneužívání, jež může způsobit, že postižený člověk žije v téměř trvalém pocitu viny, strachu či v nejistotě, což může vést k depresi, úzkosti, sníženému sebevědomí a pocitům bezvýchodnosti.

Závažné je citové vydírání zejména tehdy, když se ho dopouští někdo, kdo je pro oběť citového manipulátora důležitý a pro koho je opuštění vyděračského vztahu obtížné, často kvůli představě, že nemá jinou možnost, než udělat to, co manipulátor požaduje.

Emocionální vydírání dětí může ovlivnit vývoj jejich základních životních postojů či přesvědčení, a to způsobem, který nepříznivě poznamenává jejich budoucí mezilidské vztahy i jejich pracovní kariéru. Na pracovišti může citové vydírání vést k tomu, že pod jeho vlivem podlehneme nepřiměřeným požadavkům či přistoupíme na svou „povinnost“ řešit problémy, které jsme nevytvořili. Mnohdy tak vážně ohrozíme svou duševní i fyzickou pohodu.

Řešení emocionálního vydírání

Základem, jak citové vydírání řešit, je rozpoznat a zamezit tomu, aby v něm druhá strana pokračovala, a to bez ohledu na nejrůznější ohledy, které nám v tom brání. Nástrojem je asertivní komunikace, stanovení „zdravých hranic“ v chování druhého a jejich dodržování, a v mezním případě i objektivní posouzení, zda ve vztahu s člověkem se sklonem k emocionální manipulaci dále pokračovat:

1. Rozpoznání emocionálního vydírání

K rozpoznání citového vydírání slouží několik signálů. Patří k nim sklon druhé strany přicházet za námi se stále rostoucími požadavky, nebrat ohledy na naše zájmy a možnosti, hrozit nám, co se stane, pokud jí nevyhovíme, vinit ze svých problémů především nás a ke svému nátlaku využívat našich zranitelných míst, například jednání, kterým si nejsme zcela jisti.

2. Ignorování manipulátora

Prvým a nejjednodušším způsobem, jak na emocionální vydírání reagovat, je ho ignorovat. Existuje totiž možnost, že manipulátor na nás svou metodu jen zkouší, a když dojde k závěru, že vydírání nepůsobí, najde si jinou oběť.

Nejméně vhodnou reakcí je naopak snaha vyděrači jeho chování vracet, a to tím, že se ho snažíme vydírat sami. Náš vztah v tomto případě přerůstá v eskalaci vzájemného vydírání, a jeho řešení se zpravidla neobejde bez vnější pomoci.

3. Otevřená komunikace

V případě, že druhá strana ve svém citovém vydírání pokračuje, je třeba ji na to otevřeně upozornit. Tedy ukázat jí, jak své požadavky prosazuje, jaký dopad na nás její jednání má, ale i jaké jsou důsledky jejího jednání pro ni samotnou.

Naše vysvětlení, proč je její jednání pro nás nepřijatelné, by mělo vyznívat objektivně, a upozorňovat na to, jak se při jejich požadavcích cítíme. Znít by však mělo i sebejistě a jeho sdělení by mělo být klidné. Důležité přitom je, abychom na způsob, kterým druhá strana své problémy zdůvodňuje, v žádném ohledu nepřistoupili. Základem našeho stanoviska je, že za její problémy nejsme nijak odpovědní. Naše rozhodnutí, zda manipulátorovi vyjdeme vstříc, jsou proto jen v našich rukou, a nikdo nemá právo nás obviňovat.

Tento postup je třeba uplatnit i v situacích, kdy vyděračem je nám blízký člověk, kterému se snažíme pomoci či se kterým sympatizujeme. I v tomto případě je důležité si připomenout, že za to, nakolik na jeho požadavky přistoupíme, se nemusíme cítit nijak provinile.

4. Stanovení zdravých hranic vztahu

Vysvětlení situace by mělo vyústit ke stanovení jasných hranic naší komunikace. Tedy vymezení toho, jaké nástroje prosazování požadavků druhé strany budeme napříště chápat jako nepřijatelné, a jako takové je odmítat.

Na porušení těchto hranic vzájemné komunikace je přitom třeba jasně upozorňovat. Součástí nového stanovení pravidel našeho vztahu může být přitom i jeho další omezení.

Při stanovení zdravých hranic vzájemného vztahu bychom měli vyjít z toho, že si stanovíme, jaké jednání druhé strany je pro nás „přes čáru“. Při sdělení těchto limitů druhé straně je pak třeba volit jasné a stručné vyjádření. Příkladem je: „Nelíbí se mi, když se na mě snažíš svalovat vinu za něco, co jsem nezavinit, a nebudu to dále tolerovat.“

Stanovit je třeba i důsledky toho, že druhá strana námi stanovené hranice překročí. Můžeme to provést například slovy: „Když se budeš snažit se mnou i nadále během našich rozhovorů manipulovat, pak takový rozhovor okamžitě ukončím.“ Stanovené důsledky je přitom třeba dodržovat, a druhé straně ukázat, že své hranice myslíme skutečně vážně.

5. Rozhodnutí vztah opustit

Pokud druhá strana ve svém jednání pokračuje i nadále, je třeba si položit otázku, zda není cena za udržování vztahu příliš vysoká.

Když dojdeme k závěru, že ano, pak nadešel čas takový vztah opustit. Jestliže k tomu dospějeme, neměli bychom však své rozhodnutí přehodnocovat. Je třeba věřit, že jsme k němu došli po zralé úvaze a svému úsudku důvěřovat.

7. Podpora

Zvládání emocionálního zneužívání může být náročné, a občas tak může být užitečné vyhledat podporu odborníka. V jednodušších případech může pomoci, když najdeme pomoc ve svém okolí. O věci si můžeme promluvit s důvěryhodným přítelem nebo členem rodiny, jehož rady mohou být užitečné. Jít by však mělo o člověka, který do našeho vztahu s manipulátorem není nijak zapojen, tedy někým, kdo je schopen nestranného pohledu.