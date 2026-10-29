Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Elektromobil v servisu: Na běžné údržbě ušetří, některé opravy ale velmi překvapí

Eva Svobodová
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: AI ilustrace / Ondřej HanušShutterstock

Elektromobily nepotřebují na rozdíl od spalovacího auta výměnu motorového oleje ani servis výfuku, některé jejich opravy ale vyžadují drahé díly, speciální vybavení a kvalifikované techniky. Proč může být konečný účet vyšší?

Elektromobily se postupně stávají běžnou součástí automobilového trhu. V prvních osmi měsících roku 2026 se v Evropské unii podle Centra dopravního výzkumu registrovalo 1,64 milionu nových bateriových elektromobilů, meziročně o 44,9 % více. V Česku dosáhl počet elektrických aut na silnicích přibližně 79 500. Na nových registracích se podílela zhruba 7 %, zatímco evropský průměr přesahoval 21 %.

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Rakouský ekoaktivista navrhuje maximálku v Evropě na 100 km/h, pro elektro 130

Nultý kilometr D1.

Internetem se prohnala vlna vzrušených debat o tom, že by na evropských dálnicích měla platit nová...

Čtěte iDNES.cz a vyhrajte auto za tři čtvrtě milionu. Podzimní hra pokračuje

Hlavní výhrou v soutěži je Sealion 5 - plug-in hybridní rodinné SUV značky BYD...

Velká podzimní soutěž na iDNES.cz má za sebou první týden a stále se do ní lze zapojit. Čtenáři,...

Volkswagen svolává přes 70 tisíc elektromobilů. Kvůli vadným bateriím hrozí požár

Volkswagen ID.3 Neo

Německá automobilka Volkswagen svolává po celém světě do servisů přes 70 tisíc elektromobilů kvůli...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Na krátké jízdy mají radnice elektromobily. V Písku se osvědčil sdílený vůz

V Písku se osvědčil projekt sdíleného elektromobilu. Město prodloužilo projekt...

Pro někoho je elektromobilita strašák, jihočeská města však auta na elektřinu stále více zařazují...

Nejrychlejší dobíjecí stanice je u hranic. Elektroauto „natankujete“ za pár minut

Společnost E.ON představila v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku nejrychlejší...

VIDEO U hranic s Rakouskem od čtvrtka funguje nejsilnější dobíjecí stanice pro elektromobily v Česku. V...

Nejčtenější

KVÍZ: Spoříte chytře? Otestujte se, jak dobře znáte své peníze

ilustrační foto

Víte, co znamená složené úročení, jak inflace ovlivňuje vaše úspory nebo které finanční produkty jsou ze zákona pojištěné? U příležitosti Světového dne spoření jsme ve spolupráci s Garančním systémem...

EET 2.0: Co musí podnikatelé vyřídit do ledna? Přehled termínů, pokut a slev

Ilustrační snímek

Elektronická evidence tržeb (EET) se od ledna 2027 vrací a podnikatelům přinese nové povinnosti. Už v listopadu se budou moci registrovat a získávat potřebné certifikáty, v prosinci má začít fungovat...

Máte noční při změně času? Hodinu navíc dostanete zaplacenou, ale přesčas to není

Změna času v neděli 25. října 2026 prodlouží o hodinu víkendovou noční směnu.

V noci ze soboty 24. na neděli 25. října 2026 končí letní čas a hodinové ručičky se ve 3:00 vrátí zpět na 2:00. Desítkám tisíc pracovníků v nepřetržitých provozech, dopravě či zdravotnictví se tak...

Stíhat všechno a bez stresu? Češi objevili kouzlo „naporcované“ směny

Premium
ilustrační snímek

V sedm ráno vstanete, vypravíte děti do školy a do deseti pracujete. Pak vyrazíte s rodiči v seniorském věku k lékařům, v poledne zase usedáte k práci. Kolem třetí jdete pro děti do družiny, uděláte...

Bojíte se, že nejlepší roky už máte za sebou? Jak se posunout, radí psycholožka

ilustrační snímek

Ve středním věku už za sebou máme velkou část profesních i osobních milníků. Vybudovali jsme si určitou pozici, děti dospívají nebo odešly z domova a život už nenabízí tolik samozřejmých začátků jako...

Internetovou bezpečnost trénujte i v rodině. Třeba pomocí rodinných hesel, radí odbornice

Monika Škubalová

Tajemný mecenáš se chce podělit o vyhrané miliony, drsný voják na misi se zamiloval do důchodkyně, syn měl autonehodu a potřebuje okamžitě 200 tisíc… Také kroutíte hlavou nad oběťmi digitálních...

29. října 2026

Elektromobil v servisu: Na běžné údržbě ušetří, některé opravy ale velmi překvapí

Premium
ilustrační snímek

Elektromobily nepotřebují na rozdíl od spalovacího auta výměnu motorového oleje ani servis výfuku, některé jejich opravy ale vyžadují drahé díly, speciální vybavení a kvalifikované techniky. Proč...

29. října 2026

Žít udržitelně? Máme to v genech. Přinášíme tři pohledy do života mladých rodin

ilustrační snímek

Žít udržitelně se snažili už naši dědové a babičky. Uměli hospodařit, zakládali rodiny a mysleli i na své potomky. Jak může takový přístup vypadat dnes v každodenním životě? Unikátní pohled přináší...

28. října 2026

EET 2.0: Co musí podnikatelé vyřídit do ledna? Přehled termínů, pokut a slev

Ilustrační snímek

Elektronická evidence tržeb (EET) se od ledna 2027 vrací a podnikatelům přinese nové povinnosti. Už v listopadu se budou moci registrovat a získávat potřebné certifikáty, v prosinci má začít fungovat...

27. října 2026  5:30

Cena zlata padá navzdory válkám. Proč a kdy může znovu růst?

ilustrační snímek

Zlato mělo v čase válek a nejistoty zdražovat. Místo toho jeho cena padá a investoři řeší, zda jde o varování, nebo příležitost k nákupu. Proti bezpečnému přístavu totiž stojí silný dolar, obavy z...

27. října 2026

Bojíte se, že nejlepší roky už máte za sebou? Jak se posunout, radí psycholožka

ilustrační snímek

Ve středním věku už za sebou máme velkou část profesních i osobních milníků. Vybudovali jsme si určitou pozici, děti dospívají nebo odešly z domova a život už nenabízí tolik samozřejmých začátků jako...

27. října 2026

Investiční byt stojí miliony. Do nemovitostí ale můžete investovat i bez jeho koupě

Advertorial
Do nemovitostí můžete investovat i bez jejich koupě

Koupit byt, pronajmout ho a nechat nájemníka splácet hypotéku. Oblíbená představa investování do nemovitostí má dnes podstatně složitější ekonomiku, než se může zdát. Vysoké pořizovací ceny, dražší...

26. října 2026

Stíhat všechno a bez stresu? Češi objevili kouzlo „naporcované“ směny

Premium
ilustrační snímek

V sedm ráno vstanete, vypravíte děti do školy a do deseti pracujete. Pak vyrazíte s rodiči v seniorském věku k lékařům, v poledne zase usedáte k práci. Kolem třetí jdete pro děti do družiny, uděláte...

26. října 2026

KVÍZ: Spoříte chytře? Otestujte se, jak dobře znáte své peníze

ilustrační foto

Víte, co znamená složené úročení, jak inflace ovlivňuje vaše úspory nebo které finanční produkty jsou ze zákona pojištěné? U příležitosti Světového dne spoření jsme ve spolupráci s Garančním systémem...

vydáno 25. října 2026

Z aukcí odcházely i s pláčem. Kurátorka fondu popisuje nákupy umění

Silvie Stanická stojí v čele investičního fondu Collectiv Art Fund

Myslíte si, že investovat do umění mohou jen milionáři? Začít se dá i s pár stovkami. Jak ale poznat hodnotné dílo a nenaletět na falzum? Silvie Stanická, která stojí v čele investičního fondu...

24. října 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Máte noční při změně času? Hodinu navíc dostanete zaplacenou, ale přesčas to není

Změna času v neděli 25. října 2026 prodlouží o hodinu víkendovou noční směnu.

V noci ze soboty 24. na neděli 25. října 2026 končí letní čas a hodinové ručičky se ve 3:00 vrátí zpět na 2:00. Desítkám tisíc pracovníků v nepřetržitých provozech, dopravě či zdravotnictví se tak...

23. října 2026  5:30

Chci změnu, i v padesáti! Proč starší ročníky opouštějí stabilní místa?

ilustrační snímek

Téměř dvě třetiny českých zaměstnanců plánuje do konce roku 2026 změnit práci. Netýká se to mladších ročníků, ale překvapivě spíše starších a manuálně pracujících zaměstnanců. Mzda sice zůstává...

23. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.