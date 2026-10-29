Elektromobily se postupně stávají běžnou součástí automobilového trhu. V prvních osmi měsících roku 2026 se v Evropské unii podle Centra dopravního výzkumu registrovalo 1,64 milionu nových bateriových elektromobilů, meziročně o 44,9 % více. V Česku dosáhl počet elektrických aut na silnicích přibližně 79 500. Na nových registracích se podílela zhruba 7 %, zatímco evropský průměr přesahoval 21 %.
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