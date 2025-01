KOMENTÁŘ: Drahota je tady a už nezmizí. Co letos čeká českou ekonomiku

Každodenního života běžných lidí se asi nejvíc dotýká inflace, resp. změny cen zboží a služeb. Musíme si uvědomit, že hlavní inflační vlnu už máme za sebou, a tedy drahota je tady a už nezmizí. Jen aktuální ceny neporostou tak rychle.

Inflace postupně klesne, ale sazbám úvěrů se nebude chtít

Naše centrální banka míří na inflaci 2 %, ale aktuálně se pohybujeme kolem 3 %. Mírně vyšší inflace za posledních 12 měsíců je způsobena hlavně růstem cen ve službách, které dohánějí své zaostávání z covidové doby a tzv. imputované nájemné, což je parafráze na růst cen nemovitostí. Nicméně, prognózy analytiků i České národní banky předpokládají ústup těchto faktorů a návrat inflace ke 2 %.

Vyžaduje to však obezřetnou měnovou politiku, která bude reagovat na neočekávané proinflační tlaky. A že jich máme: cla na zboží ze strany USA, růst mezd nad inflací, oslabování koruny, zvyšování cen nemovitostí. To jsou hlavní důvody, proč hlavně dlouhodobé sazby neklesají stejnou rychlostí jako základní sazba ČNB, která je za rok o 3 procenta níže. A protože se od dlouhodobých sazeb odráží i cena úvěrů, není se co divit, že úvěry nijak razantně nezlevňují a ani v průběhu příštího roku nečekám žádné výrazně zlevnění sazeb úvěrů.

Neřízená střela česká koruna a euroizace ekonomiky

Velkou neznámou, ale už dlouhodobě, je vývoj kurzu koruny. Aktuální prognóza ČNB předpokládá postupné oslabování koruny, což zdražuje dovážené zboží a zvyšuje inflaci. U extrémně otevřené ekonomiky jako je česká může volatilita kurzu působit velké problémy. Jen pro zajímavost, koruna oslabila vůči US dolaru v průběhu roku o více jak 7 %.

Martin Mašát Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Institut ekonomických studií na Univerzitě Karlově.

Je držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst) udělovaného CFA Institutem v USA.

Na finančních trzích se pohybuje od roku 2000.

V Partners se věnuje řízení investičního procesu a obchodování s cennými papíry.

Pomohl by nám vstup do Eurozóny? Bohužel je to spíše politická otázka a dokud se přijetí eura nestane politickým tématem, nemusíme se o korunu bát. Vedle volatility kurzu, a tedy cen zboží působí euro i na účinnost měnové politiky. Podle posledního dat si již více jak polovina firem vzala úvěr v euru v honbě za nižšími náklady a na tento segment trhu pak nepůsobí české sazby, a je tedy oslaben transmisní mechanismus měnové politiky ČNB.

HDP a nezaměstnanost

Vývoj českého HDP je úzce spjat s vývojem německé ekonomiky, která je hlavním obchodním partnerem České republiky. Německá ekonomika v posledních letech stagnuje a tento trend by mohl pokračovat i v roce 2025. Očekává se, že česká ekonomika poroste tempem kolem 2 %, což je mírný pokles oproti předchozím letům.

Nezaměstnanost by měla zůstat na nízké úrovni, i když se může mírně zvýšit v důsledku zpomalení ekonomického růstu. Trh práce bude nadále čelit výzvám spojeným s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, což by mohlo vést k tlaku na růst mezd.

… a na závěr volby a faktor Trump

Blíží se parlamentní volby, takže určitě během roku uslyšíme kvanta volebních slibů, ale až výsledky ukážou, které budou realizované a které vyšumí. Když do celého tohoto mixu přidáme až nábožné plnění klimatických cílů v Evropě a faktor Trump s jeho upřednostňováním amerických firem, ať už pomocí cel, kvót či daňových úlev, tak českou ekonomiku čeká zajímavý a nelehký rok. Držme si palce.