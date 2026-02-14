Když se mluví o tom, jak se bude odvíjet letošní rok, často zaznívají obavy a nepříliš optimistické scénáře. Co podle vás běžné rodiny na nejistotě nejvíc mate?
Nejvíc mate představa, že někdo „ví, co přijde“. Lidé jsou zahlceni protichůdnými scénáři, ale chybí jim kontext, jak tyto informace převést do vlastního života. Rodiny často reagují na titulky, které mají upoutat pozornost tím, že budí strach, místo aby vycházely z reality své konkrétní situace. Já osobně jsem nikde nezaregistroval, že by člověk měl mít důvod k obavám.
Jsou vůbec ekonomické předpovědi pro běžnou domácnost užitečné?
Jako orientační kontext ano, jako návod k rozhodování spíš ne. Běžná domácnost nepotřebuje správně trefit vývoj ekonomiky, ale mít finance nastavené tak, aby zvládla různé scénáře. Pro rodinu je důležitější vědět, co se stane, když se něco pokazí, než se snažit odhadnout, jak přesně se bude vyvíjet makroekonomika.
Dluh sám o sobě není ani dobrý, ani špatný. Problémem je dluh, který omezuje flexibilitu a zvyšuje zranitelnost rodiny. Pokud je dluh zvládnutelný, předvídatelný a zapadá do dlouhodobého plánu, může být funkční součástí financí.