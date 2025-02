Přistihli jste se někdy, že děláte něco jen proto, že to dělají všichni ostatní? Například kupujete něco, co nepotřebujete, jen proto, že to přece kupují všichni? Pokud ano, pak jste se stali obětí efektu rozjetého vlaku. Ten má přitom mnoho podob. Jak se projevuje, co způsobuje a jak nepodlehnout „stádnímu jednání“, přibližuje psycholog Jan Urban.