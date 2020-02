EET má být od května pro všechny. Na co se připravit a co to bude stát

Skupina 73 poslanců však podala Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona o elektronické evidence tržeb, nebo jeho částí. Tisková mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková redakci iDNES.cz zároveň potvrdila, že soudce zpravodaj chce vyhovět návrhu na přednostní projednání. Není proto zatím zcela jisté, že zákon začne platit, tak jak byl schválen.

Pokud však nedojde ke změně, elektronická evidence tržeb začne od začátku května platit povinně pro mnoho dalších profesí. EET si budou muset pořídit lékaři, advokáti, taxikáři či zemědělci nebo drobní živnostníci, jako jsou švadleny, elektrikáři či truhláři. Co budou muset konkrétně udělat?

Na kterémkoli finančním úřadě podnikatel požádá o autentizační údaje. Kdo má zřízenu datovou schránku, může žádat elektronicky na Daňovém portále. Se získanými údaji se přihlásí do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Po přihlášení je potřeba zaevidovat své provozovny a vygenerovat certifikát, který pak podnikatel nainstaluje do svého pokladního zařízení. A pozor, certifikát má omezenou platnost – po třech letech je nutné jej obnovit.



Ve standardním režimu se pak pomocí pokladního zařízení evidují tržby a tisknou účtenky s kódem FIK. Je k tomu potřeba připojení k internetu. Ohledně EET nemusí s finančním úřadem nic dalšího řešit. Pokud dojde k výpadku internetu či poruše pokladny, je třeba jednotlivé údaje do systému zadat dodatečně do 48 hodin. V provozovně všech podnikatelů musí být viditelně umístěna informace, kterému z režimů EET podléhají hotovostní platby.

Zjednodušený režim: špatný přístup k internetu

Vše se vyřizuje stejně jako u varianty ve standardním režimu – autentizační údaje, certifikáty, pokladní zařízení. V případě, že podnikatel nemá dobrý přístup k internetu, může požádat úřad o evidování ve zjednodušeném režimu. Tržby bude evidovat jako ostatní, na účtence však nebude jedinečný kód FIK, bude tam jen PKP (podpisový kód poplatníka). Alespoň jednou za 5 dní se musí připojit k internetu a tržby poslat k zaevidování.

Zvláštní režim: malé obraty

Kdo má jen malé obraty v hotovosti, nemusí si žádat o autentizační údaje a vyřizovat certifikát, ale musí požádat na finančním úřadě o možnost evidovat tržby ve zvláštním režimu. Podmínkou je, že podnikatel není plátcem DPH, nemá víc než dva zaměstnance a jeho příjmy z hotovostních tržeb nejsou vyšší než 600 000 ročně. Přesně: výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za čtyři bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč.



Na finančním úřadě si podnikatel vyzvedne bločky účtenek, které bude vyplňovat ručně. Povinné údaje jsou částka, datum a čas, DIČ a číslo provozovny (jestliže jich má víc). DIČ nezapisuje, pokud je jeho součástí rodné číslo. Na účtence jsou ještě další nepovinné údaje. Originál dá podnikatel zákazníkovi, kopii bude archivovat. Nejpozději 20 dní od konce kalendářního čtvrtletí na úřad odevzdá sumář evidovaných tržeb.

Co je třeba udělat a kolik to bude stát některé vybrané profese?

1. AUTOMECHANIK

Má stálou provozovnu vedle rodinného domu, v místě však není internet ani mobilní signál. Denně řeší 2 až 3 klienty.

CO SI POŘÍDIT : zjednodušený režim schválený finančním úřadem

JAK TO FUNGUJE: Obstará si aplikaci EET a jednotlivé tržby bude její pomocí evidovat offline, i když nebudou obsahovat kódy FIK. Nejpozději jednou za pět dní se musí připojit k internetu a zaevidované tržby odeslat do systému finanční správy.

NA KOLIK TO VYJDE: Do mobilu si zdarma může stáhnout EET systém, třeba Profi účtenku či JswEET. K tisku účtenek zákazníkům bude potřebovat přenosnou tiskárnu, ta vyjde na 3 000 korun, bloček termopapíru na účtenky vyjde na desetikorunu.

2. PEKAŘKA

Má vlastní prodejnu s pekárnou, peče několik druhů chleba, koláče a sezonní pečivo (vánočky, mazance). V prodejně denně obslouží asi stovku zákazníků. Nemá problém s přístupem na internet.

CO SI POŘÍDIT: stálou pokladnu

JAK TO FUNGUJE: Obstará si pokladnu s tiskárnou a s EET softwarem. Jednotlivé tržby bude evidovat online a zákazníkům dávat rovnou účtenky s kódem FIK. Tržby budou hned evidované a ona pak nebude muset nijak dodatečně úřadovat.

NA KOLIK TO VYJDE: Protože má dost obratů, měla by dbát na to, aby se pokladna pohodlně ovládala, stejně tak tiskárna by měla být spolehlivá a rychlá. Než mobilní telefon bude lepší přenosná dotyková pokladna, dá se sehnat i za 6 000 korun s tiskárnou. Systém Profiúčtenka může být zdarma. Kdo by chtěl vychytanější systém, který zahrnuje třeba i skladovou evidenci, musí si připravit alespoň 8 500 korun.



3. TRUHLÁŘ

Truhlář je už v důchodu, ale když ho někdo ze sousedů požádá o pomoc, vyrobí na zakázku třeba stůl či křeslo. Během roku má přibližně pět takových zakázek.

CO SI POŘÍDIT: zvláštní režim schválený finančním úřadem

JAK TO FUNGUJE: Pokud podnikatel splní podmínky zvláštního režimu, na finančním úřadě si vyzvedne blok účtenek, které bude zákazníkům vyplňovat. Jednou za čtvrt roku odevzdá jejich sumář finančnímu úřadu.

NA KOLIK TO VYJDE: Tento systém je zdarma – stojí však čas a administrativu.

4. SEZONNÍ TRHOVKYNĚ

Žena na rodičovské má koníčka – šije doma patchworkové deky. Dvakrát ročně se s nimi vydává na tradiční trhy, kde část své tvorby prodá.

CO SI POŘÍDIT: evidenci s kasabločkem

JAK TO FUNGUJE: Obstará si systém, který nevyžaduje tiskárnu. Nejprve se do něj na internetu zaregistruje. Do mobilu si stáhne aplikaci, zadá tržbu a z bločku utrhne lístek s jedinečným kódem, který dá klientovi. Klient si pak na internetu může stáhnout účtenku. Lze ovládat i pomocí SMS – prodejce nepotřebuje chytrý telefon. Finanční správě není třeba nic dodatečně posílat. NA KOLIK TO VYJDE: Tímto způsobem funguje systém Malá pokladna. Pokladní systém stojí 120 korun měsíčně, ale platí se jen v měsíci, kdy jej použijete. Jeden kasabloček stojí 25 korun a obsahuje 150 účtenek. Data či SMS podle tarifu operátora.

5. INSTALATÉR

Instalatér pracuje v domácnostech klientů. Podle typu zakázky, někde dvě hodiny, jinde několik dní.

CO SI POŘÍDIT: mobilní zařízení

JAK TO FUNGUJE: Může v kapse nosit přenosnou pokladnu s tiskárnou, nebo si stáhnout aplikaci do mobilu jako automechanik z prvního příkladu. Rozdíl je v tom, že bude tržby finanční správě odesílat hned a klientům dávat EET účtenku s kódem FIK.

NA KOLIK TO VYJDE: Opět může využít Profi účtenku či JswEET, což je software zdarma s přenosnou tiskárnou za 3 000 korun. V mobilu bude potřebovat datový tarif, ten se dá pořídit od 99 korun na 30 dní či v ceně měsíčního paušálu.