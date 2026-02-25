Přišli o tisíce i miliony, dali je internetovým podvodníkům. Mají nové triky manipulace

Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Eva Sovová
I když si řada lidí myslí, že kybernetoví podvodníci u nich nemají šanci, nejrůznější případy potvrzují, že naletět může kdokoli. Útočníci výrazně zpřesňují své metody a stále častěji kombinují psychologickou manipulaci s technologickými triky. Mezi hlavní terče útoků patří klienti bank. A často nejde o malé částky.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Zatím nejvyšší částka, o kterou se internetovým podvodníkům podařilo obrat jednoho důvěřivce, vyšplhala celkově na 15 milionů korun. „Šlo o typický investiční podvod, který se v posledních letech řadí mezi nejzávažnější formy kyberkriminality z pohledu způsobených škod,“ říká Radek Šalša, tiskový mluvčí České bankovní asociace (ČBA).

Stačilo přitom málo – ověřit si poskytovanou službu. Jenomže nabídka „výhodné investice“ zněla zajímavě. Komunikace působila profesionálně, argumentace o možném zhodnocení byla přesvědčivá a zhodnocování postupně investovaných peněz si oběť podvodníků mohla kdykoli zkontrolovat.

„Nejdříve jsem jim nevěřila, ale naprosto mě zmanipulovali. Mluvili velmi erudovaně, dokázali mi odpovědět na jakýkoli dotaz.“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

S ročníkem 1973 skončí poslední výhoda pro odchod do důchodu

důchodci penze důchod práce věk procházka stáří

Důchodový věk se posouvá stále výš a ani hranice 65 let, která platila ještě nedávno, už není nepřekročitelná. Pro lidi narozené v roce 1966 nebo později je strop pro důchodový věk 67 let. A to není...

Jaké jsou podmínky pro předčasný důchod a jeho výše při platu 20, 40 a 60 tisíc korun

ilustrační snímek

Uvažujete o předčasném důchodu? Platí pro něj přísnější kritéria než pro ten starobní, navíc znamená trvalou srážku z výše penze. Přesto může být vhodným řešením pro ty, co už „mají práce dost“ nebo...

Ve 30 řídí technologickou firmu. Bez vysoké školy, ale s odpovědností

Pavel Lískovec, Loxone

Do technologické firmy Loxone nastupoval bez ambicí stát se součástí top managementu. Dnes ale ve svých 30 letech vede Pavel Lískovec region střední a východní Evropy a říká, že za jeho kariérou...

Důchod není loterie. Správná strategie investic může přinést miliony navíc

ilustrační snímek

Stárnutí populace a nejistota kolem státních penzí nutí lidi přemýšlet, jak se na stáří zajistit po vlastní ose. Jen „odkládat si něco stranou“ totiž nestačí. Rozhoduje, kam peníze posíláte, jak...

Advokátka vysvětluje, jak nevěra ovlivňuje rozvod a vypořádání společného jmění manželů

ilustrační snímek

Rozvodem skončí v Česku podle statistik okolo 20 tisíc manželství ročně. Příčinou rozvratu bývají rozdílné názory či zájmy i vzájemné odcizení. Častým důvodem bývá i nevěra, která zásadním způsobem...

Přišli o tisíce i miliony, dali je internetovým podvodníkům. Mají nové triky manipulace

Premium
ilustrační snímek

I když si řada lidí myslí, že kybernetoví podvodníci u nich nemají šanci, nejrůznější případy potvrzují, že naletět může kdokoli. Útočníci výrazně zpřesňují své metody a stále častěji kombinují...

25. února 2026

Cestovní pojištění má háčky. Nastudujte si deset případů, kdy můžete narazit

cestovní pojištění - léčebné výlohy - úrazy na lyžích

Cestovní pojištění bereme jako samozřejmost. Zaplatíme pár stovek, odjedeme a věříme, že když se něco pokazí, pojišťovna to vyřeší. Neplatí to ovšem vždycky.

25. února 2026

Opilý řidič a zraněný spolujezdec: Máte nárok na odškodnění?

ilustrační snímek

Sednout si do auta s opilým či zdrogovaným řidičem není nejlepší nápad a navíc velké riziko. Když dojde k havárii, při které se zraníte, může mít taková nehoda finanční dopad i na samotného...

24. února 2026

Stát narovnal podmínky: daňový odpočet úroků nově i pro družstevníky

byty

Družstevníci se konečně dočkali. Od letošního roku si i oni mohou snížit základ daně o úroky z úvěru na bydlení – konkrétně o svou část úvěru, který splácí jejich bytové družstvo. Dosud tuto možnost...

24. února 2026

Jaké jsou podmínky pro předčasný důchod a jeho výše při platu 20, 40 a 60 tisíc korun

ilustrační snímek

Uvažujete o předčasném důchodu? Platí pro něj přísnější kritéria než pro ten starobní, navíc znamená trvalou srážku z výše penze. Přesto může být vhodným řešením pro ty, co už „mají práce dost“ nebo...

23. února 2026

Ironická zákoutí naší mysli aneb Proč náš mozek dělá přesně to, co mu zakážeme

Premium
ilustrační snímek

Naše mysl se na první pohled tváří jako rozumný orgán. Má ráda cíle, plány a předsevzetí. Jakmile jí ale dáme jasný příkaz, začne se často chovat zcela naopak. Takže když si řekneme „buď v klidu“,...

23. února 2026

Investice do historie: proč filatelie přežila války i pády trhů

David Kopřiva - filatelista, sběratel a soudní znalec

Zapomeňte na zaprášená alba. Soudní znalec David Kopřiva boří mýtus, že filatelie patří do starého železa: „V malé krabičce v trezoru můžete mít majetek v hodnotě luxusní nemovitosti, který je...

22. února 2026

Ve 30 řídí technologickou firmu. Bez vysoké školy, ale s odpovědností

Pavel Lískovec, Loxone

Do technologické firmy Loxone nastupoval bez ambicí stát se součástí top managementu. Dnes ale ve svých 30 letech vede Pavel Lískovec region střední a východní Evropy a říká, že za jeho kariérou...

21. února 2026

Přehled klíčových novinek v pojištění. Co se mění a na co si dát pozor v roce 2026?

Ilustrační snímek

Letošní rok přináší řadu změn v pojištění – od rozšíření hrazené zdravotní péče přes vyšší minimální zálohy pro podnikatele až po nové povinnosti pro pojišťovny. Některé změny mohou domácnostem...

20. února 2026

Méně meetingů, více výsledků: Jak firmy přehodnocují poradovou kulturu

pracovní porada

Porady dnes patří k největším neviditelným nákladům firem. Zaměstnanci na nich tráví třetinu pracovní doby, manažeři ještě víc – a přesto často odcházejí bez jasného závěru. Nejde jen o délku...

20. února 2026

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Důchod není loterie. Správná strategie investic může přinést miliony navíc

ilustrační snímek

Stárnutí populace a nejistota kolem státních penzí nutí lidi přemýšlet, jak se na stáří zajistit po vlastní ose. Jen „odkládat si něco stranou“ totiž nestačí. Rozhoduje, kam peníze posíláte, jak...

19. února 2026

Advokátka vysvětluje, jak nevěra ovlivňuje rozvod a vypořádání společného jmění manželů

ilustrační snímek

Rozvodem skončí v Česku podle statistik okolo 20 tisíc manželství ročně. Příčinou rozvratu bývají rozdílné názory či zájmy i vzájemné odcizení. Častým důvodem bývá i nevěra, která zásadním způsobem...

19. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.