Zatím nejvyšší částka, o kterou se internetovým podvodníkům podařilo obrat jednoho důvěřivce, vyšplhala celkově na 15 milionů korun. „Šlo o typický investiční podvod, který se v posledních letech řadí mezi nejzávažnější formy kyberkriminality z pohledu způsobených škod,“ říká Radek Šalša, tiskový mluvčí České bankovní asociace (ČBA).
Stačilo přitom málo – ověřit si poskytovanou službu. Jenomže nabídka „výhodné investice“ zněla zajímavě. Komunikace působila profesionálně, argumentace o možném zhodnocení byla přesvědčivá a zhodnocování postupně investovaných peněz si oběť podvodníků mohla kdykoli zkontrolovat.
„Nejdříve jsem jim nevěřila, ale naprosto mě zmanipulovali. Mluvili velmi erudovaně, dokázali mi odpovědět na jakýkoli dotaz.“