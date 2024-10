Mystery box byl opravdu překvapení. Místo hodnotné elektroniky balónky

Česká obchodní inspekce v roce 2023 uskutečnila 994 kontrol, porušení zákona o ochraně spotřebitele zjistila v 866 případech, to je více než 87 %. Nejčastějším pochybením je porušení § 13 zákona o ochraně spotřebitele, který stanoví prodávajícím povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace). Druhým nejčastějším porušením je klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele a podobně. Mezi častá zjištění patří i klamavé opomenutí, kdy prodávající či poskytovatel opomenul poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popřípadě informace zatajil nebo je poskytl nejasně, nesrozumitelně či nejednoznačně. Mezi nejčastější zjištění porušení občanského zákoníku patří, že podnikatel neposkytl spotřebiteli v textové podobě kromě znění smlouvy i znění obchodních podmínek a v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy také podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Na co si dát pozor Ověřte si, s kým smluvní vztah uzavíráte. Kdo je provozovatel e-shopu a kde sídlí, anebo zda využíváte služeb on-line tržiště, kde poskytovatelem může být jiná osoba než prodávající. Pokud je prodávajícím podnikatelský subjekt, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti a kupujícím je spotřebitel, odvíjí se vaše práva od zvláštní právní úpravy, která vám poskytuje vyšší míru ochrany, například právo na odstoupení od smlouvy či práva z vadného plnění. Zajímejte se i o sídlo provozovatele. V případě, že sídlí v zemích s nízkou vymahatelností práva, může to představovat určité riziko. Informujte se o prodávajícím a jeho důvěryhodnosti. Informace o problémových subjektech nejdete v recenzích spotřebitelských organizací i samotných spotřebitelů. Můžete využít například Ověřovač e-shopů na webu dTestu nebo seznam rizikových e-shopů na stránkách ČOI www.rizikové.cz Doporučujeme vyhýbat se anonymním e-shopům a je jedno, zda mají koncovku cz či jinou. Seznamte se předem s obchodními podmínkami prodejce. Pokud je e-shop nemá, nebo na stránce chybí důležité identifikační údaje, jako je jméno a adresa provozovatele, případně IČO, základní kontakty pro komunikaci jako je e-mailová adresa a telefonní číslo, raději se obraťte na jiný e-shop. Koncovka „cz“ v názvu nemusí znamenat, že jde o český subjekt. Stránky mohou být v češtině, ale obchod může být provozován subjektem sídlícím mimo EU, ačkoliv vzbuzuje dojem, že sídlí v ČR. Předtím, než smluvní vztah potvrdíte, a to platí obecně pro sociální sítě, měli byste se dobře seznámit s podmínkami, abyste se souhlasem nezavázali například k odebírání nevyžádaných služeb apod. Plaťte raději kartou nebo jinými on-line prostředky s garancí zprostředkovatele platby. Peníze v případě problému spíše získáte zpět, při platbě převodem je to obvykle obtížné. . Novela občanského zákoníku upravuje uzavírání smluv po telefonu. Podle § 1825 již nestačí uzavřít smlouvu po telefonu, ale nabídku, učiněnou během hovoru, vám podnikatel musí potvrdit bez zbytečného odkladu v textové podobě. Nabídkou jste vázáni až poté, co projevíte svůj souhlas elektronicky nebo podpisem potvrzení nabídky na listině. Zdroj: Česká obchodní inspekce