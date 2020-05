Množí se nekalé e-shopy, nespalte se při online nákupu

Vůbec nejhorší je situace s takzvanými zprostředkovatelskými e-shopy. „Tyto e-shopy pouze přeprodávají zboží od třetích stran, nejčastěji z Číny, a tvrdí, že jsou jen zprostředkovatelem, nikoliv prodávajícím. Takovým postupem krátí práva českých spotřebitelů, především právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Celkově činí stížnosti na takové internetové obchody přibližně jednu pětinu z tří a půl tisíce stížností, které obdržel dTest od začátku roku prostřednictvím své služby VašeStížnosti.cz.

Podle Eduardy Hekšové se řada neférových internetových obchodníků zapojila i do obchodování s rouškami, respirátory, desinfekčními gely či dalšími ochrannými prostředky. Přes 300 stížností eviduje dTest na internetové obchody vevio.cz, huglo.cz, rivalenti.cz, zizer.cz, modelty.cz, dresser.cz, velomont.com.

„Jde sice o několik různých webů, všechny jsou však provázané. Řada z nich v poslední době ukončila činnost, což ale nevymazalo stovky spotřebitelů, kterým dluží peníze. Provozovatelé těchto e-shopů se několikrát změnili, až zůstaly tři společnosti: Ropeta LTD se sídlem ve Spojeném království, Cupidi Bellator Holding & Co, s.r.o., a Aurora Ignite Devine & Co s.r.o.,“ upozorňuje Hekšová.

Pokud patříte k zákazníkům, kteří nemají s online nakupováním dlouhodobé zkušenosti, přinášíme rady a tipy, díky kterým bude váš internetový nákup bezpečnější. Špatný výběr internetového obchodu totiž může vést k pozdějším reklamacím a náročnému vymáhání spotřebitelských práv.

Jak vybrat správný e-shop a nespálit se? Jednoduchá univerzální rada neexistuje, ale jsou zásady, které se vyplatí dodržet.

1. Název e-shopu by měl odpovídat prodávanému zboží. Podvodníci totiž často skupují staré weby. Nesoulad názvu s tím, co e-shop nabízí, by vás proto měl varovat. Pokud například web pujcovnanaradi.cz prodává obuv, mějte se na pozoru.

2. Nakupujte u dlouhodobě fungujících obchodníků. Podvodné e-shopy jsou využívány především k získání údajů o vaší platební kartě – proto tyto internetové obchody zpravidla dlouho nevydrží. „Strategie je jednoduchá. Nabídnout lákavé zboží typu iPhone za výrazně nižší cenu než férové internetové obchody a vybrat peníze předem bez možnosti kontroly. Po krátkém období následuje odpojení webové stránky,“ říká výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška.

3. Pokud jsou na e-shopu podezřelé a krkolomné texty, zpozorněte. Podvodníci si se správným slovosledem a gramatikou hlavu nelámou. Varovat by vás měl i častý výskyt nepřeloženého či strojově přeloženého textu v popisu zboží.

4. Projděte si recenze na vybraného obchodníka. Z nich lze vysledovat, jak internetový obchodník se svými zákazníky komunikuje, jaká byla kvalita dodaného zboží nebo jak probíhalo reklamační řízení. K recenzím však přistupujte s rozumem. „Nikdo vám nezaručí, že několik pozitivních recenzí si obchodník na svůj web nenapsal sám nebo si nenajal reklamní agenturu, která se mu o pozitivní ohlasy stará,“ upozorňuje Hekšová.

5. Cena zboží musí dávat smysl. „Pokud má e-shop oproti konkurenci výrazně nižší ceny, můžete se klidně dočkat neoriginálního zboží. Dávejte také pozor na to, v jaké měně je cena uvedena. Cena udaná v korunách, ale vyčíslená do posledního haléře prozrazuje automatický převod do zahraniční měny. Když například zahraniční e-shop, který evidentně česky moc neumí, nabízí slevu 90 % na poslední dva kusy zboží, je to krajně podezřelé,“ upozorňuje odborník na bezpečnost a prevenci finančních podvodů Vincent Tomaško z MONETA Money Bank.

6. Pokud je to možné, nakupujte u českých či slovenských obchodníků. Stránky v češtině jsou přehlednější a jakékoli informace o tuzemských obchodnících dohledáte snáz. To, že je web v českém jazyce, ale neznamená, že ho nemůže provozovat někdo ciziny. „Na vašich právech se teoreticky nic nemění, ale když se zboží rozhodnete vrátit, poštovné do zahraničí vyjde určitě dráž, než když ho vracíte do českého e-shopu. Zjistěte si proto předem, kde se e-shop reálně nachází a odkud bude posílat zboží,“ doporučuje ředitelka dTestu Hekšová.

7. Před zadáním vašich údajů se ujistěte, že je web zabezpečený. V adresním řádku prohlížeče musí být před názvem webu „https“ a ikonka zámečku. „U nezabezpečených webů se může také objevit hláška „not secure“. Na nezabezpečeném webu nikdy nezadávejte údaje o své platební kartě,“ radí Tomaško.

8. Snadno dostupné a srozumitelné obchodní podmínky jsou dobrou vizitkou každého prodejce. Není to možná záživné čtení, ale před zaplacením košíku je vždycky lepší si je prostudovat. V obchodních podmínkách se zajímejte o to, jak zboží reklamovat, jaká je dodací lhůta či poplatky za dodatečný servis. Pokud si předplácíte určitý pravidelný odběr, zjistěte si, jak lze předplatné zrušit.



9. Prevence je klíčová. „S nákupem nespěchejte a věnujte pár minut kontrole věrohodnosti e-shopu. Můžete tak předejít ztrátě peněz i starostem s blokací a zařizováním nové platební karty. Internetové platby doporučujeme zapnout vždy pouze pro provedení konkrétního nákupu a potom je zase vypnout. Pokud jste už platbu provedli a máte pochybnosti, zavolejte na klientskou linku,“ doporučuje Vincent Tomaško.

10. Seznam známých rizikových e-shopů vede Česká obchodní inspekce. „Dnes bohužel není problém vytvořit na falešnou identitu věrohodně vypadající internetové stránky, vybrat od pár důvěřivců peníze a zmizet. Většinu těchto podvodů je možné včas odhalit, ale musíte mít k dispozici informace,“ upozorňuje Hekšová. Na webu dTestu existuje i seznam poctivých e-shopů.