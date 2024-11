Nakupujte bezpečně. Na vánoční nákupy se totiž už „těší“ i podvodníci

Pracovní doba podle přání zaměstnance? Co změní novela zákoníku práce

Lepšímu sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců by mělo pomoci i rozvrhování pracovní doby zaměstnancem. Co to znamená v praxi a na co si dát pozor, přibližuje v rozhovoru pro iDNES.cz...