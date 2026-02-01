Když zůstane žena sama
Lucie přišla o manžela náhle, ve 38 letech. Doma zůstala mladá vdova se dvěma dětmi, a teprve tehdy zjistila, že neví, kolik činí splátka hypotéky, jaké pojištění rodina má, ani kde jsou účty a úspory. Konta byla zablokována, dědické řízení trvalo 12 týdnů. Bez pomoci rodičů by nezvládla ani provoz domácnosti.
Luciin příběh není ojedinělý. Ukazuje ale jeden z největších problémů českých žen: nedostatek finanční nezávislosti a připravenosti na situace, které život přináší – od rozvodu přes smrt partnera až po stáří.
Finanční gramotnost je jen jedna
Odborníci se shodují: finanční gramotnost má být stejná pro všechny. „U žen je jen třeba brát v potaz jejich životní realitu,“ říká Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR). Co to konkrétně znamená?
České ženy podle ní potřebují důraz na dlouhodobé plánování, pravidelné spoření a efektivní využití i menších částek – například přes investiční fondy nebo penzijní produkty. Tomáš Vaníček z představenstva Penzijní společnosti České spořitelny současně říká: „Samozřejmě nelze opomenout rozdíly na trhu práce, mezi potřebami a možnostmi, a proto je vhodné v edukaci na tyto aspekty upozorňovat a přizpůsobit ji konkrétním životním situacím.“
Když chybí sebevědomí
Kateřina Kaiseršotová z Raiffeisenbank připomíná ještě jeden důležitý aspekt: „Ženy jsou podle mnohých průzkumů méně sebevědomé ve světě financí, a ne vždy jsou zcela finančně nezávislé. Proto vzdělávání, inspirace a podobně mohou být pro ně povzbuzením pro budování vlastní nezávislosti.“
To mimochodem potvrdil výzkum Nadace České spořitelny z roku 2024 mezi středoškoláky. Ukázalo se, že v oblasti financí vystupují výrazně sebevědoměji mladí muži, zatímco dívky své schopnosti systematicky podceňují. I přesto, že reálně v testech často dopadají stejně nebo někdy i lépe než chlapci.
Chudoba je rodu ženského
Proč je chudoba v seniorském věku ženskou doménou? Důvodů je celá řada – a většina z nich má systémový základ:
- Nižší příjmy: ženy u nás vydělávají v průměru o 18 % méně než muži, u vysokoškoláků je rozdíl až 25 %. S tím souvisí nižší odvody do sociálního systému. To je základní mechanizmus, jak se rozdíl v příjmech promítá do nižších penzí. Pro zajímavost: průměrný tzv. pay gap v EU je 12 %.
- Kratší pracovní dráha: muži odpracují průměrně 39 let, ženy jen 33. Časté přestávky kvůli péči o děti a později o seniory snižují mzdové možnosti, odvody i prostředky na úspory. Údaje jsou za rok 2023, v porovnání Eurostatu jsou čeští muži na evropském průměru, zatímco ženy za ním zaostávají.
- Sektorové postavení a tzv. skleněný strop: zastoupení žen je vyšší v oborech s nižšími mzdami a odvody, jako například ve zdravotnictví, školství, sociálních službách, na prodejnách, v úklidu. To se odráží ve výši přiznané penze. V zaměstnání jsou stále ještě ženy více na pozicích s menšími šancemi na kariérní postup i na vyšší odměny.
- Nižší důchody: průměrná penze žen činila loni ve 3. čtvrtletí 19 892 korun, u mužů 22 335 korun – rozdíl byl 2 443 korun.
- Delší dožití: ženy se v Česku dožívají podle ČSÚ v průměru 83 let, muži 77 let. Dlouhověkost žen znamená, že menší důchod musí vystačit na delší dobu.
- Častější osamělost: v seniorském věku žije mnohem více vdov než vdovců. Ve dvou se to finančně táhne lépe. Když odpadne jedna penze, hrozí chudoba mnohem více.
K těmto strukturálním nerovnostem se přidávají faktory individuální a psychologické: nižší sebevědomí, přenechávání finančních rozhodnutí partnerovi, ale i nedostatečné právní povědomí.
Dnes bezmála polovina všech svazků končí rozvodem či rozchodem. Pro ženu nezajímající se o finanční záležitosti rodiny to znamená znevýhodněné postavení. Příběhů na toto téma je mnoho.
Annu (47) opustil manžel kvůli mladší přítelkyni. Dosud se staral o společné finance on, protože vydělával více a vyznal se lépe. Anna netušila, že spoří a investuje jen na svých smlouvách. Sama se spořením nezabývala, protože jí z výdělku rezervy nezbývaly: pokrývala z něj provoz domácnosti. A těšila se, že naspořené peníze budou v penzi užívat spolu. Po rychlém rozvodu musela začít zvládat finance samostatně, ale s horšími „kartami“ než doposud. I když se celkově uskromnila, žádný vlastní majetek neměla a ze mzdy mohla na svoji penzi začít na prahu padesátky šetřit jen pár stovek.
Podle loňského reprezentativního výzkumu společnosti Amundi uskutečněného agenturou STEM/MARK se za finančně nezávislé považuje jen 15 % Češek. Podle stejného zdroje nemá žádné úspory 29 % žen, zatímco u mužů je tento podíl 19 %. Vyšší úspory nad půl milionu korun má 16 % mužů, ale jen 9 % žen.
Inflace naučila národ investovat
Aktuálně zažíváme boom investování. Podle mnohých byla milníkem, od kdy se datuje větší zájem o investice, pandemie covidu-19. „Největším motivátorem k investování byla však inflace,“ říká Jana Brodani z AKAT ČR. I podle Kaiseršotové z Raiffeisenbank právě období dvouciferné inflace způsobilo zásadní posun v přístupu k penězům.
Vaníček z Penzijní společnosti České spořitelny připomíná ještě jiný aspekt: „Během pandemie a lockdownů se všichni naučili řešit věci digitálně: výrazně se zvýšil podíl on-line sjednání smluv a elektronických distribučních kanálů, což znamená, že lidé začali více využívat digitální cesty k investování a spoření.“
Jak spoří české ženy
Podle průzkumu Generali Investments CEE má zkušenost s investováním už 46 % českých žen. Třetina z nich začala teprve v posledních pěti letech. „Ženy tvoří zhruba polovinu všech našich klientů, nejvíce je jich mezi 40. a 50. rokem, ale roste i zájem mladších,“ uvádí Petr Mederly z Generali Investments CEE.
Podle Terezy Slavíkové z NN Penzijní společnosti se v doplňkovém penzijním spoření odráží genderové rozdíly v příjmech: „Vidíme, že ženy si do doplňkového penzijního spoření ukládají v průměru o 10 % méně než muži, přičemž poměr smluv je ale vyrovnaný. Ženy žijí statisticky déle, což znamená, že v důchodu stráví více let. Z tohoto pohledu by si tedy měly naopak spořit vyšší částky než muži, aby měly dostatečný finanční polštář.“
„Průměrná měsíční úložka žen v DPS činí 1 038 korun, u mužů 1 124 korun,“ potvrzuje Vaníček. „Ženy tvoří větší část naší klientské základny, konkrétně 54 %. Průměrný věk žen, které spoří na penzi, činí 45,8 roku, zatímco u mužů je to o něco méně – 42,9 roku.“ I podle Veroniky Hešíkové z finanční skupiny UNIQA stoupá DPS v kurzu u žen: „Ještě před pár lety mělo doplňkové penzijní spoření méně než 45 % žen, dnes tvoří ženy 52 % nových smluv.“
Brodani doplňuje zkušenosti u zánovního státem podporovaného nástroje: „U dlouhodobého investičního produktu vidíme vcelku velký zájem žen. U řady poskytovatelů DIPu se blíží téměř polovině investorů. Avšak z pohledu věku i nadále silně dominuje kategorie 40 až 49 let.“
Mederly přidává typický profil českých investorek, jak ho registrují v Generali Investmets CEE: „Nejvíce aktivních investorek je z Prahy, následuje Jihomoravský kraj a Vysočina. Nejvíce je zajímají technologie a inovace, následované nemovitostmi a energetikou. Naopak méně důvěry mají investorky například ve zbrojní průmysl. Oproti mužům méně investují do rizikovějších aktiv, jako jsou kryptoměny nebo drahé kovy. Výrazně nižší je také jejich zájem o ETF a on-line investiční platformy.“
Rozvážné, ale disciplinované
Odborníci se shodují: české ženy jsou při investování opatrné – a to může být nevýhoda i výhoda zároveň. „Větší averze k riziku ženy často brzdí v tom, aby vůbec začaly investovat,“ upozorňuje Brodani. Jakmile se ale odhodlají, bývají podle průzkumů disciplinovanější než muži.
Podle Hešíkové ženy zkrátka více přemýšlí o důsledcích svých rozhodnutí a hledají stabilitu. „Často si vybírají spíše konzervativnější nebo vyvážené strategie, a i když investují menší částky, dělají to systematicky. Většinou jsou zodpovědné, dodržují investiční plán a pravidelnost.“
Novotná z Allianz míní, že ženy navíc méně podléhají „přehnané sebedůvěře“ a drží se svých plánů. Ale podle ní se rozdíly mezi pohlavími u mladší generace postupně zmenšují.
Největší překážkou je pozdní start
Zásadní problém vidí experti v tom, že Češky začínají se spořením na penzi příliš pozdě. Podle Kaiseršotové znamená pozdější start kratší investiční horizont – tedy menší prostor pro výnosnější strategie.
„Ženy mají tendenci dávat potřeby druhých nad své vlastní,“ připomíná Brodani. Její rada zní jasně: zde je zdravý egoismus namístě. „Je dobré si uvědomit, že investice do sebe zároveň znamená, že tady budu moci být pro své blízké ještě dlouhou dobu. Analogie s kyslíkovou maskou v letadle, kdy je nezbytné ji nejdříve nasadit sobě a až pak potřebným kolem sebe, má něco do sebe.“
Novotná z Allianz připomíná, že problémem jsou i nižší příjmy žen, a proto jim někdy na investování zbývá méně. Podle Ilony Ledvinkové, manažerky poradenského penzijního projektu Conseq ZaVodou, je lepší začít hned i s malou částkou včas a postupně si upravovat výši příspěvku dle svých možností a aktuální finanční situace.
„V průměru začínají lidé se spořením na důchod okolo 40. věku života. Připravují se tak o podstatnou část peněz anebo musí naopak odkládat měsíčně výrazně vyšší částky, aby v důchodu dosáhli požadované sumy. U žen je tento problém podstatnější: Nejenže je jejich starobní důchod o necelých 2 500 Kč nižší než u mužů, ale stráví v důchodu přibližně o 9 let více, “ poznamenává Novotná.
Zlaté desatero finančně soběstačné ženy
Co z toho vyplývá? Dámy, chcete-li být spokojené penzistky, řiďte se těmito doporučeními:
- Začněte se spořením a investicemi včas. Ideálně už ve dvaceti nebo třiceti letech, i s malými částkami, ale pravidelně.
- Využijte státní podporu. Sledujte změny v důchodovém systému a možnosti daňových úlev. Ty využívejte co nejvíce. Diverzifikujte různé nástroje.
- Pravidelně se vzdělávejte. Finanční gramotnost je celoživotní proces. Naučte se rozumět investičním nabídkám, inflaci, úrokům a rizikům. Aplikujte poznatky na vlastní situaci.
- Sledujte trh práce, budujte profesní i kariérní postup, vyjednávejte o mzdě. Udržujte kontakt i během přerušení práce kvůli péči o rodinu, třeba zkráceným úvazkem.
- Zajistěte se právně a partnersky. Je dobré si majetek společně sepsat: jednotlivé smlouvy, nástroje, bankovní účty, dluhopisy či aplikace, kde rodinný majetek máte. Stejně tak závazky. Angažujte se a komunikujte o penězích. Vytvořte si i vlastní finanční rezervu nebo samostatnou investici.
- Uzavřete přiměřené životní a úrazové pojištění podle výše příjmů tak, aby v případě fatální události krylo alespoň rok a půl výdělku hlavního živitele rodiny. Samoživitelé by měli mít zvlášť ošetřeno pojištění invalidity a smrti.
- Vytvořte si investiční plán. Systematicky ho dodržujte. Strategii upravujte jen při významnější změně finančních poměrů a podle věku.
- Pečujte o zdraví a vztahy. Dobrý zdravotní stav prodlužuje aktivní věk. Sociální síť přátel a rodiny snižuje riziko izolace ve stáří. Buďte svým dětem vzorem i v péči o finance.
- Buďte zdravě sobecké. Nerozdávejte na zbytné věci nebo zážitky. Vlastní rezervy jsou zárukou vaší budoucnosti.
- Nespoléhejte na partnera. Finanční jistota začíná vlastní odpovědností.
Pečovat o svou budoucnost
Hlavní příčiny nerovnosti jsou u nás strukturální a systémové, ženy mohou ale část rizik zmírnit individuálními kroky a informovanými rozhodnutími. Měly by plánovat své stáří se základním poznatkem, že většinou žijí déle, ale vydělávají méně — proto je klíčové kombinovat finanční gramotnost, stabilní kariéru, samostatné spoření a právní jistoty.
Finanční jistota žen ve stáří u nás nezačíná v šedesáti, ale optimálně už před třicítkou, prostě v prvním zaměstnání po škole. Jak nabádá Hešíková: „Dívejte se na finanční plánování jako na péči o sebe samu. Stejně jako chodíme k lékaři a dbáme na zdraví, měli bychom pečovat i o svou finanční kondici.“
Je dobré být strůjcem své budoucnosti a mít ji ve vlastních rukou.