V našem domě vzniká družstvo, já nemám peníze. Co bude s mým bytem?

Bydlím v nájemním bytě, obec se teď rozhodla, že byty prodá. Většina nájemníků je pro, já ale na koupi bytu nemám peníze. Co se mnou bude, pokud se nestanu členem družstva? Můžu o bydlení přijít?

Nemusíte se bát, že byste o byt přišla. Pokud nevyužijete možnosti odkoupení bytu od obce a nestanete se členem družstva, družstvo s vámi uzavře nájemní smlouvu, podle které stanoví nájem v obvyklé výši. Pokud to stanovy družstva umožní, mohla by také za předem stanovených podmínek zůstat vlastníkem několika bytů v domě obec a stát se jedním z členů družstva. Sociálně potřebným občanům by takto nadále zajišťovala dostupné bydlení. Tito bydlící se nestanou členy družstva a nájem jim stanoví obec.

Obec ale chce, abychom si byty odkoupili všichni.

V takovém případě si může vzít družstvo úvěr s tím, že jako zástava budou bance nabídnuty byty těch členů družstva, kteří nebudou mít na koupi bytu své vlastní finanční prostředky. Všichni bydlící budou členy družstva, úvěr bude bance splácet družstvo a to zahrne tyto splátky do rozpisu záloh a poplatků spojených s užíváním bytů těm členům družstva, jejichž byty byly z úvěru pořízeny.

Pokud by z nějakého důvodu nechtěla poskytnout úvěr banka, mohli by teoreticky chybějící finanční prostředky poskytnout movitější členové družstva a vložit je do družstva formou dodatečného členského vkladu. V družstvu by pak měli by větší majetkovou účast. Uživatelé bytů bez vlastních finančních prostředků nebudou členy družstva, nájem jim stanoví družstvo.

Je to pravda, že já sama půjčku na byt nedostanu?

V současné době banky umí poskytnout úvěr na pořízení družstevního bytu pod podmínkou, že tento družstevní byt bude v dohodnutém termínu (zpravidla do jednoho roku) převeden do osobního vlastnictví a následně zastaven ve prospěch úvěrující banky. V této variantě budou členy družstva všichni uživatelé bytů, po převodu bytů do vlastnictví v domě vznikne nová právní subjektivita – společenství vlastníků.

Je podle vás výhodnější být členem družstva?

Rozhodně doporučuji nabídku obce vyžít a zvolit variantu, kdy budete členem družstva. I členové družstva sice platí nájem, nájem je ale „neziskový“, tedy zálohy a poplatky jsou stanoveny tak, aby pokryly předpokládané budoucí výdaje bez ziskové položky. Náklady na bydlení v družstevním nájemním bytě jsou tak nižší než u standardních nájemních bytů. Je samozřejmě logické, že ve všech případech, kromě varianty odkoupení bytu z vlastních zdrojů, dojde ke zvýšení plateb spojených s užíváním bytu, a to o splátky půjčky.