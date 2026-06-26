Češi letos znovu potvrzují, že dovolenou často kupují až těsně před odjezdem. Podle Student Agency tvoří letos zájezdy zakoupené méně než měsíc před odjezdem 52 procent všech rezervací, loni to bylo 50 procent. „Je tedy vidět, že tyto jsou velmi žádané a jejich podíl na celkových prodejích mírně roste. Čeští cestovatelé jsou stále ochotní vyčkávat s nákupem dovolené na poslední chvíli a rozhodovat se podle aktuálně dostupných nabídek,“ konstatuje Martina Hrnčířová, ředitelka prodeje Student Agency.
Čekání se vyplatí hlavně flexibilním
Simona Fischerová z Blue Style upozorňuje, že dovolenou na poslední chvíli lze vybrat i v hlavní sezoně. „V hlavní sezoně létáme do mnoha destinací z několika českých letišť každý den, takže termínů je opravdu dost. A pokud je člověk flexibilní ve výběru hotelů a termínů, určitě si z dostupné nabídky vybere,“ říká. Největší šanci mají dvojice nebo menší skupiny dospělých. Pro rodiny s dětmi to už může být obtížnější, protože obvykle potřebují vhodné časy odletů, zázemí pro děti, a především rodinný pokoj. Jenže těch bývá v hotelech jen omezené množství, takže bývají brzy vyprodané.
Právě ubytování tak bývá jedním z největších limitů. „Last minute zájezdy totiž stále plní svou tradiční roli doprodeje volných kapacit. Nejčastěji se skutečně jedná o jeden či dva poslední pokoje, s odletem během nejbližších dní,“ vysvětluje Jiřina Ekrt Jirušková, tisková mluví cestovní agentury Invia. Pro dvojici to tedy může být výhoda a cesta k výrazné úspoře, pro větší rodinu už ale taková nabídka často použitelná není.
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Dovolená pod deset tisíc existuje
Na trhu se objevují i nabídky, které znějí skoro neuvěřitelně: týden u moře, někdy s all inclusive a odletem během několika dnů (často hned další den nebo za dva dny) za méně než deset tisíc korun na osobu. Cestovní kanceláře potvrzují, že podobné pobyty skutečně existují. Zároveň ale upozorňují, že nejde o běžný standard, ale o výjimky, na které musí klient rychle zareagovat.
„Ty nejlevnější last minute nabídky na týdenní pobyt s all inclusive lze pořídit i pod osm tisíc korun na osobu. Jde ale opravdu spíše o výjimky,“ uvedla Fischerová.
Podobné ceny se mohou objevit například u řeckých ostrovů, Turecka, Egypta, Tuniska nebo Bulharska. Nabídka se ale mění velmi rychle. Kdo chce podobnou cenu ulovit, musí podle cestovních kanceláří počítat s tím, že nabídka se mění velmi rychle a rozhodování není dobré odkládat. „Největší šanci mají ti, kteří jsou flexibilní ohledně destinace, termínu i letiště odletu. Podobná cena totiž zpravidla bývá jen u konkrétní kombinace destinace, hotelu a termínu,“ upřesňuje Jana Přerostová, marketingová ředitelka TUI v České republice.
Simona Fischerová z Blue Style ale poukazuje na zajímavý moment – ač lidé většinou hledají nejlevnější pobyt, nakonec velmi často koupí lepší hotel, protože rozdíly v ceně nejsou zase tak velké a za pár tisíc korun navíc mohou mít výrazně lepší zážitek z dovolené.
Češi chtějí all inclusive a pohodlí
Přestože tedy nízké ceny přitahují pozornost, většina klientů podle cestovních kanceláří „ve finále“ nechce dovolenou plnou kompromisů. Naopak vybírají takzvanou no-think dovolenou – tedy dovolenou bez starostí. Chtějí si na ní odpočinout se vším všudy a nechtějí slevovat ze svých návyků.
Prodejům tak dominují zájezdy s leteckou dopravou. Přičemž stále častěji čeští turisté míří do hotelů se 4 a 5 hvězdičkami. „Z hlediska stravování jednoznačně převládá koncept all inclusive, který klientům nabízí pohodlí, jednoduchost a lepší kontrolu nad celkovými náklady na dovolenou,“ říká Přerostová. A Jiřina Ekrt Jirušková z INVIE doplňuje, že rodiny s dětmi k tomu často navíc požadují ještě aquapark přímo v resortu.
Tomu odpovídá i výběr destinací. Tradičně nejžádanějšími jsou země v oblasti Středomoří a jeho okolí – zejména Turecko, Tunisko, Řecko, Bulharsko, Albánie, Španělsko, Itálie a samozřejmě Egypt. Cestovní kancelář Alexandria hlásí silné prodeje také u Černé Hory. U cest autem zůstávají pro Čechy klíčové Itálie a Chorvatsko.
Letošní červnové prodeje jsou přitom mimořádně silné. „Zájem překonává veškerá očekávání. Nejen, že se doprodávají poslední místa na nejbližší zájezdy, ale prodeje trhají rekordy i u zájezdů na hlavní sezonu, a dokonce i na posezonní termíny,“ popisuje aktuální situaci Petr Šatný, marketinkový ředitel z CK Alexandria.
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Někdy rozhodují i hodiny
Právě u oblíbených hotelů, rodinných resortů a termínů během hlavní sezony se ale ukazuje hlavní slabina last minute nákupů: co je dnes dostupné, nemusí být zítra v nabídce. U běžných last minute pobytů se výběr zužuje postupně, u ultra last minute zájezdů s odletem během jednoho až tří dnů už ale často rozhodují hodiny.
„O ultra last minute pobyty s odletem během jednoho až tří dnů bývá značný zájem a atraktivní nabídky se často vyprodají během několika hodin. Pokud se jedná o dvě dospělé osoby, které se rády přizpůsobí, vyčkávání na poslední chvíli je dobrou strategií,“ říká Ekrt Jirušková.
Rychlost je však důležitá i u běžných last minute zájezdů, zvlášť pokud nechcete příliš slevit z kvality hotelu nebo termínu. „S blížícím se termínem odletu se nabídka rychle zužuje. Opravdu každý den navíc znamená širší výběr,“ upozorňuje Fischerová.
Na další zlevňování se spoléhat nedá
S rychlým úbytkem volných míst se pojí ještě jedna věc: kdo čeká déle, nemusí se nutně dočkat nižší ceny. V hlavní sezoně se totiž poptávka soustředí do nejžádanějších termínů, hotelů a destinací, a právě tam podle cestovních kanceláří prostor pro další zlevňování spíš mizí.
„Teď začíná ta vrcholná sezona, kdy už ceny klesat spíše nebudou. Od půlky července do konce srpna je ten nejvyšší zájem o dovolené, a to nejen z Česka, ale z celé Evropy i ze světa. Není tedy příliš důvodů pro snižování cen,“ říká Fischerová z Blue Style.
Podobně situaci hodnotí Jana Přerostová z TUI: „U velmi žádaných hotelů a termínů nelze automaticky očekávat další pokles cen. Naopak omezená kapacita může ceny držet na vyšší úrovni.“
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Když cestovka posune odlet
U dovolené kupované na poslední chvíli se lidé často soustředí hlavně na cenu a dostupnost. Stejně důležité je ale zkontrolovat i podmínky zájezdu, včetně toho, jak jsou nastavené odlety a návraty. Právě změny termínu nebo času odletu patří k věcem, které se sice podle cestovních kanceláří dějí spíš výjimečně, ale úplně vyloučit je nelze.
Důvody bývají obvykle provozní a nemusejí být přímo v rukou cestovní kanceláře. „Ke změnám může dojít například v důsledku úprav letových řádů ze strany leteckých společností, provozních omezení na letištích, mimořádných situací nebo jiných okolností, které cestovní kancelář nemůže přímo ovlivnit,“ vysvětluje Přerostová.
Nejčastěji na takové změny dojde na začátku sezony, kdy se teprve jednotlivé destinace takzvaně rozlétávají. V hlavní sezoně, která už běží, odlétá do většiny destinací z různých letišť několik letadel denně, už je riziko změny termínu minimální. Zase ale může docházet v důsledku hustého leteckého provozu a komplikacím na letištích docházet ke zpoždění letů.
Kdy můžete od smlouvy odstoupit
Jestliže už ke změně dojde, rozhoduje hlavně její rozsah. Pokud by se jednalo o podstatnou změnu cestovní smlouvy, máte zpravidla možnost změnu přijmout, vybrat si náhradní řešení (například dřívější či pozdější odlet nebo odlet v původním termínu, ale do jiné destinace) nebo od smlouvy odstoupit bez storno poplatků. „Každý případ se posuzuje individuálně podle podmínek zájezdu a platné legislativy,“ dodává Jiřina Ekr Jirušková. Jinými slovy, drobná úprava času odletu se posuzuje jinak než situace, kdy by se zásadně změnil termín nebo délka pobytu.