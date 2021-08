Exmanželka nechce syna pustit se mnou k moři kvůli covidu. Jak to řešit?

Ondřej a Markéta se vloni rozvedli. Naštěstí vše proběhlo v klidu, dohodli se jak na vypořádání majetku, tak na péči o dítě. Dnes osmiletý Matěj zůstal s matkou, s otcem tráví dva víkendy v měsíci a polovinu letních prázdnin.

Letos se Ondřej rozhodl, že by rád svému synovi ukázal moře. Samozřejmě svůj nápad nejprve konzultoval s bývalou ženou. „Markéta byla pro, Matěj o moři básní už dlouho, navíc trpí ekzémem a lékaři jsou zajedno v tom, že na kožní problémy je moře nejlepším lékem,“ vypráví.

Když už bylo jasné, že se letos bude moci cestovat, koupil otec letenky, objednal ubytování na chorvatském ostrově a synovi pořídil výbavu na plavání i šnorchlování. Za čtrnáct dnů mají odletět a oba už se moc těší. Jenže nastal problém. „Markéta si přečetla článek, že se v Chorvatsku šíří nákaza covidu a tak mi nechce dovolit, abychom se synem na dovolenou odjeli. Má na to právo, respektive potřebuji její souhlas?“ ptá se čtenář iDNES.cz

Nejprve obecně, je nutný souhlas druhého rodiče s cestou dítěte do zahraničí?

Souhlas druhého rodiče s krátkodobým vycestováním dítěte do zahraničí není ze zákona zcela vyžadován, najdou se ale země (např. Turecko či Španělsko), jejichž právní řády předložení takovéhoto souhlasu přímo požadují. Důvodem je snaha zabránit únosu dítěte ze státu jeho obvyklého bydliště bez vědomí druhého rodiče. Důsledněji je souhlas druhého rodiče také vyžadován v případech, kdy příjmení dítěte je odlišné od příjmení rodiče.

Gabriela Jiráková Absolvovala právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze.

Je vedoucí advokátkou bpv Braun Partners, kde působí osmým rokem.

Specializuje se na občanské, zejména rodinné právo pro českou a zahraniční klientelu.

U rozvedených rodičů zásadně doporučujeme si pro větší jistotu výslovný souhlas druhého rodiče opatřit. Udělený souhlas totiž vždy předchází komplikacím při hraniční kontrole prováděné cizími orgány, kdy je třeba dokládat, že zde opravdu nedošlo k únosu dítěte. Obecně se doporučuje vyhotovit tento souhlas v písemné formě s úředně ověřenými podpisy, a to alespoň v anglickém jazyce, popřípadě v jazyce země, do níž se cestuje.

Co obavy z covidu při cestách do zahraničí?

Pokud se stane, že se bývalý manžel rozhodne se svým nezletilým dítětem navštívit zemi, která je označená jako riziková, ať už v rozsahu střední nebo vysoké možnosti infekce, druhý rodič, pokud s tímto nesouhlasí, je oprávněn požadovat, aby se bývalý manžel vycestování s dítětem zdržel z důvodu ochrany zdraví dítěte.

Chorvatsko je v současné době zařazeno mezi země s nízkým rizikem nákazy, co můžeme poradit našemu čtenáři, který už má navíc dovolenou zaplacenou a pobyt dítěte u moře doporučují i lékaři?

V tomto případě je nejlepší pokusit se o dohodu s druhým rodičem. Pokud se to nepovede, je otázka, zda je dost času na podání předběžného opatření k soudu (aby soud stihl do doby dovolené rozhodnout), ale je potřeba počítat s tím, že soudy z podobného typu sporů nebývají nadšeny. Může se tak stát, že návrh zamítnou a budou apelovat na rodiče, aby našli shodu. Rodiče by si měli uvědomit, že je to právě jejich pružná vzájemná komunikace, která, pokud je vedena správným směrem, prospívá dětem nejvíce.

Ani v případě dovolené po Čechách se rodiče nemusí vždy shodnout, zda kupříkladu jejich dítě pojede na tábor, či nikoli.

I když jde o cesty v rámci České republiky, nedoporučujeme nechávat děti cestovat bez souhlasu (stačí i ústního) druhého rodiče, předejde se tak zbytečným konfliktům a demonstrativního odebírání dětí z dětských táborů, k čemuž skutečně v ojedinělých případech bohužel dochází.

Pokud se sami rodiče nedohodnou, je vhodné využít třetích osob, advokátů, mediátorů, popřípadě orgánu sociálně-právní ochrany dětí, kteří s hledáním řešení mohou pomoci. V krajním případě při zásadní neshodě mezi rodiči (například v situaci, kdy jeden z rodičů brání potomkovi vyjet na sportovní soustředění, ačkoliv ví, že je to jeho oblíbená aktivita, a tudíž je možné, že jedná v rozporu se zájmem dítěte), je možné obrátit se na soud, aby celou věc rozhodl.

Nebude už po prázdninách, než soud rozhodne?

Pokud jde o tzv. předběžné opatření, soud rozhoduje do 7 dnů.

Jak řešit situaci, že by dítě po návratu z dovolené mělo nařízenou karanténu a přitom je to už doba, kdy má rodič dítě předat?

Pokud je to možné, nechte doběhnout karanténu dítěte u rodiče, se kterým bylo dítě na dovolené. Jestliže je ale druhý rodič ochoten podstoupit riziko a zároveň si je jistý, že tímto svým rozhodnutím nevystaví své okolí riziku nákazy, může si dítě převzít. Je však nutné si uvědomit, co to pro něj znamená – zůstat s dítětem doma a nechodit do zaměstnání.

V každém případě je třeba upozornit, že rozhodnutí soudu o úpravě poměrů dítěte, obecně vzato, stojí prozatím nad všemi proticovidovými opatřeními. Doporučujeme však všem rodinám reagovat v nejlepším zájmu dětí a rovněž v souladu s právy dalších osob, se kterými přicházíme do styku.